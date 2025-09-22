इंदौर के रानीपुरा में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 9 घायल, 6 लोगों के दबे होने की सूचना

बताया जा रहा है कि बारिश के कारण बिल्डिंग में दरारें पड़ गई थीं, जिससे यह हादसा हुआ। इंदौर में बिल्डिंग गिरने की घटना पर राहत और बचाव कार्य जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंच गए।
