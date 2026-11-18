Winter Skin Care Tips: महंगी क्रीम छोड़िए! रसोई की ये 5 चीजें सर्दियों में चेहरे पर लाएंगी शीशे जैसी चमक

Winter Skin Care Tips: सर्दियों की ठंडी हवाएं अपने साथ त्वचा का रूखापन और बेजानपन लेकर आती हैं। इस मौसम में महंगे मॉइस्चराइजर लगाने के बावजूद कई बार स्किन ड्राई बनी रहती है। अगर आप बिना किसी केमिकल प्रोडक्ट के अपनी त्वचा को कोमल और चमकदार बनाए रखना चाहते हैं, तो आपकी रसोई और घर में मौजूद ये 5 प्राकृतिक चीजें बेहद काम आ सकती हैं:

1. ऑलिव ऑयल (जैतून का तेल) से मसाज

सर्दियों में त्वचा की गहराई से नमी बनाए रखने के लिए ऑलिव ऑयल किसी वरदान से कम नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन-ई से भरपूर यह तेल त्वचा को पोषण देता है और उसे लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखता है। नहाने से पहले या रात को सोने से पहले इससे हल्के हाथों से मसाज करना बेहद फायदेमंद होता है।

2. एलोवेरा जेल का प्राकृतिक जादू

सिर्फ गर्मियों में ही नहीं, बल्कि सर्दियों में भी एलोवेरा जेल त्वचा के लिए बेहतरीन है। यह स्किन को प्राकृतिक नमी प्रदान करता है, जिससे रूखापन तुरंत गायब होता है और चेहरे पर एक ताजा व स्वस्थ निखार नजर आता है।

3. पपीते का फेस पैक

पपीता त्वचा को पोषण देने के साथ-साथ डेड स्किन को हटाने में भी मददगार है। पके हुए पपीते को मैश करके उसका पेस्ट बना लें। इससे चेहरे पर कुछ मिनटों तक हल्की मसाज करें और फिर सादे पानी से चेहरा धो लें। इससे त्वचा एकदम मुलायम हो जाएगी।

4. बादाम का तेल

अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, तो बादाम के तेल को अपने स्किन केयर रूटीन में जरूर शामिल करें। हफ्ते में कम से कम दो बार बादाम के तेल से त्वचा की मालिश करें। यह त्वचा की नमी को लॉक करता है और उसे स्वस्थ बनाए रखता है।

5. दही का नैचुरल मॉइस्चराइजर

दही एक बेहतरीन प्राकृतिक मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। ताजे दही से चेहरे पर हल्की मसाज करें और इसे 20 से 25 मिनट के लिए लगा रहने दें। इसके बाद हल्के गुनगुने पानी से चेहरा धो लें। यह उपाय त्वचा की ड्राईनेस को जड़ से खत्म कर उसे मखमली बनाता है।