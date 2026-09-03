  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. संत-महापुरुष
  4. neem-karoli-baba-kainchi-dham-steve-jobs-mark-zuckerberg-virat-kohli
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Thursday, 3 September 2026 (14:57 IST)

नीम करोली बाबा और कैंची धाम: स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग से लेकर विराट कोहली तक क्यों खींचे चले आते हैं दिग्गज?

In the picture Neem Karoli Baba Kainchi Dham, Jobs, Mark Zuckerberg, Virat Kohli
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (14:57 IST)
google-news
उत्तराखंड की हसीन वादियों में नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर दूर भवाली-अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित ‘कैंची धाम’ (Kainchi Dham) केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर के महान विचारकों, टेक-दिग्गजों, उद्योगपतियों और हस्तियों के लिए एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन चुका है।
 
इस पावन आश्रम की स्थापना 20वीं सदी के महान संत नीम करोली बाबा (Neem Karoli Baba)—जिन्हें उनके भक्त प्यार से 'महाराज जी' कहते हैं—ने की थी। बाबा नीम करोली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले टेक-दिग्गज और खेल जगत के सितारे आखिर इस साधारण से दिखने वाले पहाड़ी आश्रम में शांति और मार्गदर्शन क्यों तलाशते हैं?
 

1. स्टीव जॉब्स (Apple): जब दिशा खो चुके जॉब्स को मिला नया रास्ता

1970 के दशक में जब स्टीव जॉब्स (Steve Jobs) अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे थे और 'एप्पल' (Apple) कंपनी शुरू करने से पहले जीवन का मार्गदर्शन खोज रहे थे, तब वे अपने दोस्त डैन कोटके के साथ नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए भारत आए थे।
क्या हुआ जब जॉब्स पहुँचे?: दुर्भाग्यवश, जब स्टीव जॉब्स कैंची धाम पहुँचे, उससे कुछ समय पहले (1973 में) नीम करोली बाबा का देहांत हो चुका था।
प्रभाव: भले ही जॉब्स बाबा जी से जीवित रूप में न मिल सके, लेकिन कैंची धाम की हवा और बाबा की आध्यात्मिक ऊर्जा ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। वहीं से उन्हें अपनी दूरदृष्टि (Vision) और एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने की प्रेरणा मिली।

2. मार्क जुकरबर्ग (Meta/Facebook): जब डूबती कंपनी के समय मिली कैंची धाम जाने की सलाह

2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में फेसबुक्स (अब Meta) के हेडक्वार्टर का दौरा किया था, तब मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) ने खुद इस बात का बड़ा खुलासा किया था।
फेसबुक का कठिन दौर: जुकरबर्ग ने बताया कि 2000 के दशक के मध्य में जब फेसबुक एक कठिन दौर से गुजर रहा था और कंपनी बिकने के कगार पर थी, तब उनके मेंटर स्टीव जॉब्स ने उन्हें कैंची धाम जाने की सलाह दी थी।
भारत यात्रा: जुकरबर्ग भारत आए और कैंची धाम आश्रम में कुछ दिन बिताए। जुकरबर्ग ने माना कि उस आध्यात्मिक प्रवास ने उन्हें एक नई स्पष्टता (Clarity) दी, जिसके बाद वे वापस लौटे और फेसबुक को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया।

3. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा: संकट के समय ली बाबा की शरण

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) भी नीम करोली बाबा के अनन्य भक्तों में शामिल हैं।
फॉर्म में वापसी: जब विराट कोहली अपने करियर के सबसे खराब दौर (सेंचुरी के सूखे) से गुजर रहे थे, तब नवंबर 2022 में वे अनुष्का और अपनी बेटी वामिका के साथ कुमाऊं स्थित कैंची धाम पहुंचे।
चमत्कारिक बदलाव: कैंची धाम में माथा टेकने और बाबा का आशीर्वाद लेने के ठीक बाद विराट कोहली का फॉर्म चमत्कारिक रूप से वापस लौटा और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बैक-टू-बैक शतक और रिकॉर्ड तोड़ पारियां खेलीं।
 

4. जूलिया रॉबर्ट्स और हॉलीवुड हस्तियाँ

ऑस्कर विजेता हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स (Julia Roberts) भी नीम करोली बाबा की तस्वीर देखकर उनसे इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया था।
 
5. भजन: इसके अलावा, हॉलीवुड के मशहूर संगीतकार जय उत्तम (Jai Uttal) और कृष्ण दास (Krishna Das) ने नीम करोली बाबा के भक्ति भजनों को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया।
 

क्या है नीम करोली बाबा का दर्शन और कैंची धाम का आकर्षण?

आखिर क्यों दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग बाबा की ओर खिंचे चले आते हैं?

अत्यंत सादगी (Simplicity): बाबा नीम करोली महाराज कोई आडंबर, बड़ा प्रवचन या जटिल अनुष्ठान नहीं करते थे। वे एक साधारण कंबल ओढ़ते थे और हमेशा कहते थे—"सबकी सेवा करो, सबको प्यार करो, राम नाम जपो, भूखे को भोजन दो, ईश्वर को याद करो और सच बोलो।"
 
आत्मिक शांति और क्लैरिटी: कैंची धाम की भौगोलिक स्थिति और वहां का शांत वातावरण मानसिक तनाव (Stress) और दिशाहीनता से जूझ रहे लोगों को असीम मानसिक शांति (Mental Peace) और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है।
 
अहंकार का समर्पण: दुनिया में सब कुछ हासिल कर चुके लोगों को कैंची धाम आकर यह अहसास होता है कि एक परम शक्ति ऐसी भी है जो मानवीय शक्ति और धन-दौलत से परे है।
 
नीम करोली बाबा ने कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया, न ही कोई नया संप्रदाय चलाया। वे सिर्फ प्रेम और करुणा के प्रतीक थे। आज भले ही बाबा नीम करोली महाराज सशरीर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन कैंची धाम से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आज भी वैश्विक दिग्गजों से लेकर आम इंसानों तक को जीवन का सही रास्ता दिखा रही है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
मां विंध्यवासिनी जयंती: श्रीकृष्ण की बहन कौन हैं? जानें देवी से जुड़ी 5 खास बातें

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?Raksha Bandhan 2026: हिन्दू पंचांग के अनुसार, रक्षा बंधन का पर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे मिठास और खुशियों का उत्सव माना गया है। यह भाई-बहन के प्रेम का पावन पर्व है। यहां जानें रक्षा बंधन 2026 कब है? जानें रक्षा बंधन 2026 की तारीख...

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपाय

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपायChaturmas Astrology Remedies: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास यह चार महीनों का पवित्र काल भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार चातुर्मास में कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो जीवन में आ रही और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। यहां जानें 12 राशियों के लिए चातुर्मास के अचूक उपाय...

मां विंध्यवासिनी जयंती: श्रीकृष्ण की बहन कौन हैं? जानें देवी से जुड़ी 5 खास बातें

मां विंध्यवासिनी जयंती: श्रीकृष्ण की बहन कौन हैं? जानें देवी से जुड़ी 5 खास बातेंहिन्दू पूर्णिमान्त पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को विन्ध्यवासिनी जयंती के रूप में मनाया जाता है जबकि अमान्त पंचांग के अनुसार यह तिथि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आती है। मां विंध्यवासिनी की पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भक्तों की सोई हुई किस्मत जगाने वाली और तुरंत फल देने वाली महासाधना है। चलिए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त और माता के बारे में 5 खास बातें।

द्वाराहाट का मां दूनागिरी मंदिर: 8,000 फीट की ऊंचाई पर विराजमान शक्तिपीठ

द्वाराहाट का मां दूनागिरी मंदिर: 8,000 फीट की ऊंचाई पर विराजमान शक्तिपीठउत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित मां दूनागिरी मंदिर आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। करीब 8,000 फीट ऊंचाई पर स्थित इस प्राचीन मंदिर तक 365 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जाता है। मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लोगों से अल्मोड़ा आगमन पर इस दिव्य मंदिर के दर्शन करने की अपील की है।

गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर, इन 08 अक्टूबर तक 12 राशियों पर पड़ेगा बड़ा असर; जानें राशिफल

गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर, इन 08 अक्टूबर तक 12 राशियों पर पड़ेगा बड़ा असर; जानें राशिफलगुरु (बृहस्पति) के कर्क राशि और बुध के स्वामित्व वाले अश्लेषा नक्षत्र में गोचर के प्रभाव से सभी 12 राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। 19 अगस्त से शुरू हुआ यह गोचर चक्र 08 अक्टूबर तक अश्लेषा के विभिन्न चरणों से होकर गुजरेगा। मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों पर इसका प्रभाव इस प्रकार रहेगा:

03 September Birthday: आपको 03 सितंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

03 September Birthday: आपको 03 सितंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!03 September Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 3 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 सितंबर, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 सितंबर, 2026)Today 03 September horoscope in Hindi : आज 03 सितंबर, 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...