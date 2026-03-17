नाथद्वारा दर्शन और भी आसान: अहमदाबाद से शुरू हुई नई ST AC प्रीमियम बस, जानें किराया और समय

Ahmedabad to Nathdwara Bus: गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (ST) ने यात्रियों की सुविधा में वृद्धि करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अहमदाबाद से राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थस्थल नाथद्वारा जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए नई AC प्रीमियम बस सेवा शुरू की गई है। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में अधिक आराम और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है।

आधुनिक सुविधाएं और 2x2 लग्जरी बैठने की व्यवस्था

इस नई प्रीमियम बस में यात्रियों के सुखद सफर के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। बस में कुल 46 सीटों की क्षमता है, जिसमें 2x2 लग्जरी सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन रखा गया है। इस प्रकार की बैठने की व्यवस्था से यात्रियों को पर्याप्त जगह और आराम मिलेगा, जो विशेष रूप से बुजुर्गों और परिवार के साथ यात्रा करने वाले लोगों के लिए उत्तम साबित होगी।

वोल्वो से कम किराया और आर्थिक बचत

किराए की दृष्टि से भी यह बस सेवा बहुत आकर्षक है। अहमदाबाद से नाथद्वारा तक का किराया मात्र 541 रुपए निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि यह किराया निजी या एसटी की वोल्वो बस के किराए से लगभग 242 रुपए कम है। इसके अलावा, अहमदाबाद से उदयपुर तक की यात्रा करने वालों के लिए 459 रुपए किराया रखा गया है, जो मध्यम वर्ग के यात्रियों के लिए काफी किफायती है।

बस की समय-सारणी और महत्वपूर्ण स्टॉपेज

यात्रियों की सुविधा के लिए बस के समय और स्टॉपेज का विशेष आयोजन किया गया है। यह बस प्रतिदिन सुबह 5 बजे अहमदाबाद से रवाना होगी और दोपहर तक नाथद्वारा पहुंचाएगी, जबकि वापसी की सेवा नाथद्वारा से दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी। यात्रा के दौरान हिम्मतनगर, शामलाजी और उदयपुर सहित कुल 7 मुख्य स्थानों पर बस के स्टॉपेज रखे गए हैं।

ऑनलाइन बुकिंग और सुरक्षित यात्रा का अनुभव

डिजिटल युग को ध्यान में रखते हुए, निगम ने इस बस के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई है, ताकि यात्री घर बैठे अपनी सीट बुक कर सकें। यह नई एसी प्रीमियम बस सेवा न केवल तेज है, बल्कि सुरक्षित और प्रीमियम यात्रा का अनुभव भी प्रदान करती है। छुट्टियों और त्योहारों के दिनों में नाथद्वारा जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एसटी निगम का यह उपहार वरदान साबित होगा।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala