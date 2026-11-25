आशि‍याने टूटे तो कैसे ज़ार-ज़ार हुई ज़िंदगी, दर्द से सहम उठा सड़क पर ब‍िखरा बेजान मलबा भी, कृष्णबाग कॉलोनी का दुख

इंदौर की कृष्णबाग कॉलोनी की उन गलियों में, जहाँ कल तक बच्चों की किलकारियाँ गूँजती थीं और शाम को चौपालों पर चाय की चुस्कियों के साथ जीवन के सुख-दुख बँटते थे, आज केवल खामोशी और ईंट-पत्थरों का मलबा बिखरा पड़ा है। बुलडोजर के पीले पंजों ने सिर्फ़ दीवारों और छतों को ही नहीं गिराया, बल्कि दशकों की मेहनत, पाई-पाई जोड़कर देखे गए सपनों और मध्यमवर्गीय परिवारों के आत्मसम्मान को भी रौंद डाला है।सुबह की उस मनहूस घड़ी को याद करते हुए वहाँ के बाशिंदों की आँखें आज भी डबडबा जाती हैं। किसी को अपना सामान समेटने की मोहलत मिली, तो किसी की आँखों के सामने ही उनकी गृहस्थी का हर हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। एक बुज़ुर्ग महिला, जो अपनी जीवन भर की जमा-पूँजी लगाकर इस आशियाने में सुकून के पल बिता रही थीं, आज टूटी हुई दीवार की ओट में बैठकर शून्य में ताक रही हैं। उनके लिए यह सिर्फ़ एक मकान नहीं था, बल्कि उनके दिवंगत पति की आखिरी निशानी और बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था।मलबे के ढेर के बीच अपनी किताबें और बस्ता ढूँढते मासूम बच्चों के चेहरों पर पसरा डर और बेबसी किसी भी संवेदनशील हृदय को झकझोर देने के लिए काफी है। वे नहीं समझ पा रहे हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि रातों-रात उनका अपना घर उनसे छिन गया और उन्हें खुले आसमान के नीचे आना पड़ा। जिन महिलाओं ने अपने हाथों से घर के आँगन में तुलसी का पौधा लगाया था और हर त्योहार पर दरवाज़े पर रंगोली सजाई थी, आज वे उसी चौखट के अवशेषों को देखकर सिसक रही हैं।प्रशासनिक कार्रवाई और कानूनी दाँव-पेचों के बीच पिसते इन परिवारों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल 'कल' का है। किराए के मकानों की तलाश, बच्चों की पढ़ाई की चिंता और सिर पर छत न होने का दर्द हर गुजरते पल के साथ गहराता जा रहा है। कृष्णबाग का यह सन्नाटा उस दर्द की गवाही दे रहा है, जहाँ ईंटें तो बिखर ही गईं, साथ ही इंसान के सबसे बुनियादी अधिकार—एक सुरक्षित घर—का सपना भी चकनाचूर हो गया।बुलडोजर की कार्रवाई में मकानों की दीवारें और छतें ढहा दी गईं, जिससे उन परिवारों के वर्षों के संघर्ष, यादें और सपने भी मलबे में दब गए, जिन्होंने पाई-पाई जोड़कर अपना घर तैयार किया था। सड़क पर रखा 1 सोफा, उसके पास बैठे परिवार के सदस्य और सामने ईंट-पत्थरों का ढेर अब इस कॉलोनी की नई तस्वीर बन चुका है। कुछ दूरी पर 1 महिला टूटे मकान के सामने चूल्हे पर चाय बनाती दिखी, जबकि आसपास बिखरा घरेलू सामान, टूटी दीवारें और छत के मलबे के बीच बच्चे खेलते नजर आए।"मेरे पति ने रिटायरमेंट के बाद अपनी सारी जमा-पूँजी इस घर की एक-एक ईंट जोड़ने में लगा दी थी। कहते थे कि मेरे जाने के बाद भी तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, यह छत तुम्हारा सहारा बनेगी। आज जब वे नहीं हैं, तो उनकी आखिरी निशानी भी मेरी आँखों के सामने मिट्टी में मिला दी गई। अब इस उम्र में मैं किस दरवाज़े पर जाकर सिर छुपाऊँ?""पिछले दस साल से पेट काटकर और ओवरटाइम करके इस घर की किस्तें भर रहा था। बैंक की ईएमआई तो आज भी चालू है, लेकिन जिस घर के लिए कर्ज लिया था, वह अब मलबे के ढेर में बदल चुका है। समझ नहीं आ रहा कि बच्चों की स्कूल की फीस भरूँ, किराए का मकान ढूँढूँ या उस घर का कर्ज चुकाऊँ जो अब रहा ही नहीं।""कल रात तक जिस रसोई में पूरे परिवार के लिए खाना बनाया था, आज वहाँ सिर्फ़ टूटी हुई टाइलें और धूल पड़ी है। बच्चों के जन्मदिन की तस्वीरें, शादी का जोड़ा और आँगन में लगा मेरा तुलसी का पौधा—सब कुछ उस पीले पंजे के नीचे दब गया। घर सिर्फ़ ईंट-गारे का ढाँचा नहीं होता साहब, उसमें हमारी साँसें और यादें बसती हैं।""मम्मी कहती थीं कि अपना घर सबसे सुरक्षित जगह होती है, वहाँ किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। पर आज सुबह बड़ी-बड़ी मशीनें आईं और हमारा कमरा तोड़ दिया। मेरी साइंस की कॉपी और पेंसिल बॉक्स भी मलबे में दब गए हैं। अब मैं अपना होमवर्क कहाँ बैठकर करूँगा और रात को हम सोएँगे कहाँ?"इंदौर के एमआर-10 स्थित कृष्णबाग कॉलोनी में सोमवार को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। सुबह करीब 7 बजे शुरू हुआ मकान तोड़ने का अभियान दिनभर जारी रहा। कार्रवाई के लिए प्रशासन, पुलिस और नगर निगम का करीब 600 लोगों का अमला तैनात किया गया था। मौके पर 12 पोकलेन मशीनों की मदद से मकानों को हटाया गया। इस दौरान कालका माता मंदिर को तोड़ने की तैयारी का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। मंदिर परिसर में भीड़ जुटने और विरोध के बाद प्रशासन ने फिलहाल मंदिर तोड़ने की कार्रवाई टाल दी। दरअसल, ग्राम खजराना स्थित सर्वे नंबर 66/2(क) की 0.720 हेक्टेयर जमीन पर बने मकानों को लेकर श्रीराम बिल्डर्स और कॉलोनी के रहवासियों के बीच वर्ष 2003 से विवाद चल रहा है। यह मामला तहसीलदार से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जमीन पर बने मकानों को हटाने के लिए प्रशासन ने सोमवार संयुक्त कार्रवाई शुरू की।