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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: मंगलवार, 30 जून 2026 (11:37 IST)

गुजरात बना स्पोर्ट्स हब, अहमदाबाद में सजेगा खेलों का महाकुंभ

Gujarat emerges as sports hub, Ahmedabad set to host grand sporting extravaganza
FIBA Basketball World Cup Qualifiers 2026 : गुजरात के लिए गर्व का विषय बनने जा रहे FIBA Basketball World Cup Qualifiers 2026 का आयोजन अहमदाबाद के अत्याधुनिक वीर सावरकर इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। गुजरात सरकार और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के सहयोग से आयोजित यह अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट गुजरात को वैश्विक खेल मानचित्र पर एक मजबूत पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
 

2 और 5 जुलाई को होंगे भारत के मुकाबले

बास्केटबॉल प्रेमियों को भारतीय टीम के दो रोमांचक मुकाबले देखने का अवसर मिलेगा। 2 जुलाई 2026 को शाम 6 बजे भारत और कतर के बीच मुकाबला खेला जाएगा, जबकि 5 जुलाई 2026 को रात 8:30 बजे भारत का सामना लेबनान से होगा। हाल ही में सफलतापूर्वक आयोजित अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप के बाद अब अहमदाबाद एक और वैश्विक खेल आयोजन की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है।

वैश्विक स्पोर्ट्स हब के रूप में उभर रहा है गुजरात

गुजरात स्टेट बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि गुजरात के लिए पहली बार FIBA Basketball World Cup Qualifiers की मेजबानी करना गर्व की बात है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय गुजरात सरकार और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के निरंतर सहयोग को दिया। उनके अनुसार, राज्य खेलों के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
 
एसोसिएशन के शफीक शेख ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट के बाद अब FIBA Basketball World Cup Qualifiers का आयोजन इस बात का प्रमाण है कि गुजरात बड़े वैश्विक खेल आयोजनों की सफल मेजबानी करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने सभी विदेशी टीमों, अधिकारियों और खेल प्रेमियों का गुजरात में गर्मजोशी से स्वागत किया।

खेल के माध्यम से समाज को सकारात्मक संदेश

गुजरात स्टेट बास्केटबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष उमेश पाठक ने कहा कि यह टूर्नामेंट केवल खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का भी एक प्रयास है। एसोसिएशन द्वारा 'Say No to Drugs, Say Yes to Life' और 'ड्रग मुक्त भारत' जैसे जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को अनुशासित और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इस अभियान में सहयोग के लिए उन्होंने गुजरात पुलिस का आभार व्यक्त किया।
 

वैश्विक मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है अहमदाबाद

अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन (ABDA) के अध्यक्ष मुकेश अमीन ने कहा कि भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर शहर अहमदाबाद कतर, लेबनान और FIBA के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। शहर की समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक आतिथ्य और आधुनिक खेल अवसंरचना इस टूर्नामेंट को और भी यादगार बनाएगी।

विश्वस्तरीय आयोजन के लिए पूरी तैयारी

गुजरात स्टेट बास्केटबॉल एसोसिएशन और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया (BFI) खिलाड़ियों, कोचों, रेफरी और अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वीर सावरकर इंडोर स्टेडियम की तकनीकी टीम, प्रशासनिक स्टाफ, कोच और स्वयंसेवक इस आयोजन को सफल बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं।
 

अगस्त 2026 में होगी इससे भी बड़ी अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप

एसोसिएशन के अधिकारियों ने बताया कि यह टूर्नामेंट गुजरात के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा अगस्त 2026 में अहमदाबाद में इससे भी बड़ी अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जिससे गुजरात वैश्विक खेल केंद्र के रूप में अपनी पहचान और मजबूत करेगा।
 
गुजरात स्टेट बास्केटबॉल एसोसिएशन ने सभी खेल प्रेमियों, विद्यार्थियों और परिवारों से स्टेडियम पहुंचकर टीम इंडिया का उत्साहवर्धन करने तथा इस अंतरराष्ट्रीय खेल महोत्सव का हिस्सा बनने की अपील की है।
Edited By : Chetan Gour
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