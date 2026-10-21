इंदौर में कन्या भोज में बुलाकर 7 बच्चियों से मारपीट, कपड़े उतरवाए, 4 घंटे कमरे में बंद किया, रिटायर्ड टीचर पर आरोप

मध्य प्रदेश के इंदौर में नवरात्रि के दौरान कन्या भोज के लिए बुलाई गईं 7 मासूम बच्चियों के साथ मारपीट और बंधक बनाने का एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यह घटना इंदौर के बीआरटीएस एमआर-9 चौराहे के पास स्थित शहनाई रेसिडेंसी (फ्लैट नंबर 303) की है।घटना की मुख्य आरोपी अनिता मोहता नामक एक रिटायर्ड सरकारी शिक्षिका हैं, जो नया बसेरा इलाके के सरकारी स्कूल में करीब 10 साल पढ़ा चुकी हैं। शिक्षिका ने बच्चियों को गिफ्ट और पैसे देने का लालच देकर कन्या भोज के लिए अपने घर बुलाया था। खाना खाने के बाद जब बच्चियां जाने लगीं, तो महिला ने उन पर घर से पैसे चोरी करने का आरोप लगा दिया। बच्चियों द्वारा चोरी से इनकार करने पर महिला ने उन्हें लगभग 4 घंटे तक एक कमरे में बंद रखा और उनके साथ जमकर मारपीट की।परिजनों और बच्चियों का आरोप है कि तलाशी के नाम पर महिला ने बच्चियों के कपड़े उतरवाए और उन्हें थप्पड़ मारे। चिल्लाने पर उन्हें जान से मारने और घर न जाने देने की धमकी भी दी गई। काफी देर तक जब बच्चियां घर नहीं लौटीं, तो उनके परिजन खोजते हुए महिला के फ्लैट पर पहुंचे और उन्हें कमरे में बंद पाया। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने बच्चियों को साथ लेकर इंदौर के एमआईजी (MIG) थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया।एमआईजी थाना पुलिस ने बच्चियों के बयान दर्ज कर लिए हैं और आरोपी रिटायर्ड शिक्षिका अनिता मोहता के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी जांच शुरू कर दी है।