गुजरात पुलिस भर्ती परीक्षा आज, 2.63 लाख उम्मीदवारों की अग्निपरीक्षा, AI और फेशियल रिकग्निशन से होगी निगरानी

गुजरात पुलिस में लोकरक्षक दल की 12,733 रिक्तियों के लिए आज राज्यभर में लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भावनगर, आनंद और गांधीनगर समेत प्रमुख शहरों के 789 परीक्षा केंद्रों और 849 स्कूलों में यह परीक्षा आयोजित होगी। राज्यभर से कुल 2,63,345 उम्मीदवार अपने सपनों को साकार करने के लिए इस महत्वपूर्ण परीक्षा में भाग लेंगे।

सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलने वाली इस परीक्षा में अहमदाबाद शहर और ग्रामीण क्षेत्र मिलाकर कुल 88,700 उम्मीदवार शामिल होंगे। अहमदाबाद शहर के 146 केंद्रों पर 44,700 उम्मीदवार जबकि अहमदाबाद ग्रामीण के 149 केंद्रों पर करीब 44,000 उम्मीदवार परीक्षा देंगे।

शारीरिक परीक्षा के बाद लिखित परीक्षा की चुनौती

पुलिस भर्ती बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, पहले आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में लगभग 6.36 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। इनमें से सफल हुए 2.63 लाख से अधिक उम्मीदवार आज 200 अंकों की MCQ (मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन) आधारित लिखित परीक्षा देंगे।

डमी उम्मीदवारों को रोकने के लिए हाईटेक व्यवस्था

परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्यभर में 26,000 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इनमें पुलिस विभाग के करीब 9,000 और शिक्षा विभाग के 17,000 से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं।

प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर PI (पुलिस इंस्पेक्टर) या PSI (पुलिस सब-इंस्पेक्टर) स्तर के अधिकारी विशेष प्रतिनिधि के रूप में मौजूद रहेंगे। डमी उम्मीदवारों को रोकने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, फेशियल रिकग्निशन तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित पहचान सत्यापन की आधुनिक व्यवस्था की गई है। भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा कड़े सुरक्षा इंतजाम लागू किए गए हैं। Edited by : Sudhir Sharma