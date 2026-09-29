विश्व हृदय दिवस 2026: हार्ट अटैक से बचाव के 6 आसान उपाय, आज से अपनाएं ये आदतें

विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम है- "दिल की धड़कन को न चूकें,''। 2022 में हृदय रोग से 19.8 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। वर्तमाान में कोरोना काल के बाद अचानक से हृदय गति रुक जाने के मामले भी बढ़े हैं। ऐसे में जानिए कि किस तरह लाइफ स्टाइल बदलकर प्राकृतिक तरीके से हार्ट अटैक से खुद को बचा सकते हैं।

हदय रोग के कारण:

उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन)

उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर

मधुमेह

धूम्रपान या तंबाकू का सेवन

मोटापा या शरीर का अतिरिक्त वजन

शारीरिक निष्क्रियता

अत्यधिक कफ बना रहना

अत्यधिक शराब का सेवन

दीर्घकालिक तनाव

हृदय रोग का पारिवारिक इतिहास

बड़ी हुई उम्र

नींद की खराब गुणवत्ता या अनुपचारित स्लीप एपनिया

नमक, चीनी और संतृप्त या ट्रांस वसा से भरपूर अस्वास्थ्यकर आहार

दीर्घकालिक गुर्दे की बीमारी और कुछ सूजन संबंधी स्थितियाँ

हृदय रोग के लक्षण

सीने में दर्द , दबाव, जकड़न या बेचैनी

सांस फूलना, खासकर गतिविधि के दौरान या आराम करते समय

सांस फूलने या सीने में तकलीफ के कारण व्यायाम करने में कठिनाई होना।

अस्पष्ट थकान या कमजोरी

दर्द जो हाथ, कंधे, गर्दन, जबड़े या पीठ तक फैलता है

दिल की धड़कन तेज, धीमी या अनियमित होना ( धड़कन का अनियमित होना)

चक्कर आना, सिर हल्का महसूस होना या बेहोशी

पैरों, टखनों या पंजों में सूजन

ठंडे पसीने आना, मतली या उल्टी होना, खासकर सीने में तकलीफ के साथ

हृदय रोग का प्राकृतिक इलाज:

शराब, तंबाकू, सिगरेट, नमक, चीनी और तेल का त्याग करना। हर रात 7-9 घंटे की अच्छी नींद लें। उपवास नहीं कर सकते हैं तो भोजन के बीच कम से कम 10 घंटे काअंतराल रखें। नियमित योगासन करें या अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। डॉक्टर की सलाह पर रोज एक अखरोट खाएं। शुद्ध सात्विक और प्राकृतिक भोजन ही करें। सलाद का सेवन करें।

कौन सी सब्जियां कम करती हैं कोलेस्ट्रॉल?

कुछ खास सब्जियों में घुलनशील फाइबर पाया जाता है जो खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद करता है। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ सब्जियों के बारे में:

लहसुन: लहसुन में एलिसिन नामक एक यौगिक पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है।

प्याज: प्याज में भी एलिसिन पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है।

बैंगन: बैंगन में नियासिन नामक विटामिन होता है जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है।

पालक: पालक में विटामिन K और फोलेट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।

ब्रोकली: ब्रोकली में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं।



कोलेस्ट्रॉल कम करने के अन्य उपाय

स्वस्थ आहार: फाइबर से भरपूर आहार लें, जैसे कि फल, सब्जियां, और साबुत अनाज।

व्यायाम: नियमित रूप से व्यायाम करें।

मोटापे को कम करें: अगर आप मोटे हैं तो अपना वजन कम करें।

धूम्रपान छोड़ें: धूम्रपान कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकता है।

तनाव कम करें: तनाव को कम करने के लिए योग, ध्यान या अन्य आराम करने की तकनीक का अभ्यास करें।

कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्वस्थ जीवनशैली अपनाना बहुत जरूरी है। अपनी डाइट में उपरोक्त बताई गई सब्जियों को शामिल करके आप कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकते हैं और दिल की बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं।

ध्यान रखें

आप अपने डॉक्टर से पूछकर अपनी डाइट में बदलाव कर सकते हैं।

नियमित रूप से ब्लड टेस्ट करवाते रहें।

स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर आप कई बीमारियों से बच सकते हैं।

'द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन' में प्रकाशित एक नए अध्ययन और मेटा-एनालिसिस के अनुसार, लाल, नीले और बैंगनी रंग के खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्राकृतिक बायोएक्टिव तत्व 'एंथोसायनिन' का अधिक सेवन स्वस्थ व्यक्तियों में हृदय और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है।

एंथोसायनिन पौधों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे यौगिक हैं, जो कई फलों और सब्जियों को लाल, बैंगनी और नीला रंग प्रदान करते हैं। बेरीज़ (Berries) को इसका सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है। विशेष रूप से अमेरिका में उगाई जाने वाली ब्लूबेरी एंथोसायनिन का बेहतरीन स्रोत है, जो हृदय स्वास्थ्य को मजबूत करने में सहायक होती है।