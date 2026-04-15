बुधवार, 15 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Case filed against two women Congress councillors of Indore for opposing Vande Mataram
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated : बुधवार, 15 अप्रैल 2026 (16:36 IST)

वंदे मातरम का विरोध करने इंदौर की कांग्रेस दोनों महिला कांग्रेस पार्षदों पर प्रकरण दर्ज

rubia fozia congress
हाल ही में नगर निगम इंदौर में दो कांग्रेस महिला पार्षदों द्वारा वंदे मातरम का विरोध किया था। इस मामले मे दोनों पार्षदों पर केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि यह कार्रवाई एमजी रोड पुलिस ने की हे। कांग्रेस की दो महिला पार्षद रुबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इसके लिए सबूत एकत्र किए थे। आरोपी महिला पार्षदों से पुलिस ने तीन से चार घंटे तक पूछताछ की थी।

सभापति ने निकाला था बाहर : इसके अलावा दोनों महिला पार्षदों को नोटिस देकर पुलिस ने बयान देने के लिए थाने भी बुलाया था। पार्षद रुबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम ने सम्मेलन के दौरान राष्ट्रगीत को लेकर टिप्पणी भी की थी। सदन में देरी से आने और वंदे मातरम गीत में शामिल नहीं होने के मामले में सभापति ने फौजिया को सदन से बाहर भी निकाल दिया था।

पुलिस ने दोनों महिला पार्षदों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1) विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने व सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने) के तहत केस दर्ज किया है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल की जेल या जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा सजा व जुर्माना दोनों भी हो सकते है।

बता दें कि इसे लेकर एमजी रोड थाने में दो-तीन शिकायतें हुई थीं, जिनकी जांच पुलिस अफसर कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने सभापति मुन्नालाल यादव व कुछ भाजपा पार्षदों के बयान लिए थे। इसके अलावा सदन की रिकॉर्डिंग भी जब्त की थी। बीते दो दिनों में पार्षद रुबीना और फौजिया ने थाने आकर एसीपी विनोद दीक्षित के समक्ष बयान भी दर्ज कराए थे, हालांकि दोनों ने अपने बयान पर खेद भी जताया था, लेकिन पुलिस ने शिकायत के बाद हुई जांच और साक्ष्यों को आधार मानकर केस दर्ज कर लिया।

क्‍या कहा था पार्षद रुबीना ने : कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान ने वंदे मातरम विवाद को लेकर सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। उन्होंने कहा था कि किसी के बाप में दम हो तो वे हमने गवा कर दिखाए। इसके अलावा उन्होंने खुद की पार्टी के पार्षदों द्वारा वंदे मातरम विवाद में कुछ न बोलने पर भाड़ में जाए कांग्रेस जैसी टिप्पणी भी की थी। इसे लेकर उनके निष्कासन का प्रस्ताव शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा है।
Edited By: Naveen R Rangiyal
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

West Bengal और Tamil Nadu चुनाव के बाद महंगा हो सकता है पेट्रोल-डीजल, तेल कंपनियों को रोजाना 1600 करोड़ रुपए का घाटा

West Bengal और Tamil Nadu चुनाव के बाद महंगा हो सकता है पेट्रोल-डीजल, तेल कंपनियों को रोजाना 1600 करोड़ रुपए का घाटाक्या 5 राज्यों के चुनावों के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने वाली है। खबरों के अनुसार अमेरिका-इजराइल-ईरान में चल रहे तनाव के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से देश की सरकारी तेल विपणन बढ़ती लागत के बावजूद पंप कीमतों में बदलाव नहीं कर रही हैं। पेट्रोल पर घाटा बढ़कर 18 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 35 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है।

COVID वैक्सीन पर Elon Musk का बड़ा दावा, दूसरी डोज के बाद मरने जैसा अनुभव, शेन वॉर्न के बेटे का दावा- कोरोना टीके से पिता की मौत

COVID वैक्सीन पर Elon Musk का बड़ा दावा, दूसरी डोज के बाद मरने जैसा अनुभव, शेन वॉर्न के बेटे का दावा- कोरोना टीके से पिता की मौतदुनिया के मशहूर अरबपति एलन मस्क (Elon Musk) ने एक बार फिर COVID-19 वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर वैश्विक बहस छेड़ दी है। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पसर्नल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि उन्हें कोरोना का मूल वुहान स्ट्रेन सामान्य सर्दी-जुकाम जैसा ही लगा, लेकिन वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी।

ट्रंप ने क्यों लिया पोप से पंगा? खुद को 'मसीहा' बताने की इनसाइड स्टोरी

ट्रंप ने क्यों लिया पोप से पंगा? खुद को 'मसीहा' बताने की इनसाइड स्टोरीक्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र का राष्ट्रपति और 1.4 अरब कैथोलिकों के सर्वोच्च धर्मगुरु आमने-सामने आ जाएं तो क्या होगा? फिलहाल अमेरिका और वेटिकन सिटी के बीच कुछ ऐसा ही 'थियो-पॉलिटिकल' ड्रामा (Theological Conflict) चल रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पोप लियो 14वें के बीच की जुबानी जंग अब कूटनीति से निकलकर व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गई है।

हंगरी में ट्रंप का चहेता, यूरोप का सबसे 'अड़ियल' नेता विक्टर ओर्बन सत्ता से बाहर

हंगरी में ट्रंप का चहेता, यूरोप का सबसे 'अड़ियल' नेता विक्टर ओर्बन सत्ता से बाहरHungary Election Results 2026: क्या आपको लगता है कि किसी ताकतवर नेता को, जिसके पास सत्ता, पैसा और प्रोपेगेंडा की मशीनरी हो, उसे हराना नामुमकिन है? अगर हां, तो आपको 13 अप्रैल 2026 की सुबह हंगरी से आई खबर जरूर पढ़नी चाहिए। हंगरी की राजनीति में एक ऐसा 'पॉलिटिकल अर्थक्वेक' आया है, जिसकी धमक बुडापेस्ट से लेकर वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स तक सुनाई दे रही है।

क्या भारत में बायोमेट्रिक सिस्टम से होंगे चुनाव? सुप्रीम कोर्ट का केन्द्र और EC को नोटिस

क्या भारत में बायोमेट्रिक सिस्टम से होंगे चुनाव? सुप्रीम कोर्ट का केन्द्र और EC को नोटिसsupreme court notice election commission: भारत में चुनावी पारदर्शिता को एक नए स्तर पर ले जाने की कवायद शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मतदान केंद्रों पर फिंगरप्रिंट और आईरिस (आंखों की पुतली) आधारित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।

और भी वीडियो देखें

LIVE: सीबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित

LIVE: सीबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषितLatest News Today Live Updates in Hindi : वरिष्‍ठ भाजपा नेता सम्राट चौधरी आज सुबह 10:50 बजे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सीबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित। पल पल की जानकारी...

परिसीमन पर 5 बड़े बयान : स्टालिन से सोनिया गांधी तक किसने क्या कहा, उत्तर-दक्षिण विवाद क्यों गरमा रहा है?

परिसीमन पर 5 बड़े बयान : स्टालिन से सोनिया गांधी तक किसने क्या कहा, उत्तर-दक्षिण विवाद क्यों गरमा रहा है?परिसीमन पर दक्षिण vs उत्तर विवाद: MK Stalin की आंदोलन की चेतावनी, Revanth Reddy का Hybrid Model, Sonia Gandhi का हमला। लोकसभा सीटें 543 से 816-850 तक बढ़ने पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, महिला आरक्षण और उत्तर-दक्षिण संतुलन की पूरी डिटेल। क्या दक्षिण की राजनीतिक ताकत घटेगी? जानिए सब कुछ।

राज्यसभा में 'डिप्टी लीडर' बनते ही अशोक मित्तल पर ED का शिकंजा, क्या बोले केजरीवाल और भगवंत मान?

राज्यसभा में 'डिप्टी लीडर' बनते ही अशोक मित्तल पर ED का शिकंजा, क्या बोले केजरीवाल और भगवंत मान?आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने छापेमारी की है। पार्टी ने हाल ही में राघव चड्ढा के स्थान पर मित्तल को राज्यसभा का डिप्टी लीडर बनाया था।

क्‍या युवाओं में लग रही जॉम्‍बी ड्रग की लत, जानिए कितना खतरनाक है ये ट्रेंड, क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स?

क्‍या युवाओं में लग रही जॉम्‍बी ड्रग की लत, जानिए कितना खतरनाक है ये ट्रेंड, क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स?भोपाल से गोवा गए यहां का एक 24 साल युवक जब वापस लौटा तो उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे कुछ दिनों से बेचैनी और घबराहट की शिकायत हो रही थी। वो चिड़चिढ़ा भी होने के साथ हिंसक भी हो रहा था। इतना ही नहीं वो बार-बार गोवा जाने की जिद करने लगा और जब परिजनों ने मना किया तो उनके साथ भी मारपीट करने की कोशिश की।

अंडमान सागर में बड़ा हादसा: रोहिंग्या शरणार्थियों से भरी नाव डूबी, 300 लोग लापता

अंडमान सागर में बड़ा हादसा: रोहिंग्या शरणार्थियों से भरी नाव डूबी, 300 लोग लापताअंडमान सागर में मंगलवार को रोहिंग्या शरणार्थियों और बांग्लादेशी नागरिकों से भरी एक नाव डूब गई। दक्षिणी बांग्लादेश के टेकनाफ से मलेशिया जा रही इस नाव में लगभग 300 लोग सवार थे। तेज हवाओं और बहुत ज्यादा भीड़ की वजह से यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसानMobile, Der Tak Mobile Dekhne Ke Nuksan: आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक और देर तक इस्तेमाल धीरे-धीरे एक गंभीर लत बनता जा रहा है। अगर आप भी बिस्तर पर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग इसकी भारी कीमत चुका रहा है।

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्सOppo कॉम्पैक्ट टैबलेट मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी का नया Pad Mini जल्द लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इसके दमदार फीचर्स सामने आए हैं। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है जो पोर्टेबल होने के साथ-साथ पावरफुल डिवाइस चाहते हैं। लॉन्च के बाद यह बाजार में मौजूद प्रीमियम कॉम्पैक्ट टैबलेट्स को सीधी टक्कर दे सकता है।

Google Pixel 10a: फ्लैट डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर क्या मिड-रेंज बाजार में बना पाएगा खास जगह?

Google Pixel 10a: फ्लैट डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर क्या मिड-रेंज बाजार में बना पाएगा खास जगह?जब Google ने अपनी नवीनतम 'a' सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च किया तो टेक्निकल एक्सपर्ट्‍स और रिव्यूअर्स ने पहली नजर में Pixel 10a को अपने पिछले मॉडल Pixel 9a के काफी करीब पाया। हालांकि तीन हफ्तों के निरंतर इस्तेमाल के बाद यह समानताएं बेमानी लगने लगती हैं और Google Pixel 10a मजबूती से अपनी एक अलग पहचान बनाता नजर आता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com