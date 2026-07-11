इंडोनेशिया ट्रिप के साथ न्यूजीलैंड भी करें एक्सप्लोर, घूमने लायक 10 सबसे खूबसूरत जगहें

न्यूजीलैंड अपनी बेमिसाल प्राकृतिक खूबसूरती, बर्फीले पहाड़ों, खूबसूरत झीलों और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर आप न्यूजीलैंड घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो ये 10 सबसे खास जगहें आपके टूरिस्ट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए।

1. मिलफोर्ड साउंड (Milford Sound) - साउथ आईलैंड

इसे दुनिया का 'आठवां अजूबा' भी कहा जाता है। फियोर्डलैंड नेशनल पार्क में स्थित यह जगह चारों तरफ से विशाल पहाड़ों, घने जंगलों और ऊंचे-ऊंचे झरनों से घिरी है। यहाँ बोट क्रूज़ के ज़रिए घूमना और डॉल्फ़िन-पेंगुइन देखना एक जादुई अहसास कराता है। यहाँ साल भर पानी वाले झरने जैसे स्टर्लिंग फॉल्स (Sterling Falls) हैं, जो 146 मीटर (लगभग 480 फीट) की ऊंचाई से गिरते हैं। बारिश के मौसम में हजारों छोटे झरने भी बन जाते हैं। क्रूज यात्रा के दौरान आप डॉल्फ़िन, पेंगुइन और सील (समुद्री शेर) आसानी से देख सकते हैं। यहां पहुंचने के लिए यहाँ सड़क मार्ग या हवाई मार्ग से क्वीन्सटाउन पहुंचकर क्वीनस्टाउन से कार द्वारा 5 घंटे में इस जगह पहुंच जाएंगे। ते अनाउ से 2 घंटे लगते हैं।

2. क्वींसटाउन (Queenstown) - साउथ आईलैंड

अगर आपको रोमांच पसंद है, तो क्वींसटाउन आपके लिए जन्नत है। इसे दुनिया की 'एडवेंचर कैपिटल' कहा जाता है। खूबसूरत वाकातिपु झील के किनारे बसे इस शहर में आप बंजी जंपिंग, स्काईडाइविंग, जेट बोटिंग और स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। न्यूज़ीलैंड का क्वीन्सटाउन, साउथ आइलैंड की वाकाटिपू झील के किनारे और शानदार सदर्न आल्प्स पहाड़ों के बीच बसा है। यह एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर है और साथ ही यहाँ से इलाके के वाइनयार्ड और ऐतिहासिक माइनिंग कस्बों को भी देखा जा सकता है। यहाँ कवाराऊ गॉर्ज सस्पेंशन ब्रिज से बंजी जंपिंग और शॉटओवर व डार्ट नदियों में जेट-बोटिंग का मज़ा लिया जा सकता है। सर्दियों में, 'द रिमार्केबल्स' और 'कोरोनेट पीक' की ढलानों पर स्कीइंग की जा सकती है।

3. रोटोरुआ (Rotorua) - नॉर्थ आईलैंड

यह शहर अपनी ज़मीन के नीचे से उठने वाले गर्म पानी के झरनों (Geysers), उबलते हुए कीचड़ के पूलों (Mud Pools) और माओरी (Maori) संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ की थर्मल एक्टिविटी और नेचुरल स्पा पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। शहर बड़ी झील रोटोरुआ झील के दक्षिणी किनारे पर बसा है। आप यहाँ नाव की सवारी, जेट बोटिंग और शानदार झील के नजारों का आनंद ले सकते हैं। यह शहर ऑकलैंड से दक्षिण में लगभग 3 घंटे की ड्राइव की दूरी पर स्थित है

4. वैटोमो ग्लोवॉर्म केव्स (Waitomo Glowworm Caves) - नॉर्थ आईलैंड

इन प्राचीन गुफाओं की छत पर हजारों छोटे-छोटे 'ग्लोवॉर्म' (जुगनू जैसे जीव) रहते हैं, जो अंधेरे में नीली रोशनी बिखेरते हैं। जब आप गुफा के अंदर नाव से जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप खुले आसमान के नीचे तारों के बीच तैर रहे हों। गुफा में एक भूमिगत नदी बहती है। यहाँ गाइड के साथ नाव में बैठकर 45 मिनट की यात्रा का आनंद लिया जा सकता है। वेटोमो नॉर्थ आईलैंड के ग्रामीण इलाके में है। यह ऑकलैंड से लगभग 2.5 घंटे की ड्राइव की दूरी पर स्थित है। हैमिल्टन से यह सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है।

5. हॉबिटन मूवी सेट (Hobbiton Movie Set)- मटामाटा

अगर आप हॉलीवुड की मशहूर फिल्मों 'द लॉर्ड ऑफ द रींग्स' (The Lord of the Rings) या 'द हॉबिट' के फैन हैं, तो यह जगह आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। फिल्मों के लिए बनाया गया यह खूबसूरत सा गांव आज भी वैसा ही सहेज कर रखा गया है। यहाँ 'द शायर' के हरे-भरे घास के मैदान, छोटे हॉबिट घरों (हॉबिट होल्स), और प्रसिद्ध 'ग्रीन ड्रैगन इन' को असली रूप में देखा जा सकता है। यह माटामाटा में अलेक्जेंडर परिवार के एक बड़े फार्म पर बना हुआ है।

6. एओराकी / माउंट कुक नेशनल पार्क (Aoraki / Mount Cook)

यह न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बर्फ से ढके पहाड़ों, विशाल ग्लेशियरों और नीले रंग की झीलों के बीच ट्रैकिंग करने वाले लोगों के लिए यह सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। रात के समय यहाँ का आसमान तारों से इतना साफ दिखता है कि इसे 'इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व' घोषित किया गया है।

7. लेक टेकापो (Lake Tekapo) - साउथ आईलैंड

यह झील अपने चमकीले फ़िरोज़ी (Turquoise Blue) रंग के पानी के लिए मशहूर है। वसंत के मौसम (नवंबर से जनवरी) में इस झील के किनारे बैंगनी और गुलाबी रंग के 'ल्यूपिन' के फूल खिलते हैं, जिससे यहाँ का नजारा किसी पेंटिंग जैसा खूबसूरत हो जाता है।

8. ऑकलैंड (Auckland) - नॉर्थ आईलैंड

यह न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर और मुख्य आर्थिक केंद्र है। इसे 'सिटी ऑफ सेल्स' (नावों का शहर) भी कहते हैं। यहाँ का स्काई टॉवर (Sky Tower) पूरे शहर का 360-डिग्री व्यू देता है। यहाँ आपको बेहतरीन रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग और खूबसूरत बीच (Beaches) का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ऑकलैंड हार्बर ब्रिज शहर का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यदि आप कुछ रोमांचित कर देने वाले पर्यटक स्थलों पर घूमना चाहते हैं तो ग्लोवर्म गुफा आप देख सकते हैं। क्रिस्टल माउंटेन 20 कि.मी कि दूरी पर है।

9. बे ऑफ आइलैंड्स (Bay of Islands)- नॉर्थ आईलैंड

यहाँ पानी के अंदर शानदार घाटियां और 144 छोटे-बड़े द्वीप हैं। इनमें 'उरुपुकापुका' सबसे बड़ा द्वीप है। यह जगह द्वीपों का एक समूह है। अगर आपको समुद्र, प्राचीन बीच, स्कूबा डाइविंग, सेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स पसंद हैं, तो यहाँ का शांत माहौल आपको बेहद पसंद आएगा। इस जगह के सबसे बड़े शहर केरीकेरी (Kerikeri) और पाइहिया (Paihia) हैं।

10. फ्रांज जोसेफ ग्लेशियर (Franz Josef Glacier)



दुनिया के सबसे सुलभ ग्लेशियरों में से एक, जहाँ आप हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंच सकते हैं और गाइड की मदद से बर्फ की नीली गुफाओं और ग्लेशियर पर पैदल चलने (Ice Hiking) का अनोखा अनुभव ले सकते हैं। इसका माओरी नाम का रोइमाता ओ हिने हुकाटेरे (Ka Roimata o Hine Hukatere) है, जिसका अर्थ है 'बर्फ की अप्सरा के आंसू'। फ्रांज़ जोसेफ ग्लेशियर एडवेंचर उन लोगों के लिए एकदम सही है जो एक अनूठा और खास ग्लेशियर अनुभव चाहते हैं।

यात्रा के लिए बेस्ट समय:

न्यूजीलैंड दक्षिणी गोलार्ध (Southern Hemisphere) में है, इसलिए यहाँ भारत से उल्टा मौसम होता है। घूमने के लिए सबसे अच्छा समय दिसंबर से फरवरी (गर्मियों का मौसम) और मार्च से मई (पतझड़ का मौसम) माना जाता है।