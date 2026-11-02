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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Monday, 2 November 2026 (19:13 IST)

रोज की कॉफी में मिलाएं यह मसाला: ब्रेन फॉग, फैटी लिवर और सूजन से मिलेगी मुक्ति; जानिए क्या है 'यूजेनॉल' का जादुई विज्ञान!

Clove spice in coffee: Pictured are two mugs of coffee
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (19:13 IST)
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सुबह की एक कप गर्मा-गरम कॉफी केवल एक ड्रिंक नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए ऊर्जा (Energy) का मुख्य स्रोत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके किचन के शेल्फ में रखा एक छोटा सा मसाला आपकी इस रोजाना की कॉफी को एक सुपर-हेल्दी डिटॉक्स ड्रिंक में बदल सकता है? हम बात कर रहे हैं लौंग (Clove) की। जब आप अपनी ब्लैक या नॉर्मल कॉफी में सही तरीके से लौंग मिलाते हैं, तो न केवल इसका स्वाद और सुगंध (Aroma) कई गुना बढ़ जाता है, बल्कि यह आपके दिमाग (Brain), लिवर और डाइजेस्टिव सिस्टम को एक नया जीवन देने का काम करता है।
 

क्या है लौंग का जादुई विज्ञान? (The Power of Eugenol)

  • लौंग का असली जादू इसमें मौजूद मुख्य एक्टिव कम्पाउंड 'यूजेनॉल' (Eugenol) में छुपा होता है। जब यूजेनॉल आपके शरीर में प्रवेश करता है, तो यह कई शक्तिशाली स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता है:
  • 100% एंटी-बैक्टीरियल और एच. पाइलोरी (H. Pylori) का खात्मा: एक वैज्ञानिक रिसर्च में पाया गया कि जब लौंग के तेल (Clove Component) का परीक्षण एच. पाइलोरी (पेट में एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस पैदा करने वाला बैक्टीरिया) पर किया गया, तो उसने बैक्टीरिया को 100% तक खत्म कर दिया।
  • सूजन और जोड़ों के दर्द (Anti-Inflammatory) से राहत: शरीर के अंदर की पुरानी सूजन (Chronic Inflammation) ही कई बीमारियों की जड़ होती है। यूजेनॉल आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस में सूजन को कम करता है।
  • लिवर डिटॉक्स और फैटी लिवर में मददगार: आज की खराब जीवनशैली और जंक फूड के कारण ज्यादातर लोगों में 'फैटी लिवर' (Grade 1/2) की समस्या देखी जा रही है। यूजेनॉल लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन क्षमता को बढ़ाकर मेटाबॉलिज्म को तेज करता है।
  • ब्रेन फॉग और मेंटल क्लेरिटी: प्रोसेस्ड फूड और टॉक्सिन्स के कारण दिमाग पर छाने वाली सुस्ती (Brain Fog) और ध्यान न केंद्रित होने की समस्या में लौंग-कॉफी का सेवन काफी मददगार साबित होता है।
 

लौंग-कॉफी (Clove Coffee) बनाने का सही तरीका

अक्सर लोग साबुत लौंग को सीधे कॉफी में डाल देते हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसा करने से यूजेनॉल एक्टिव नहीं होता।
लौंग-कॉफी (Clove Coffee) की सही रेसिपी व नियम 
1. मात्रा (Quantity):  केवल 1 से 3 लौंग (1-3 Cloves per cup) 
2. सही तरीका (Method):  लौंग को कूटकर (Crushed) ही कॉफी में मिलाएं  
3. सही समय (Best Time):  दोपहर 2:00 बजे से पहले (Before 2:00 PM)  
4. पानी का संतुलन: दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पीएं  
 
लौंग को कूटें: 1 से 3 लौंग लें और उन्हें अच्छी तरह कूट (Crush) लें। कूटने पर ही इसका यूजेनॉल एक्टिव होता है।
कॉफी में मिलाएं: कटी हुई लौंग को अपनी उबलती हुई या तैयार कॉफी में डालकर 1-2 मिनट के लिए छोड़ दें।
ध्यान दें: 8-10 लौंग का इस्तेमाल न करें। लौंग की बहुत छोटी और स्लो डोज ही शरीर पर सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाती है।
 

सावधानी और महत्वपूर्ण टिप्स

  • 2:00 बजे के बाद न पीएं: दोपहर 2 बजे के बाद कैफीन और यूजेनॉल का कॉम्बिनेशन आपके नर्वस सिस्टम को ओवर-स्टिम्युलेट (Over-stimulation) कर सकता है, जिससे नींद प्रभावित हो सकती है।
  • खून पतला करने वाली दवाएं (Blood Thinners): लौंग में प्राकृतिक रूप से माइल्ड 'एंटी-प्लेटलेट' (Anti-platelet) गुण होते हैं जो खून को पतला करते हैं। यदि आप एस्पिरिन या अन्य ब्लड थिनर दवाएं ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
  • पानी भरपूर पीएं: कैफीन को शरीर और किडनी से फ्लश-आउट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है।
 
दादी-नानी के जमाने का यह घरेलू नुस्खा आज के आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर भी खरा उतरता है। अगर आप भी लगातार थकान, सुस्ती या पाचन की समस्या से जूझ रहे हैं, तो अगले 15-20 दिनों तक अपनी रोज की कॉफी में कुटी हुई लौंग मिलाकर देखें। यह छोटा सा बदलाव आपके स्वास्थ्य और ऊर्जा के स्तर को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाएगा!
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 
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