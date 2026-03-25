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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 25 मार्च 2026 (15:07 IST)

पेट्रोल-डीजल के 61 टैंकर रवाना, पंपों पर पहुंचे अधिकारी, प्रशासन ने थामा मोर्चा, देर रात तक खोलने के निर्देश

61 tankers carrying petrol and diesel departed
इंदौर में पेट्रोल पंप पर लगी कतारों को संभालने के लिए अब प्रशासन ने मोर्चा संभाला है। पेट्रोल पंपों को देर रात तक खुले रहने के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति तय करने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है।

एडीएम सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों, पुलिस अधिकारी, आपूर्ति विभाग और राजस्व विभाग की टीमों ने देर रात तक पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया। अधिकारियों द्वारा स्वयं फील्ड में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और पेट्रोल-डीजल वितरण की सतत मॉनिटरिंग की गई। सभी पंप संचालकों को निर्देश दिए गए कि वे निर्धारित समय से अधिक देर तक पंप खुले रखें और उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से ईंधन उपलब्ध कराएं।

पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध : जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने बताया कि जिले में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। वर्तमान में जिले में प्रतिदिन लगभग 10 लाख लीटर पेट्रोल और 15 लाख लीटर डीजल की खपत होती है, जबकि पंपों पर करीब 42 लाख लीटर पेट्रोल और 65 लाख लीटर डीजल का स्टॉक मौजूद है। इसके अलावा मांगलिया डिपो से लगातार ईंधन की आपूर्ति भी जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में पेट्रोल-डीजल की किसी प्रकार की कमी नहीं है।

इन डिपो से 60 टेंकर पहुंचे इंदौर : इंदौर जिले में पेट्रोल और  डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और सुचारू बनी हुई है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर बुधवार सुबह 6 बजे से मांगलिया स्थित एचपीसीएल, भारत पेट्रोलियम एवं इंडियन ऑयल के डिपो पर टैंकरों में ईंधन भरने का कार्य तेज गति से प्रारंभ कर दिया गया। सुबह 8 बजे तक मांगलिया डिपो से हिंदुस्तान पेट्रोलियम की 25 टैंकर लोरियां, भारत पेट्रोलियम की 17 तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की 19 टैंकर लोरियां विभिन्न पेट्रोल पंपों पर पहुंचे।

प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि डिपो पर पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल एवं डीजल उपलब्ध है और पूरी क्षमता के साथ टैंकरों को भरा जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम सुबह 5 बजे से ही सक्रिय होकर मांगलिया डिपो तथा फील्ड के पेट्रोल पंपों का सतत निरीक्षण कर रही है, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और ईंधन की आपूर्ति जारी रहे।

अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई : कलेक्‍टर शिवम वर्मा ने कहा कि नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही पेट्रोल-डीजल प्राप्त करें। इसके अलावा अगर इसे लेकर कोई सोशल मीडिया में अफवाह फैलाएगा तो उसे चिन्‍हित कर के कार्रवाई की जाएगी। 
Edited By: Naveen R Rangiyal
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