इंदौर की राधिका पाराशर ने मिस टीन इंडिया 2025 में जीता सेकंड रनरअप का खिताब

इंदौर की बेटी ने एक बार फिर से शहर का नाम पूरे देश में रोशन किया है । राधिका पाराशर ने पेजेन्ट प्राइड ऑफ इंडिया में मिस टीन इंडिया 2025 सेकंड रनरअप रहीं। प्रोग्राम दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रतियोगिता में भारत के करीब 16 राज्यों की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था।

मध्य प्रदेश की तरफ से राधिका पाराशर प्रतियोगिता में शामिल हुईं। दिल्ली से लौटकर उन्होंने कहा कि यह खिताब अभी ऊंचाइयों की एक पहली सीढ़ी है। माता गीतांजलि पाराशर एवं पिता लोकेश पाराशर के आशीर्वाद के साथ का नाम और भी आगे रोशन करना है।



मध्यप्रदेश में मिस टीन मध्यप्रदेश खिताब जीतने के बाद राधिका का चयन इस प्रतियोगिता के लिए हुआ। राधिका ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पहुंची तो उन्हें इतने बड़े मंच पर रनर अप करने में काफी हिचकिचाहट हुई लेकिन आत्मविश्वास और माता-पिता के आशीर्वाद से में यह सब हो पाया।



