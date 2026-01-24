भागीरथपुरा में दूषित पानी ने ली 2 और जानें, कुल 27 मौतें, प्रशासन नहीं मान रहा, परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन

इंदौर में दूषित पानी से लगातार मौतें हो रही हैं। शुक्रवार को दो और लोगों ने दम तोड दिया। लेकिन प्रशासन मौत की वजह दूषित पानी मानने को तैयार नहीं है। शनिवार को एक मृतक के परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि उनके रिश्‍तेदार की मौत दूषित पानी से हुई है, लेकिन प्रशासन मानने को राजी नहीं है, जबकि वे ये सब मुआवजा पाने के लिए नहीं कर रहे हैं।बता दें कि 63 साल के बद्रीलाल को उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद पहले एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया था, इसके बाद उन्हें अरविंदो अस्पताल में ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई।मौत के बाद बद्रीलाल का शव परिजनों को सौंप दिया। शनिवार सुबह अंत्येष्टि की तैयारी हुई। शव यात्रा घर से मालवा मिल मुक्तिधाम के लिए निकली, इस बीच परिजनों और रिश्‍तेदारों ने पुलिया के पास शव को सड़क पर रख कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। रहवासियों ने कहा कि दूषित पानी की सप्लाई के कारण लगातार मौतें हो रही हैं। अब होने वाली मौतों की वजह डायरिया नहीं मानी जा रही है, जबकि बद्रीलाल कई दिनों से भर्ती थे।प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस अफसर पहुंचे और समझाइश दी। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। आपको बता दें कि अभी भी बस्ती के 10 मरीज आईसीयू में हैं, उनमें से 3 की हालत गंभीर है। हालांकि, अब डायरिया के नए मरीज नहीं आ रहे हैं।Edited By: Navin Rangiyal