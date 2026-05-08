शुक्रवार, 8 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Free Vedic mass wedding ceremony organised on the occasion of Gurudev Sri Sri Ravi Shankars 70th birth anniversary
Written By वेबदुनिया फीचर टीम
Last Updated : शुक्रवार, 8 मई 2026 (14:46 IST)

गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के 70वें जन्मोत्सव पर 21 नवयुगल जोड़ों के निःशुल्क वैदिक सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन

आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का फोटो
इंदौर। आर्ट ऑफ लिविंग वैदिक धर्म संस्थान एवं नयनतारा स्पोर्ट्स एंड योगा वेलफेयर सोसायटी, इंदौर द्वारा परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के 70वें जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित होने वाले 21 नवयुगल जोड़ों के निःशुल्क भव्य ग्रामीण वैदिक सामूहिक विवाह समारोह को लेकर शुक्रवार को अभिनव कला समाज, गांधी हॉल, इंदौर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई।
 
प्रेस वार्ता में आयोजन की रूपरेखा, सामाजिक उद्देश्य, वैदिक परंपराओं के महत्व एवं विवाह संस्कार की आध्यात्मिक और सामाजिक उपयोगिता पर विस्तृत जानकारी साझा की गई।
 
वक्ताओं ने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग पिछले 45 वर्षों से मानवता, सेवा, संस्कार, योग, ध्यान एवं तनावमुक्त समाज के निर्माण हेतु निरंतर कार्य कर रहा है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के 70वें जन्मवर्ष को सेवा और सामाजिक समर्पण की यादगार के रूप में मनाते हुए यह विशेष सामूहिक विवाह आयोजन किया जा रहा है।
गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के 70वें जन्मोत्सव के अवसर पर निःशुल्क वैदिक सामूहिक विवाह समारोह संबंधित फोटो
उन्होंने कहा कि वैदिक धर्म संस्थान द्वारा आयोजित यह सामूहिक विवाह केवल एक सामाजिक आयोजन नहीं, बल्कि वैदिक रीति-रिवाजों, मंत्रोच्चार और भारतीय संस्कृति के मूल्यों पर आधारित एक पवित्र एवं स्थायी बंधन है। यह आयोजन समाज में समरसता, संस्कार और सहयोग की भावना को सशक्त करता है तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मानपूर्वक विवाह संपन्न कराने में सहयोग प्रदान करता है।
 
आयोजकों ने जानकारी दी कि इस सामूहिक विवाह समारोह में आदिवासी समाज की कन्याएं भी शामिल होंगी। इन नवविवाहित कन्याओं को आशीर्वाद स्वरूप लगभग 50,000 तक का गृहस्थी उपयोगी सामान कन्यादान के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसमें अलमारी, पलंग, बिछिया तथा दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली अन्य आवश्यक सामग्री शामिल रहेगी, जिससे नवदंपत्तियों को अपने नए जीवन की शुरुआत में सहयोग मिल सके।
 
प्रेस वार्ता के दौरान गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के संदेश का उल्लेख करते हुए बताया गया कि विवाह गृहस्थ आश्रम की शुरुआत का प्रतीक है, जो जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण माना गया है। वैदिक परंपरा में गृहस्थ आश्रम ही परिवार, समाज और संस्कृति के संरक्षण एवं पोषण का आधार है।
 
गुरुदेव के संदेश में कहा गया कि एक विवाहित दंपति अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए समाज निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों, संस्कारों और मूल्यों का पवित्र मिलन है।
 
प्रेस वार्ता में विवाह के तीन प्रमुख उद्देश्यों का भी उल्लेख किया गया —
 
* धर्म — परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना।
* प्रजा — संतानों के माध्यम से परिवार और संस्कृति का विस्तार करना।
* श्रद्धा — विश्वास, प्रेम और आध्यात्मिक भावना के साथ जीवन के आवश्यक अनुष्ठानों का पालन करना।
 
वक्ताओं ने कहा कि आज के समय में वैदिक सामूहिक विवाह जैसे आयोजन भारतीय संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक सहयोग की भावना को संरक्षित एवं मजबूत करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
 
इस अवसर पर
 
श्री मनीष सोनी जी
श्री राजेन्द्र चौहान जी
श्री मुकेश खंडेलवाल जी
श्री सुरेश पटेल जी
उपस्थित रहे एवं मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद किया।
 
आयोजकों ने सभी पत्रकार बंधुओं एवं समाजजनों का आभार व्यक्त करते हुए समारोह में अधिक से अधिक सहभागिता का आह्वान किया।
 
रिपोर्ट: अनुराग त्रिपाठी
संलग्न : प्रेस वार्ता के छायाचित्र
लेखक के बारे में
वेबदुनिया फीचर टीम
अनुभवी लेखक, पत्रकार, संपादक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए गहन और विचारोत्तेजक आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

तरबूज से 4 लोगों की मौत मामले में 11 दिन बाद रहस्यमयी खुलासा

तरबूज से 4 लोगों की मौत मामले में 11 दिन बाद रहस्यमयी खुलासामुंबई का रहस्यमयी मामला : तरबूज में चूहे की दवा, परिवार के 4 सदस्यों की मौत ने मचाया हड़कंप

Royal Enfield का आंध्रप्रदेश में बड़ा प्लांट, 2000 नौकरियां और 2200 करोड़ का निवेश

Royal Enfield का आंध्रप्रदेश में बड़ा प्लांट, 2000 नौकरियां और 2200 करोड़ का निवेशरॉयल एनफिल्ड (Royal Enfield) आंध्र प्रदेश में अपना नया मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इस परियोजना में कंपनी करीब 2,200 करोड़ रुपये का निवेश कर सकती है। खास बात यह है कि तमिलनाडु के बाहर कंपनी का यह पहला बड़ा प्रोडक्शन विस्तार होगा। आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री Nara Lokesh ने सोशल मीडिया के जरिए इस परियोजना के संकेत दिए हैं।

शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा: भवानीपुर में ममता की हार का बदला है मेरे PA की हत्या, पोस्टमार्टम में हुआ 4 गोलियों का खुलासा

शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा: भवानीपुर में ममता की हार का बदला है मेरे PA की हत्या, पोस्टमार्टम में हुआ 4 गोलियों का खुलासाChandranath Rath Murder Case : चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिस तरीके से हत्याकांड हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उनकी हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो मेरा अधिकारी था और मैंने ममता बनर्जी को भवानीपुर में हराया। उनकी हत्या की वजह यही हो सकती है।

बंगाल की राजनीति का ‘रक्तचरित्र, 'पोरिबोर्तन' या प्रतिशोध?

बंगाल की राजनीति का ‘रक्तचरित्र, 'पोरिबोर्तन' या प्रतिशोध?पश्चिम बंगाल की राजनीति में 'सत्ता परिवर्तन' शब्द मात्र एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक हिंसक अनुष्ठान बन चुका है। दशकों से बंगाल की माटी ने मतपेटियों के साथ-साथ बारूद की गंध और अपनों का रक्त भी देखा है। आज जब राज्य एक बार फिर वैचारिक और चुनावी उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है, तो सवाल यह उठता है कि क्या बंगाल में 'पोरिबोर्तन' (परिवर्तन) की इबारत हमेशा रक्त से ही लिखी जाएगी?

हिंदू कैदी के प्‍यार में पड़ी मुस्‍लिम जेलर, उम्रकैद की सजा के बाद की शादी, हिंदू संगठन ने किया कन्यादान

हिंदू कैदी के प्‍यार में पड़ी मुस्‍लिम जेलर, उम्रकैद की सजा के बाद की शादी, हिंदू संगठन ने किया कन्यादानकहते हैं कि प्‍यार कोई हद नहीं जानता। प्रेमी हर हद को पार कर जाते हैं। वो न जात देखता है न धर्म। ऐसा ही गजब लव स्टोरी का एक मामला सामने आया है। खबर है मध्‍यप्रदेश के सतना जिले की। फिरोजा खातून सतना जेल में सहायक जेलर हैं। उनका दिल इसी जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे धर्मेंद्र उर्फ अभिलाष पर आ गया।

और भी वीडियो देखें

Joseph Vijay : TVK ने जुटाया बहुमत का आंकड़ा, थलपति विजय तीसरी बार राज्यपाल से मिलेंगे

Joseph Vijay : TVK ने जुटाया बहुमत का आंकड़ा, थलपति विजय तीसरी बार राज्यपाल से मिलेंगेअभिनेता से नेता बने थलपति विजय तमिलनाडु के राज्यपाल RV Arlekar से फिर मुलाकात करेंगे। लगातार तीन दिनों में यह उनकी तीसरी बैठक होगी। माना जा रहा है कि विजय राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर जारी गतिरोध को खत्म करने की कोशिश करेंगे।

महिला एसआई पर भाजपा नेता को चांटा मारने का आरोप, महूनाका पर हंगामा, रोड जाम किया, बसें रोकीं, संस्‍पैंड की मांग

महिला एसआई पर भाजपा नेता को चांटा मारने का आरोप, महूनाका पर हंगामा, रोड जाम किया, बसें रोकीं, संस्‍पैंड की मांगइंदौर के महू नाका पर शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दोनों तरफ के रोड जाम किए, बसें रोकीं और वाहनों को रोककर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल, इंदौर के महू नाका चौराहे पर शुक्रवार को पुलिस चेकिंग के दौरान भाजपा नेता वीरेंद्र शेंडगे को रोकने के बाद विवाद खड़ा हो गया।

लगातार तीसरे दिन भी सोने चांदी की कीमतें बढ़ी, दिल्ली से कोलकाता तक 10 बड़े शहरों में क्या है दाम?

लगातार तीसरे दिन भी सोने चांदी की कीमतें बढ़ी, दिल्ली से कोलकाता तक 10 बड़े शहरों में क्या है दाम?Gold Silver Rates 8 May : सोने चांदी की कीमतों में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी तेजी का दौर जारी रहा। एमसीएक्स और बुलियन मार्केट के साथ ही सराफा बाजार में भी सोने चांदी की कीमतों में तेजी रही।

फोन पर रथ कराह रहे थे, उधर से गोलियों की आवाजें आ रहीं थी, भाजपा विधायक घोष ने बयां किया खौफनाक मंजर

फोन पर रथ कराह रहे थे, उधर से गोलियों की आवाजें आ रहीं थी, भाजपा विधायक घोष ने बयां किया खौफनाक मंजरभाजपा नेता चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या से राजनीतिक हलचल मच गई है। इस घटना को लेकर भाजपा विधायक शंकर घोष ने चौंकाने वाला दावा किया है कि उन्होंने रथ से फोन पर बात करते समय पहले कराहने की आवाज सुनी और फिर गोली चलने की आवाज भी सुनी।

गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के 70वें जन्मोत्सव पर 21 नवयुगल जोड़ों के निःशुल्क वैदिक सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन

गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के 70वें जन्मोत्सव पर 21 नवयुगल जोड़ों के निःशुल्क वैदिक सामूहिक विवाह समारोह का आयोजनइंदौर। आर्ट ऑफ लिविंग वैदिक धर्म संस्थान एवं नयनतारा स्पोर्ट्स एंड योगा वेलफेयर सोसायटी, इंदौर द्वारा परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के 70वें जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित होने वाले 21 नवयुगल जोड़ों के निःशुल्क भव्य ग्रामीण वैदिक सामूहिक विवाह समारोह को

Huawei का बड़ा प्लान! Nova 16 सीरीज़ में होगा बड़ा बदलाव, Ultra हटेगा, Pro Max बनेगा नया फ्लैगशिप

Huawei का बड़ा प्लान! Nova 16 सीरीज़ में होगा बड़ा बदलाव, Ultra हटेगा, Pro Max बनेगा नया फ्लैगशिपटेक कंपनी Huawei अपनी अपकमिंग Nova 16 सीरीज़ लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चीन से सामने आई लीक रिपोर्ट्स ने इस सीरीज़ को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं। माना जा रहा है कि इस बार Huawei, Nova 15 सीरीज़ की तुलना में कुछ बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है।

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसानMobile, Der Tak Mobile Dekhne Ke Nuksan: आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक और देर तक इस्तेमाल धीरे-धीरे एक गंभीर लत बनता जा रहा है। अगर आप भी बिस्तर पर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग इसकी भारी कीमत चुका रहा है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com