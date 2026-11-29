अहमदाबाद में GCCI की वार्षिक बैठक आयोजित, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उद्योगपतियों से की मुलाकात

अहमदाबाद में गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI) की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। कर्णावती क्लब में आयोजित इस बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल विशेष रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर शहर के कई उद्योगपति, व्यापार जगत के प्रमुख प्रतिनिधि और GCCI के सदस्य एकत्रित हुए।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने GCCI के सदस्यों से किया संवाद

GCCI की वार्षिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने संस्था के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने उपस्थित उद्योगपतियों के साथ संवाद किया और उनके साथ समय बिताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने GCCI के सदस्यों के साथ भोजन भी किया।

हर साल आयोजित होती है GCCI की वार्षिक बैठक

गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI) की ओर से हर साल वार्षिक बैठक का आयोजन किया जाता है। इस बैठक में गुजरात के उद्योग और व्यापार जगत से जुड़े प्रमुख लोग, उद्योगपति और संस्था के सदस्य हिस्सा लेते हैं। कर्णावती क्लब में आयोजित इस वर्ष की बैठक में भी कई प्रतिनिधि उपस्थित रहे।