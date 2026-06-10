गुजरात के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारियों के परिवारों को ब्याज समेत मिलेगी बचत राशि
Gujarat News : गुजरात सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बेहद राहत और फायदेमंद खबर सामने आई है। राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा समूह बीमा योजना-1981 (GIS) के तहत बचत कोष (सेविंग्स फंड) और बीमा राशि के भुगतान के संबंध में एक नया आधिकारिक परिपत्र जारी किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से सेवानिवृत्त होने वाले और सेवा के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों को बड़ा आर्थिक सहयोग और अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिलेगा।
अप्रैल से जून 2026 के बीच सेवानिवृत्त या दिवंगत हुए कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
वित्त विभाग द्वारा जारी इस नए परिपत्र के विवरण के अनुसार, 1 अप्रैल, 2026 से 30 जून, 2026 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए या सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को इस योजना का सीधा लाभ दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों या उनके आश्रित परिवारों को उनके बचत कोष (Savings Fund) की पूरी रकम उचित ब्याज जोड़कर चुकाई जाएगी।
बचत कोष पर 7.1 प्रतिशत ब्याज दर तय, श्रेणी के अनुसार अलग-अलग दरें घोषित
राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत जमा बचत कोष पर 7.1 प्रतिशत की आकर्षक ब्याज दर तय की गई है, जिसके आधार पर ही कर्मचारियों को अंतिम भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, वित्त विभाग ने कर्मचारियों के विभिन्न समूहों (क्लास-1 से क्लास-4) को ध्यान में रखते हुए बचत कोष के भुगतान के लिए अलग-अलग दरें भी घोषित की हैं, ताकि हर कर्मचारी को उनकी श्रेणी और पद के अनुसार ब्याज सहित राशि का सटीक और उचित लाभ मिल सके।
कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना मुख्य उद्देश्य
इस नीतिगत निर्णय का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों को सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन में अधिक मजबूत आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। रिटायरमेंट के समय मिलने वाली इस राशि में ब्याज शामिल होने से कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी।
राज्य सरकार के सभी प्रशासनिक विभागों, सरकारी कार्यालयों और संस्थानों को इस परिपत्र को तत्काल और कड़ाई से लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करने के सख्त निर्देश भी दे दिए गए हैं।
Edited By : Chetan Gour
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