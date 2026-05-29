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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: वडोदरा , शुक्रवार, 29 मई 2026 (08:47 IST)

चॉकलेट केबिन चलाने वाली महिला बनीं वडोदरा की नई मेयर! गीता बेन मकवाना की प्रेरणादायक कहानी जीत लेगी आपका दिल

Vadodara mayor Geetaben Makwana
गुजरात निकाय चुनावों के बाद वडोदरा नगर निगम को नया मेयर मिल गया है। बी.कॉम और एलएलबी शिक्षित गीता बेन मकवाना को मेयर चुना गया है, जो घर के बाहर चॉकलेट केबिन चलाती हैं। जानिए उनकी पूरी प्रेरणादायक कहानी।

गीताबेन मकवाना बनीं शहर की प्रथम नागरिक

वडोदरा नगर निगम में अगले ढाई साल के कार्यकाल के लिए शहर के प्रथम नागरिक यानी मेयर पद के लिए एससी (SC) महिला आरक्षित सीट पर गीताबेन मकवाना को चुना गया है। गीताबेन महज दो साल पहले ही भारतीय जनता पार्टी में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुई थीं। पार्टी में शामिल होने के इतने कम समय में ही उनकी क्षमता और सरल स्वभाव को देखते हुए भाजपा आलाकमान ने उन पर भरोसा जताया है।
 

उच्च शैक्षणिक योग्यता और कानून का ज्ञान

नवनियुक्त मेयर गीताबेन मकवाना उच्च शैक्षणिक योग्यता रखती हैं। उन्होंने बी.कॉम (B.Com) और एलएलबी (LLB - कानून की डिग्री) तक की पढ़ाई पूरी की है। शिक्षित होने के साथ-साथ कानूनी समझ होने के कारण वह नगर निगम की प्रशासनिक प्रक्रियाओं, नियमों और कानूनों को बेहतर ढंग से समझ सकेंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस ज्ञान के बल पर वह वडोदरा के नागरिकों की समस्याओं को सही मंच देंगी और शहर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।
 

पति की 30 वर्षों की वफादारी का सम्मान

गीताबेन मकवाना एक बेहद साधारण और मध्यमवर्गीय परिवार से आती हैं, जिसमें उनकी सास, पति और दो बच्चे शामिल हैं। उनके पति उमेशभाई मकवाना पिछले 30 वर्षों से भाजपा के एक सक्रिय, वफादार और जमीनी कार्यकर्ता के रूप में निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। पति के इस लंबे राजनीतिक सफर, कड़ी मेहनत और पार्टी के प्रति अटूट वफादारी का भाजपा हाईकमान ने उचित सम्मान किया है और गीताबेन को मेयर जैसी सर्वोच्च जिम्मेदारी सौंपी है।
 

चॉकलेट केबिन से मेयर पद तक का प्रेरणादायक सफर

नई मेयर गीताबेन की जीवनशैली अत्यंत सरल और प्रेरणादायक है। वह आर्थिक रूप से परिवार की मदद करने के लिए अपने घर के बाहर एक छोटी सी चॉकलेट की केबिन (दुकान) चलाती हैं। एक सामान्य चॉकलेट केबिन चलाने वाली महिला आज वडोदरा जैसी संस्कारी और कला नगरी के मेयर पद तक पहुंची हैं। अब तक केवल अपने परिवार की चिंता करने वालीं गीताबेन अब पूरे वडोदरा शहर के विकास की जिम्मेदारी संभालेंगी। एक साधारण परिवार से आने के कारण वह गरीब और मध्यम वर्ग की समस्याओं को करीब से समझकर उन्हें प्राथमिकता देंगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है।

इन्हें भी मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

गुजरात के विभिन्न नगर निगमों (महानगरपालिकाओं) के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अब नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। चुनाव संपन्न होने के करीब एक महीने बाद भाजपा हाईकमान द्वारा विभिन्न नगर निगमों में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के नामों की घोषणा की जा रही है। इसी क्रम में वडोदरा नगर निगम के नए पदाधिकारियों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें गीताबेन मकवाना को मेयर, आदित्य पटेल को डिप्टी मेयर और वर्षाबेन व्यास को स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
 

देश-प्रदेश में नियुक्तियों की सुगबुगाहट

राज्य के राजनीतिक हलकों में इन महत्वपूर्ण नियुक्तियों को लेकर काफी उत्सुकता और सरगर्मी देखी जा रही थी। इससे पहले 26 मई को अहमदाबाद, जामनगर, मोरबी, गांधीधाम, नडियाद, नवसारी, पोरबंदर और मेहसाणा सहित कुल आठ नगर निगमों के पदाधिकारियों के नाम तय किए गए थे। इसके बाद अब वडोदरा के साथ-साथ सूरत, राजकोट, भावनगर, आणंद, वलसाड-वापी और सुरेंद्रनगर नगर निगम के नए पदाधिकारियों के नाम सामने आते ही कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह फैल गया है।
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