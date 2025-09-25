गुरुवार, 25 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Indores Radhika Parashar won the Miss Teen India 2025 title in delhi
Written By
Last Updated :इंदौर , गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (17:28 IST)

इंदौर की राधिका पाराशर ने मिस टीन इंडिया 2025 में जीता सेकंड रनरअप का खिताब

Radhika Parashar
इंदौर की बेटी ने एक बार फिर से शहर का नाम पूरे देश में रोशन किया है । राधिका पाराशर ने पेजेन्ट प्राइड ऑफ इंडिया में मिस टीन इंडिया 2025 सेकंड रनरअप रहीं। प्रोग्राम दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रतियोगिता में भारत के करीब 16 राज्यों की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था।
 
मध्य प्रदेश की तरफ से राधिका पाराशर प्रतियोगिता में शामिल हुईं। दिल्ली से लौटकर उन्होंने कहा कि यह  खिताब अभी ऊंचाइयों की एक पहली सीढ़ी है। माता गीतांजलि पाराशर एवं पिता लोकेश पाराशर के आशीर्वाद के साथ का नाम और भी आगे रोशन करना है। 
 
मध्यप्रदेश में मिस टीन मध्यप्रदेश खिताब जीतने के बाद राधिका का चयन इस प्रतियोगिता के लिए हुआ। राधिका ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पहुंची तो उन्हें इतने बड़े मंच पर रनर अप करने में काफी हिचकिचाहट हुई लेकिन आत्मविश्वास और माता-पिता के आशीर्वाद से में यह सब हो पाया।

उन्होंने कहा कि आगे और भी बहुत कुछ हासिल करना है। उन्होंने कहा कि मैंने मध्यप्रदेश की ओर से दिल्ली में प्रतिनिधित्व किया है। इसका भी मुझे काफी उत्साह है। घर में माता-पिता का पूरा सपोर्ट मिलता है। साथ ही पढ़ाई में फर्स्ट ईयर कर रही हूं और उन्होंने युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए कहा कि आपको जो भी करना है अपने माता-पिता की राय लेने के बाद करें। इससे हम बड़ी-बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कब दे रहे हैं CID को सबूत, राहुल ने CEC से पूछा, नरेन्द्र मोदी पर भी साधा निशाना

कब दे रहे हैं CID को सबूत, राहुल ने CEC से पूछा, नरेन्द्र मोदी पर भी साधा निशानाRahul Gandhi questions CEC: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि उनके द्वारा मामला उठाए जाने के बाद ही निर्वाचन आयोग ने ‘वोट चोरी’ पर रोक लगाई है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से पूछा कि वह आलंद में मतदाताओं के नाम ‘हटाने’ के बारे में कर्नाटक सीआईडी ​​को सबूत कब उपलब्ध कराएंगे।

BSA Gold Star 650 : 500 ग्राहकों की बल्ले-बल्ले, यह धमाकेदार बाइक मिलेगी पुरानी कीमत

BSA Gold Star 650 : 500 ग्राहकों की बल्ले-बल्ले, यह धमाकेदार बाइक मिलेगी पुरानी कीमतबीएसए मोटरसाइकिल्स ने ग्राहकों को नवरात्र के अवसर पर विशेष ऑफर के तहत पहले 500 ग्राहकों को गोल्ड स्टार 650 मोटरसाइकिल पुरानी कीमत पर देने की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि ऑफर के तहत वह वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में हालिया बदलाव के बाद बढ़ी हुई कीमत का भार खुद वहन करेगी। साथ ही पहले 500 ग्राहकों को एक विशेष सीमित संस्करण एक्सेसरी किट भी मिलेगी।

देश के सबसे साफ इंदौर में चूहों का आतंक, एमवाए अस्पताल से देवी अहिल्या एयरपोर्ट तक जनता त्रस्त

देश के सबसे साफ इंदौर में चूहों का आतंक, एमवाए अस्पताल से देवी अहिल्या एयरपोर्ट तक जनता त्रस्त'आतंकी चूहे'! ये न बॉर्डर क्रॉस करते हैं, न रॉकेट दागते हैं—बस सीधे प्रशासन की लापरवाही की दीवार चबा-चबाकर अंदर घुस जाते हैं। कल ही, देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर एक भोपाल के यात्री की पैंट में घुसकर चूहे ने काट लिया। सोचिए, 'विश्वस्तरीय' हवाई अड्डा जो ट्रिपल-ए रेटिंग का दावा करता है, वहां चूहे विमान की तरह उड़-उड़कर यात्रियों को 'बाइट' सर्विस दे रहे हैं।

Elon Musk के X को कर्नाटक HC से बड़ा झटका, मानने होंगे भारत के नियम, पढ़िए क्या है पूरा मामला

Elon Musk के X को कर्नाटक HC से बड़ा झटका, मानने होंगे भारत के नियम, पढ़िए क्या है पूरा मामलाX को बड़ा झटका, नियम मानने ही होंगे

एमवाय के बाद अब इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री की पैंट में घुसा चूहा, पैंट उतारते ही मचा हंगामा, लगा इंजेक्‍शन

एमवाय के बाद अब इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री की पैंट में घुसा चूहा, पैंट उतारते ही मचा हंगामा, लगा इंजेक्‍शनइंदौर एयरपोर्ट से बेंगलुरु जा रहे यात्री अरुण मोदी को पैसेंजर ब्लॉक में एक चूहे ने काट लिया। घटना के बाद मेडिकल डेस्क पर रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु पहुंचकर रेबीज का इंजेक्शन लगवाया है। घटना के बाद यात्री ने अपना पैंट उतार दिया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर हंगामा मच गया।

और भी वीडियो देखें

गोल्ड बताएगा शेयर बाजार का भविष्य, क्या करें निवेशक?

गोल्ड बताएगा शेयर बाजार का भविष्य, क्या करें निवेशक?Share market Vs Gold : 2025 के पहले 9 माह में सोने ने निवेशकों को निहाल कर दिया। अक्टूबर 2024 में जैसे ही शेयर बाजार पर दबाव बढ़ा। निवेशकों ने शेयरों से पैसा निकालकर सोने में लगा दिया। पहली बार ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले भी जब जब भी शेयर बाजार पर संकट आया निवेशकों की चाल सैफ हैवन मानी जानी वाली इस पीली धातु की ओर मुड़ गई।

स्वदेशी की बदौलत ही दुनिया भारत के भरोसे, सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कैसे एक थे महात्मा गांधी-पंडित दीनदयाल के विचार

स्वदेशी की बदौलत ही दुनिया भारत के भरोसे, सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कैसे एक थे महात्मा गांधी-पंडित दीनदयाल के विचारमध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रवींद्र भवन में राज्य स्तरीय स्वदेशी जागरण सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अभियान की शुरुआत मध्यप्रदेश जन-अभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच ने की है। इस मौके पर सीएम डॉ. मोहन ने हाथ में तिरंगा लेकर रैली भी निकाली। इस रैली में करीब 300 लोगों ने हिस्सा लिया। स्वदेशी जागरण सप्ताह अभियान प्रदेश के 313 विकासखण्डों में 2 अक्टूबर तक चलेगा।

छात्राओं को इस तरह अपने जाल में फंसाता था स्वामी चैतन्यानंद, क्यों पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही है लोकेशन?

छात्राओं को इस तरह अपने जाल में फंसाता था स्वामी चैतन्यानंद, क्यों पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही है लोकेशन?Swami Chaitanyananda Saraswati: दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के डॉयरेक्टर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ स्वामी पार्थसारथी के खिलाफ 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है। छात्राओं का कहना है कि बाबा उन्हें परीक्षा में फेल करने के डर दिखाता था। जाल में फंसाने के लिए वह प्रलोभन भी देता था। बहरहाल मामला उजागर होते ही बाबा फरार हो गया। वह मोबाइल का इस्तेमाल बहुत कम करता है। साथ ही वह लगातार अपने ठिकाने भी बदल रहा है। इस वजह से उसकी लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है।

बिहार चुनाव से पहले केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को भाजपा ने दी बड़ी जिम्मेदारी

बिहार चुनाव से पहले केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को भाजपा ने दी बड़ी जिम्मेदारीDharmendra Pradhan in charge of Bihar Assembly elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा ने केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को बड़ी जिम्मेदारी दी है। पार्टी ने प्रधान को बिहार चुनाव के लिए प्रभारी बनाया है। जबकि, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केन्द्रीय मंत्री सीआर पाटिल को सह-प्रभारी बनाया गया है।

नो एंट्री पर मुस्‍लिम कर्मचारियों का प्रदर्शन, कहा, क्‍यों छीन रहे रोजगार, एकलव्‍य बोले, जिहादी मानसिकता के खिलाफ है लड़ाई

नो एंट्री पर मुस्‍लिम कर्मचारियों का प्रदर्शन, कहा, क्‍यों छीन रहे रोजगार, एकलव्‍य बोले, जिहादी मानसिकता के खिलाफ है लड़ाईइंदौर में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए हाल ही में चलाए गए नो एंट्री अभियान के खिलाफ मुस्‍लिम कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। दरअसल, हाल ही में एकलव्य गौड़ ने व्यापारियों की बैठक ली थी और कहा था कि कपड़ों की दुकानों पर महिलाएं आती हैं। मुस्लिम कर्मचारी उनसे मेल-जोल बढ़ाते है, और उनको कपड़ों की डिजाइन भेजने के बहाने उनका मोबाइल नंबर ले लेते हैं।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com