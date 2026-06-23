मंगलवार, 23 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. 80-year-old Fatima traveled from Bijnor to Indore in an ambulance to seek justice
Written By Author नवीन रांगियाल

कलेक्‍टर की चौखट पर बेबस बुजुर्ग, न्‍याय मांगने बिजनौर से एंबुलेंस में इंदौर आई 80 साल की फातिमा, दबंगों ने कर रखा है प्रापर्टी कब्‍जा

Anis Fatima
अपराध इस देश के सिस्‍टम पर कितना हावी हो चुका है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है जब कोई 80 से 85 साल की बीमार बुजुर्ग न्‍याय के लिए उत्‍तर प्रदेश से करीब 850 किमी से ज्‍यादा का सफर तय कर के मध्‍यप्रदेश के इंदौर तक आए। वो भी तब जब वो कई बीमारियों से जूझ रही हों, अपनी आखिरी सांसें गिर रही हों और उन्‍हें यहां तक आने के लिए एंबुलेंस का सहारा लेना पड़े।

मंगलवार को इंदौर कलेक्‍ट्रेट कार्यालय की चौखट पर एंबुलेंस में इस ‘बेबस बुजुर्ग’ की यह तस्‍वीर देखकर हर किसी का दिल और आंखें भर आईं। मंगलवार को वे अपने बेटे और बहू के साथ कलेक्‍टर शिवम वर्मा से मिलीं और न्‍याय की गुहार लगाई।

अनीस फातिमा ने अपना सुनाया दर्द : इस बुजुर्ग का नाम अनीस फातिमा पति मेहबूब हैं। अनीस फातिमा इंदौर की हैं। वे इंदौर के गांधीनगर में बक्षीबाग स्‍कूल में शिक्षिका थीं। पति के निधन के बाद अपने मायके उत्‍तर प्रदेश के बिजनौर में रहती हैं। इस बीच फातिमा ने इंदौर में स्‍थित अपना एक मकान और एक प्‍लॉट अपने पति के भतीजे अनीस पिता मोहम्‍मद अय्युब को यह कहकर उसकी देखभाल करने के लिए कहा था कि मकान और प्‍लॉट का संरक्षण हो सके। अपने मकान में उन्‍होंने कुछ सामान और कीमती दस्‍तावेज आदि भी रखे थे। इस दौरान पीड़ित अनीस फातिमा वहां से इंदौर के सदर बाजार की इकबाल कॉलोनी में इस लिहाज से अस्‍थाई तौर पर रहने के लिए आ गई थी कि वहां से उन्‍हें अपने स्‍कूल जाने में कोई दिक्‍कत और असुविधा न हो। स्‍कूल के रिटायर्ड होने के बाद अनीस फातिमा अपने परिवार में खजराना में रहने चली गईं। इसी का फायदा उठाकर उनके पति के भतीजे आरोपी अनीस पिता मोहम्‍मद अय्युब ने ताला लगाकर उस पर कब्‍जा कर लिया।

बेटे फरहान के साथ गाली गलौच और मारने की धमकी : अनीस फातिमा के साथ आए उनके बेटे फरहान ने बताया कि आरोपी अनीस पिता मोहम्‍मद अय्युब, मोहम्‍मद जुबैर और किश्‍वरजहां ने मिलकर हमारे मकान और प्‍लॉट के फर्जी दस्‍तावेज बनवा लिए और कब्‍जा कर लिया। जब वे इस बारे में बात करने पहुंचे तो उसे गालियां दी और जान से मारने की धमकी दे डाली।
Anis Fatima
गांधीनगर थाना में शिकायत दर्ज : फरहान और उनके वकील ने आवेदन के माध्‍यम से बताया कि प्रापर्टी पर कब्‍जे को लेकर 13 दिसंबर 2023 को इंदौर के गांधी नगर थाना में आरोपी मोहम्‍मद जुबेर और किश्‍वर जहां के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। उनके खिलाफ थाने में मामला दर्ज होने के बाद जांच कर्ता मीना चौहान ने मामले की जांच की थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मीना चौहान ने भी ठीक से मामले की जांच नहीं की।

प्रापर्टी के मूल दस्‍तावेज पीड़ित के पास हैं : पीड़ित परिवार के सदस्‍यों ने बताया कि उनकी यह पूरी प्रापर्टी अनीस फातिमा और उनके बेटे फरहान और बहू फरजाना अंजुम के स्‍वामित्‍व और आधिपत्‍य की है। वे ही उसके हकदार हैं। इसके मूल दस्‍तावेज भी अनीस फातिमा के पास मौजूद हैं। बावजूद इसके आरोपी उनके मकान और प्‍लॉट पर कब्‍जा किए हुए हैं। उन्‍होंने कलेक्‍टर शिवम वर्मा को जनसुनवाई में आवेदन देकर न्‍याय की गुहार लगाई। कलेक्‍टर वर्मा ने पीड़ित अनीस फातिमा से मुलाकात कर जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्‍वासन दिया है।

850 किमी सफर तय कर इंदौर पहुंची फातिमा : फातिमा के बेटे फरहान ने बताया कि उनकी मां को कई तरह की बीमारियां है, वे करीब 80 साल की हैं। इस बीच उन्‍हें ब्रेनहेमरेज भी हुआ था। उनके पास ले-देकर यही एक प्रापर्टी है जिस पर दबंगों ने कब्‍जा कर लिया है। ऐसे में 80 साल की बुजुर्ग और बीमार मां को एंबुलेंस से यूपी के बिजनौर से इंदौर लाना पड़ा। उनकी हालत बेहद नाजुक है। उन्‍हें इंदौर प्रशासन और पुलिस से न्‍याय की उम्‍मीद है।
लेखक के बारे में
नवीन रांगियाल
नवीन रांगियाल DAVV Indore से जर्नलिज्‍म में मास्‍टर हैं। वे इंदौर, भोपाल, मुंबई, नागपुर और देवास आदि शहरों में दैनिक भास्‍कर, नईदुनिया, लोकमत और प्रजातंत्र जैसे राष्‍ट्रीय अखबारों में काम कर चुके हैं। करीब 15 साल प्रिंट मीडिया में काम करते हुए उन्‍हें फिल्‍ड रिपोर्टिंग का अच्‍छा-खासा अनुभव है। उन्‍होंने अखबार.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
India-US Trade Talks 2026: अमेरिका के साथ बड़ी डील की तैयारी में भारत, शेयर बाजार के निवेशकों के लिए क्या है इसके मायने?

CCSU के वैज्ञानिकों की बड़ी खोज, प्याज-लहसुन परिवार की इन 2 प्रजातियों में मिले कैंसर और डायबिटीज से बचाव के गुण

CCSU के वैज्ञानिकों की बड़ी खोज, प्याज-लहसुन परिवार की इन 2 प्रजातियों में मिले कैंसर और डायबिटीज से बचाव के गुणचौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू), मेरठ के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे शोध का खुलासा किया है, जो आने वाले समय में किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में किए गए अध्ययन में एलियम (Allium) परिवार की दो विशेष प्रजातियों—एलियम हूकेरी (Allium hookeri) और एलियम एम्पेलोप्रासम (Allium ampeloprasum)—में कई औषधीय गुण पाए गए हैं।

WhatsApp ला रहा 2 बड़े फीचर्स, ऑनलाइन यूजर्स को पहचानना और बैकअप मैनेज करना होगा आसान, जानिए कैसे करेंगे काम

WhatsApp ला रहा 2 बड़े फीचर्स, ऑनलाइन यूजर्स को पहचानना और बैकअप मैनेज करना होगा आसान, जानिए कैसे करेंगे कामइंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp एंड्रॉयड यूजर्स के लिए 2 नए फीचर्स पर काम कर रहा है। इन अपडेट्स का उद्देश्य यूजर्स के लिए ऑनलाइन स्टेटस देखना और चैट बैकअप को मैनेज करना पहले से अधिक आसान बनाना है।

कौन थे भरत तिवारी, 17 जून को क्या हुआ था, क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एनकाउंटर मामला, कैसे मची बिहार की सियासत में खलबली

कौन थे भरत तिवारी, 17 जून को क्या हुआ था, क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एनकाउंटर मामला, कैसे मची बिहार की सियासत में खलबलीभरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ से बिहार की सियासत में खलबली मची हुई है। बिहार के भोजपुर जिले में 26 वर्षीय भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत को लेकर राजनीतिक और सामाजिक विवाद गहरा गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। विपक्ष पर बिहार की सम्राट चौधरी सरकार पर आरोप लगा रही है जबकि बिहार सरकार ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण, 150 पन्नों की रिपोर्ट तैयार, ट्रस्ट के पुनर्गठन के भी संकेत

राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण, 150 पन्नों की रिपोर्ट तैयार, ट्रस्ट के पुनर्गठन के भी संकेतनोट गिनने वालों को हटाया, अब नोट गिनने वालों की कपड़ों में नहीं होगी जेब

बिना लाइसेंस चला सकेंगे यह सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, फीचर्स भी हैं दमदार

बिना लाइसेंस चला सकेंगे यह सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, फीचर्स भी हैं दमदारकंपनी ने Reo VYB की बैटरी पर 3 साल या 30,000 किलोमीटर (जो पहले पूरा हो) की वारंटी देने की घोषणा की है। Ampere का कहना है कि बैटरी को लंबी उम्र और बेहतर टिकाऊपन को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। किफायती इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बढ़ती मांग के बीच Ampere ने अपने पोर्टफोलियो में नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Reo VYB लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 69,499 रुपये रखी है।

और भी वीडियो देखें

Uttarakhand: अर्द्धकुंभ 2027 के लिए सीएम धामी का बड़ा मास्टरप्लान, 156 करोड़ से बदलेगी ऋषिकेश त्रिवेणी घाट की सूरत

Uttarakhand: अर्द्धकुंभ 2027 के लिए सीएम धामी का बड़ा मास्टरप्लान, 156 करोड़ से बदलेगी ऋषिकेश त्रिवेणी घाट की सूरतUttarakhand Ardh Kumbh 2027: उत्तराखंड में साल 2027 में आयोजित होने वाले अर्द्धकुंभ को ऐतिहासिक, भव्य और दिव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक बड़ा मास्टरप्लान तैयार किया है। इस महाआयोजन के मद्देनजर देवभूमि आने वाले देश-विदेश के श्रद्धालुओं की सुगमता और अध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए ऋषिकेश के विश्व प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट का कायाकल्प किया जाएगा।

India-US Trade Talks 2026: अमेरिका के साथ बड़ी डील की तैयारी में भारत, शेयर बाजार के निवेशकों के लिए क्या है इसके मायने?

India-US Trade Talks 2026: अमेरिका के साथ बड़ी डील की तैयारी में भारत, शेयर बाजार के निवेशकों के लिए क्या है इसके मायने?अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ की वजह से भारत का अमेरिका के साथ व्यापार मुनाफा (Trade Surplus) 40% तक गिर चुका है। इस बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अगले हफ्ते अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर से मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि इस दौरान भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जल्द ही अंतिम दौर में पहुंच सकता है। इस इमरजेंसी मीटिंग के बाद कौन से सेक्टर्स के शेयर रॉकेट बनने वाले हैं और कहां आपको सतर्क रहना चाहिए?

कलेक्‍टर की चौखट पर बेबस बुजुर्ग, न्‍याय मांगने बिजनौर से एंबुलेंस में इंदौर आई 80 साल की फातिमा, दबंगों ने कर रखा है प्रापर्टी कब्‍जा

कलेक्‍टर की चौखट पर बेबस बुजुर्ग, न्‍याय मांगने बिजनौर से एंबुलेंस में इंदौर आई 80 साल की फातिमा, दबंगों ने कर रखा है प्रापर्टी कब्‍जाअपराध इस देश के सिस्‍टम पर कितना हावी हो चुका है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है जब कोई 80 से 85 साल की बीमार बुजुर्ग न्‍याय के लिए उत्‍तर प्रदेश से करीब 850 किमी से ज्‍यादा का सफर तय कर के मध्‍यप्रदेश के इंदौर तक आए। वो भी तब जब वो कई बीमारियों से जूझ रही हों, अपनी आखिरी सांसें गिर रही हों और उन्‍हें यहां तक आने के लिए एंबुलेंस का सहारा लेना पड़े।

यूपी में पुलिस डॉग मैरी ने सुलझाया ब्लाइंड रेप केस, एसपी ने दिया 10000 का इनाम

यूपी में पुलिस डॉग मैरी ने सुलझाया ब्लाइंड रेप केस, एसपी ने दिया 10000 का इनामSambhal blind rape case: यूपी के संभल जिले में 5 दिनों से पुलिस के लिए सिर दर्द बने एक 'ब्लाइंड रेप केस' की गुत्थी को पुलिस डॉग मैरी ने चंद मिनटों में सुलझा दिया। घटनास्थल पर मिले एक अदद 'गमछे' की गंध के सहारे मैरी खेतों और जंगलों को चीरती हुई सीधे रेपिस्ट के घर जा पहुंची। इस हैरतअंगेज कामयाबी से खुश होकर संभल के एसपी ने इस 'गोल्ड मेडलिस्ट' डॉग को 10 हजार रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया है।

जून 2026 के 3 सस्ते स्मार्टफोन्स, 7000mAh बैटरी और गेमिंग परफॉर्मेंस का जबरदस्त कॉम्बो

जून 2026 के 3 सस्ते स्मार्टफोन्स, 7000mAh बैटरी और गेमिंग परफॉर्मेंस का जबरदस्त कॉम्बोभारतीय स्मार्टफोन मार्केट के लिए ₹20,000 का प्राइस सेगमेंट हमेशा से सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहा है। जून 2026 में यदि आप भी अपने लिए एक नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो कन्फ्यूज होना लाजमी है। इस समय मार्केट में तीन सबसे तगड़े दावेदार—POCO M8, Realme P4x और Moto G57 Power ग्राहकों के बीच जबरदस्त ट्रेंड कर रहे हैं।

Honor करने वाला है धमाका, आने वाला है 10,000mAh बैटरी और 10,000 Nits ब्राइटनेस वाला सस्ता स्मार्टफोन

Honor करने वाला है धमाका, आने वाला है 10,000mAh बैटरी और 10,000 Nits ब्राइटनेस वाला सस्ता स्मार्टफोनस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Honor एक बार फिर बैटरी लाइफ के मामले में नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। चीन से सामने आई एक नई रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 10,000mAh से अधिक क्षमता वाली बैटरी और 10,000 निट्स पीक ब्राइटनेस वाले डिस्प्ले के साथ एक नया स्मार्टफोन विकसित कर रही है। यदि यह दावा सही साबित होता है तो यह स्मार्टफोन एक बार चार्ज करने पर कई दिनों तक चल सकता है और तेज धूप में भी इसकी स्क्रीन आसानी से देखी जा सकेगी।

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोनअगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com