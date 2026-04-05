सूरत मनपा चुनाव: 120 सीटों के लिए उम्मीदवारों की पैनल तैयार, कई दिग्गजों के कटे टिकट

गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। गुजरात लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर कब्जा करने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सूरत मनपा की 120 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा उम्मीदवार चयन प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है।

पार्टी द्वारा स्क्रूटिनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्येक सीट पर तीन-तीन नामों की पैनल तैयार की गई है। यानी 120 सीटों के लिए कुल 360 उम्मीदवारों की पैनल बनाई गई है, जिसे अंतिम मंजूरी के लिए प्रदेश पार्लियामेंटरी बोर्ड को भेजा जाएगा।

सूरत मनपा चुनाव के लिए कुल लगभग 2080 दावेदारों ने टिकट के लिए आवेदन किया था। लेकिन पार्टी की नो-रीपीट थ्योरी, आयु सीमा और अन्य मानदंडों के कारण लगभग 1720 दावेदारों के नाम काट दिए गए हैं। इसके चलते कई दिग्गज नेताओं के टिकट कट गए हैं। अब तैयार की गई 360 नामों की पैनल में से अंतिम उम्मीदवारों की सूची घोषित की जाएगी। टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हजारों कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल है, वहीं नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना बढ़ गई है।

नियमों का सख्त पालन

इस बार भी भाजपा में आयु सीमा और नो-रीपीट थ्योरी का सख्ती से पालन किया गया है। इस नीति के कारण कई पूर्व पार्षदों और वर्षों से पार्टी में प्रभाव रखने वाले दिग्गज नेताओं के टिकट कट गए हैं। नए चेहरों को मौका देने की पार्टी की नीति से युवा कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन लंबे समय से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे वरिष्ठ नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब सभी की नजर प्रदेश हाईकमान पर है, जो इन 360 नामों में से अंतिम 120 उम्मीदवारों के नाम घोषित करेगा। Edited by : Sudhir Sharma