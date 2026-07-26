गुजरात में भारी बारिश का खतरा, CM भूपेंद्र पटेल अलर्ट मोड में, बुलाई हाईलेवल बैठक

Chief Minister Bhupendra Patel : गुजरात में सार्वभौमिक बारिश की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर स्थित स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (SEOC) का दौरा किया और एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव एमके दास, राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि और राहत आयुक्त गौरांग मकवाना सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

उत्तर गुजरात में भारी बारिश का अनुमान, NDRF-SDRF की टीमें तैनात

अगले 24 घंटों में उत्तर गुजरात के पाटन, मेहसाणा, वाव-थराद और बनासकांठा जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। संभावित स्थिति से निपटने और स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए NDRF और SDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित जिला कलेक्टरों को पूरी तरह से सतर्क और तैयार रहने के निर्देश दिए हैं।

दक्षिण गुजरात में राहत और पुनर्वास कार्य जारी

दक्षिण गुजरात में बारिश का जोर कम होने के बाद अब राहत और पुनर्वास कार्यों पर तेजी से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बारिश से प्रभावित जिलों में नागरिकों को 'कैश डोल्स' (नकद राहत सहायता) का भुगतान शुरू कर दिया गया है और घरेलू सामान के नुकसान की वित्तीय सहायता भी जल्द से जल्द चुकाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

स्थानांतरण, नुकसान और स्वास्थ्य संबंधी निर्देश

भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति के कारण पूरे राज्य से अब तक 42,158 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित (शिफ्ट) किया गया है, जबकि प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार 308 मवेशियों की मौत दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ का पानी उतरते ही तुरंत सफाई अभियान चलाने, स्वास्थ्य संबंधी कदम उठाने और नुकसान का सर्वे शुरू करने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

बारिश के आंकड़े और जलाशयों की वर्तमान स्थिति

राहत आयुक्त के अनुसार, जुलाई 2025 की औसत बारिश की तुलना में अब तक वलसाड में 93%, नवसारी में 97%, डांग में 71%, सूरत में 81%, अहमदाबाद में 66% और अमरेली में 63% बारिश दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा, पूरे राज्य के जलाशयों में वर्तमान स्थिति में कुल 53.14% जल संग्रह उपलब्ध है।