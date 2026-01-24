शनिवार, 24 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Contaminated water claims two more lives in Bhagirathpura, taking the total to 27.
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शनिवार, 24 जनवरी 2026 (12:49 IST)

भागीरथपुरा में दूषित पानी ने ली 2 और जानें, कुल 27 मौतें, प्रशासन नहीं मान रहा, परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन

Indore water Contaminated water claims two more lives in Bhagirathpura, taking the total to 27.
इंदौर में दूषित पानी से लगातार मौतें हो रही हैं। शुक्रवार को दो और लोगों ने दम तोड दिया। लेकिन प्रशासन मौत की वजह दूषित पानी मानने को तैयार नहीं है। शनिवार को एक मृतक के परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि उनके रिश्‍तेदार की मौत दूषित पानी से हुई है, लेकिन प्रशासन मानने को राजी नहीं है, जबकि वे ये सब मुआवजा पाने के लिए नहीं कर रहे हैं।

बता दें कि 63 साल के बद्रीलाल को उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद पहले एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया था, इसके बाद उन्हें अरविंदो अस्पताल में ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई।

मौत के बाद बद्रीलाल का शव परिजनों को सौंप दिया। शनिवार सुबह अंत्येष्टि की तैयारी हुई। शव यात्रा घर से मालवा मिल मुक्तिधाम के लिए निकली, इस बीच परिजनों और रिश्‍तेदारों ने पुलिया के पास शव को सड़क पर रख कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। रहवासियों ने कहा कि दूषित पानी की सप्लाई के कारण लगातार मौतें हो रही हैं। अब होने वाली मौतों की वजह डायरिया नहीं मानी जा रही है, जबकि बद्रीलाल कई दिनों से भर्ती थे।

प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस अफसर पहुंचे और समझाइश दी। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। आपको बता दें कि अभी भी बस्ती के 10 मरीज आईसीयू में हैं, उनमें से 3 की हालत गंभीर है। हालांकि, अब डायरिया के नए मरीज नहीं आ रहे हैं।
Edited By: Navin Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
सनातनियों की लड़ाई से बाबा रामदेव भी नाराज, कब और कैसे होगा खत्म होगा शंकराचार्य विवाद?

यूजीसी की नई गाइडलाइंस : OBC को शामिल करने पर क्यों मचा विवाद?

यूजीसी की नई गाइडलाइंस : OBC को शामिल करने पर क्यों मचा विवाद?UGCs new guidelines: हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026' नाम से नए नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम 15 जनवरी 2026 से देशभर के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (विश्वविद्यालयों, कॉलेजों आदि) में लागू हो गए हैं।

Rajasthan : वे खौफनाक वारदातें, जिनसे दहल गया था राजस्थान, इनके उम्रकैदी बने लव बर्ड, शादी के लिए पैरोल, क्यों शुरू हुआ विरोध

Rajasthan : वे खौफनाक वारदातें, जिनसे दहल गया था राजस्थान, इनके उम्रकैदी बने लव बर्ड, शादी के लिए पैरोल, क्यों शुरू हुआ विरोधराजस्थान की जेल से एक बेहद हैरान करने वाला और दुर्लभ मामला सामने आया है। दो अलग-अलग हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में उम्रकैद की सजा काट रहे अपराधी प्रिया सेठ (34) और हनुमान प्रसाद (29) शुक्रवार को विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। इन दोनों के बीच यह रिश्ता जयपुर की सांगानेर ओपन जेल में सजा काटने के दौरान परवान चढ़ा।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।

ऑटो वाले भैया का 'मौन व्रत', यात्रियों की बक-बक से तंग आकर ड्राइवर ने सीट पर लिखवाया ऐसा मैसेज

ऑटो वाले भैया का 'मौन व्रत', यात्रियों की बक-बक से तंग आकर ड्राइवर ने सीट पर लिखवाया ऐसा मैसेजइंटरनेट की दुनिया में कब, क्या वायरल हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कभी कोई जुगाड़ सुर्खियां बटोरता है, तो कभी किसी का अनोखा अंदाज। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑटो ड्राइवर की 'चुप्पी' चर्चा का विषय बनी हुई है। इस ड्राइवर ने अपनी शांति भंग होने से बचाने के लिए जो रास्ता निकाला है, उसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

ट्रंप से ज्यादा मोदी और जिनपिंग ताकतवर क्यों? अमेरिकी एक्सपर्ट का चौंकाने वाला दावा

ट्रंप से ज्यादा मोदी और जिनपिंग ताकतवर क्यों? अमेरिकी एक्सपर्ट का चौंकाने वाला दावाTrump vs Modi Jinping: अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता मानते हों, लेकिन एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने इस दावे को पलट दिया है। मशहूर राजनीतिक विश्लेषक इयन ब्रेमर का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कई मायनों में ट्रंप से ज्यादा ताकतवर स्थिति में हैं।

और भी वीडियो देखें

खूंखार हत्‍यारों को जेल में हुआ प्‍यार, शादी के लिए पैरोल पर बाहर आए, ऐसे दिया था दोनों ने हत्‍याओं को अंजाम

खूंखार हत्‍यारों को जेल में हुआ प्‍यार, शादी के लिए पैरोल पर बाहर आए, ऐसे दिया था दोनों ने हत्‍याओं को अंजामराजस्‍थान की जेल में हत्‍या के आरोप में बंद प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद को प्‍यार हो गया। दोनों के बीच दोस्‍ती चली। फिर प्‍यार हुआ और आज शादी के उन्‍हें पैरोल मिली है। दोनों की ये लव स्‍टोरी मीडिया और सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। बता दें कि प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद दोनों ही अलग-अलग हत्याओं के मामले में राजस्‍थान जेल में बंद हैं।

ट्रंप ने ईरान की ओर भेजा विनाशकारी नौसैनिक बेड़ा, Iran की दो टूक इस बार होगा हिसाब बराबर

ट्रंप ने ईरान की ओर भेजा विनाशकारी नौसैनिक बेड़ा, Iran की दो टूक इस बार होगा हिसाब बराबरUS Iran Conflict. अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की चिंगारी एक बार फिर सुलग उठी है। पिछले कुछ समय से शांत दिख रहा तनाव शुक्रवार को अचानक विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी देते हुए अपने शक्तिशाली नौसैनिक स्ट्राइक ग्रुप अरमाडा (Armada) को मध्य पूर्व की ओर कूच करने का आदेश दे दिया है।

बजट से पहले शेयर बाजार का बुरा हफ्ता: सेंसेक्स 2000 अंक टूटा, निफ्टी 650 अंक लुढ़का, जानिए आगे क्या?

बजट से पहले शेयर बाजार का बुरा हफ्ता: सेंसेक्स 2000 अंक टूटा, निफ्टी 650 अंक लुढ़का, जानिए आगे क्या?Share market review Market ki Baat : भारतीय शेयर बाजार के लिए यह हफ्ता बेहद खराब रहा। इस हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी में भारी बिकवाली हुई। सेंसेक्स 2000 अंक गिरा तो निफ्टी भी करीब 650 अंक गिर गया। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह।

भारतीय सेना का सुल्तान, Rifle mounted Robots देख दुश्मन के हौंसले पस्त

भारतीय सेना का सुल्तान, Rifle mounted Robots देख दुश्मन के हौंसले पस्तIndian Armys Sultan: भारतीय सेना ने अपनी तकनीकी ताकत का एक नया अध्याय लिखते हुए गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल में 'राइफल माउंटेड रोबोट्स' (Rifle mounted Robots) को प्रदर्शित किया। इन रोबोट्स को 'भारतीय सेना का सुल्तान' कहा जा रहा है, जो आधुनिक युद्ध की नई पीढ़ी का प्रतीक बन चुके हैं।

अमेरिका में भारतीय पति का खूनी खेल, पत्‍नी और 3 रिश्‍तेदारों पर बरसाई गोलियां, बच्‍चों ने अलमारी में छिपकर बचाई जान

अमेरिका में भारतीय पति का खूनी खेल, पत्‍नी और 3 रिश्‍तेदारों पर बरसाई गोलियां, बच्‍चों ने अलमारी में छिपकर बचाई जानअमेरिका में एक भारतीय मूल के पति ने अपनी पत्‍नी और 3 रिश्‍तेदारों की गोलियां मारकर खौफनाक हत्‍या कर दी। इस दौरान 3 बच्‍चों ने अलमारी में छिपकर अपनी जान बचाई। यह खौफनाक खूनी खेल अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में हुआ है। हत्‍या करने वाला शख्‍स भारतीय मूल का है।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com