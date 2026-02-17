मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. गुजरात
  4. Gujarat government unique initiative, postman will come to your home and give pension
Written By
Last Modified: मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026 (18:27 IST)

गुजरात सरकार की अनूठी पहल, पोस्टमैन घर आकर देगा पेंशन

Gujarat Government News
Widow Pension in Gujarat: गुजरात सरकार और डाक विभाग के सहयोग से अब गंगा स्वरूपा बहनों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करना और भी आसान हो गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के माध्यम से अब पेंशन की राशि सीधे घर बैठे नकद रूप में प्राप्त होगी। इस योजना के तहत योजना के तहत लाभार्थी महिला को 1250 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है।
 
वर्तमान में गंगा स्वरूपा योजना की यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होती है, लेकिन अब इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाली विधवा महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने एक क्रांतिकारी और सुविधाजनक निर्णय लिया है। 16 फरवरी 2026 को पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने घोषणा की है कि अब लाभार्थी बहनों को सहायता राशि प्राप्त करने के लिए बैंक या डाकघर के लंबे चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के सहयोग से राशि सीधे खाते में जमा होगी और डाकिया के माध्यम से राशि घर बैठे ही नकद रूप में प्राप्त की जा सकेगी। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभार्थी को आर्थिक लेन-देन में पारदर्शिता, सुरक्षा और समय की बचत प्रदान करना है।

1.47 लाख महिलाओं को जोड़ने के लिए मेगा अभियान

इस नई डिजिटल व्यवस्था को व्यापक बनाने के लिए डाक विभाग द्वारा 14 से 20 फरवरी, 2026 तक एक विशेष मेगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उत्तर गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाणा, पाटन, साबरकांठा, अरावली और बनासकांठा जैसे जिलों की लगभग 1.47 लाख से अधिक लाभार्थी महिलाओं को आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है। अकेले गांधीनगर जिले में ही लगभग 18,155 महिलाओं को इस अभियान के तहत कवर करके उनके खाते खोलने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है।

जीरो बैलेंस खाता और बायोमेट्रिक सुविधा

नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में खाता खोलने के लिए लाभार्थियों को कोई प्रारंभिक राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यानी यह खाता 'जीरो बैलेंस' वाला रहेगा। जो महिलाएं वृद्ध या अशक्त हैं और कार्यालय तक नहीं पहुंच सकतीं, उनके लिए विशेष 'डोरस्टेप बैंकिंग' की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। सिर्फ एक अनुरोध पर डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक उनके घर जाएगा और बायोमेट्रिक (अंगूठे के निशान) पद्धति का उपयोग करके मिनटों में नया खाता खोल 
 
लाभार्थी अपने पुराने पोस्ट ऑफिस बचत खाते को इस नए खाते के साथ लिंक भी कर सकते हैं, ताकि उन्हें दोनों खातों की सुविधाओं का लाभ मिल सके। जिनके पास पहले से ही IPPB खाता है, उन्हें इससे केवल अपने आधार कार्ड क लिंक करना होगा। इस प्रक्रिया के लिए लाभार्थी के पास मूल आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और यदि पिछला बचत खाता हो तो उसकी पासबुक होना अनिवार्य है। इस व्यवस्था से आर्थिक लेन-देन में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी।
 
लाभार्थियों की सुविधा के लिए डाक विभाग ने हेल्पलाइन नंबर- 9218302143, 9978675753 या 9218302132 जारी किए हैं। लाभार्थी इन नंबरों पर संपर्क कर सकती हैं। 
Edited by: Vrjendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
PM मोदी 28 फरवरी को गुजरात दौरे पर, क्या हैं इसके राजनीतिक मायने

India-US ट्रेड डील पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का सवाल- 'आत्मनिर्भर भारत या अमेरिका-निर्भर भारत?'

India-US ट्रेड डील पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का सवाल- 'आत्मनिर्भर भारत या अमेरिका-निर्भर भारत?'कांग्रेस ने समझौते को लेकर पूछे कई सवाल

मणिशंकर अय्यर ने बढ़ाई कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें, 'विस्फोटक' बयानों से पार्टी शर्मसार

मणिशंकर अय्यर ने बढ़ाई कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें, 'विस्फोटक' बयानों से पार्टी शर्मसारवरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को धर्मसंकट में डाल दिया है। एनडीटीवी को एक इंटरव्यू में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शशि थरूर, जयराम रमेश और पवन खेड़ा समेत अपने कई वरिष्ठ सहयोगियों पर विवादित टिप्पणियां की हैं।

Supreme Court कोई प्लेग्राउंड नहीं, असम CM हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणी

Supreme Court कोई प्लेग्राउंड नहीं, असम CM हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणीसुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। मीडिया खबरों के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह के मामले को सेटल करने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपील करने की सलाह दी।

एमपी के आईएएस असफर ने की तीसरी शादी, दो पूर्व पत्‍नियां हैं कलेक्‍टर, तीसरी भी आईएएस, ये खबर मचा रही धमाल

एमपी के आईएएस असफर ने की तीसरी शादी, दो पूर्व पत्‍नियां हैं कलेक्‍टर, तीसरी भी आईएएस, ये खबर मचा रही धमालमध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी अवि प्रसाद इन दिनों चर्चा में हैं। इसका कारण उनका तीसरा विवाह है। उनकी दोनों पूर्व पत्नी इस समय प्रदेश में ही कलेक्टर हैं। अब तीसरा विवाह मंत्रालय में कार्यरत आईएएस अधिकारी अंकिता धाकरे से किया है।

रेप के आरोपों से घिरे महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी पर मध्यप्रदेश में कसेगा शिकंजा!, विदेश भगाने की भी अटकलें

रेप के आरोपों से घिरे महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी पर मध्यप्रदेश में कसेगा शिकंजा!, विदेश भगाने की भी अटकलेंरेप के आरोपों से घिरे प्रसिद्ध कथावाचक और श्री पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मध्यप्रदेश में खासा सक्रित रेप के आरोपों के बाद भूमिगत हो गया है और उसके विदेश जाने की आंशका जताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में उत्तम स्वामी पर अब मध्यप्रदेश में शिकंजा कस सकता है।

और भी वीडियो देखें

22 फरवरी को मेरठ को मिलेगा रफ्तार का तोहफा, PM मोदी दिखाएंगे नमो भारत और मेरठ मेट्रो को हरी झंडी

22 फरवरी को मेरठ को मिलेगा रफ्तार का तोहफा, PM मोदी दिखाएंगे नमो भारत और मेरठ मेट्रो को हरी झंडीMeerut Uttar Pradesh News : पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए 22 फरवरी ऐतिहासिक दिन साबित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंचकर नमो भारत ट्रेन और और आधुनिक मेरठ मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री स्वयं ट्रेन में सफर करते हुए श्रमिकों और बच्चों से संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।

सूडान : अस्थाई शिविरों में हज़ारों बच्चों को नाज़ुक उम्मीदों का आसरा

सूडान : अस्थाई शिविरों में हज़ारों बच्चों को नाज़ुक उम्मीदों का आसरासूडान में युद्ध से बदहाल दारफ़ूर क्षेत्र के तवीला शहर में 5 लाख से अधिक विस्थापित लोगों ने शरण ली हुई है, जो लकड़ियों, भूसे और प्लास्टिक शीट से बने अस्थाई झोपड़ियों में रह रहे हैं। इनमें से कुछ परिवारों ने पिछले कई महीनों से बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। सूडान की सशस्त्र सेना और पूर्व में उसके सहयोगी रहे अर्द्धसैनिक बल (RSF) के बीच अप्रैल 2023 में देश पर नियंत्रण के मुद्दे पर मतभेदों के बीच हिंसक टकराव भड़क उठा था।

Shama Obaid Islam कौन हैं और Bangladesh में Tarique Rahman सरकार से क्यों चर्चाओं में

Shama Obaid Islam कौन हैं और Bangladesh में Tarique Rahman सरकार से क्यों चर्चाओं मेंबांग्लादेश को कई वर्षों के बाद पुरुष प्रधानमंत्री मिला है। तारिक रहमान की कैबिनेट में 25 मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों को जगह मिली है। इसी बीच सुर्खियों में सामने आया शमा ओबैद इस्लाम का। मीडिया खबरों के मुताबिक वे विदेश राज्यमंत्री के रूप में अपना योगदान देंगी। यह उनकी पहली मंत्रिपद की जिम्मेदारी है।

वडोदरा, गांधीनगर समेत 6 अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी

वडोदरा, गांधीनगर समेत 6 अदालतों को बम से उड़ाने की धमकीGujarat News: वडोदरा और अहमदाबाद के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अब गुजरात की 6 अदालतों को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कोर्ट परिसर पहुंचीं, लेकिन जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

PM मोदी 28 फरवरी को गुजरात दौरे पर, क्या हैं इसके राजनीतिक मायने

PM मोदी 28 फरवरी को गुजरात दौरे पर, क्या हैं इसके राजनीतिक मायनेस्थानीय निकाय चुनाव नजदीक आते ही गुजरात में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 फरवरी को गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। वे साणंद, अहमदाबाद और गांधीनगर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। चुनाव से पहले होने वाली इस यात्रा को राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : जानिए इस साल क्या मिल सकते हैं नए फीचर्स और बड़े अपग्रेड्स

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : जानिए इस साल क्या मिल सकते हैं नए फीचर्स और बड़े अपग्रेड्सSamsung जल्द ही अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S26 Ultra पेश करने वाला है। शुरुआती जानकारियों के अनुसार, इस बार बड़े बदलावों की बजाय उपयोगी और व्यावहारिक अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। Samsung 25 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले Galaxy Unpacked इवेंट में अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज़ लॉन्च कर सकता है।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com