मांझलपुर उपचुनाव में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी, भाजपा-कांग्रेस में सीधी टक्कर

Manjalpur By Election 2026 : वडोदरा की 145-मांझलपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। मतदाता शाम 6:00 बजे तक अपने वोट डाल सकेंगे। 3 अगस्त 2026 को मतगणना होगी और मांझलपुर के नए विधायक के नाम का फैसला होगा। यहां भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है।

मांझलपुर विधानसभा क्षेत्र के कुल 2,19,494 पंजीकृत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके लिए 260 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए इस बार पहली बार हर मतदान केंद्र पर 'मोबाइल डिपॉजिशन सेंटर' की विशेष व्यवस्था की गई है।

सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए 100% वेबकास्टिंग

मतदान प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता, सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से सभी 260 मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। इसके लिए कुल 520 कैमरे लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से मतदान की हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर कलेक्ट्रेट में स्थित कंट्रोल रूम से सीधी नजर रखी जा रही है।

कानून-व्यवस्था के लिए 1,400 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात

पोलिंग स्टाफ को 28 रूटों के जरिए सुरक्षित मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में 286 प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 858 पोलिंग ऑफिसर, 286 चपरासी और 1,400 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी लगाई गई हैं, जबकि संवेदनशील मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है।

भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर

चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए पूरा जोर लगाया। सालों से भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर भाजपा अपना दबदबा बरकरार रखना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बदलाव की उम्मीद के साथ मैदान में है।

मांझलपुर सीट का चुनावी इतिहास

वडोदरा की मांझलपुर विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी और तब से यह भाजपा का मजबूत गढ़ रही है। 2012 में भाजपा उम्मीदवार योगेश पटेल को 67.33% वोट मिले थे। 2017 के चुनाव में भाजपा का वोट शेयर 1.83% घटकर 65.50% हुआ। 2022 के चुनाव में योगेश पटेल ने 75.85% वोट शेयर हासिल कर शानदार जीत की हैट्रिक लगाई।

योगेश पटेल के निधन के कारण हो रहा है उपचुनाव

मांझलपुर के तत्कालीन भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण यह सीट खाली हुई थी, जिसके चलते यह उपचुनाव कराया जा रहा है। इस चुनाव में भाजपा की ओर से सतीश पटेल और कांग्रेस की ओर से भीखाभाई रबारी मैदान में हैं। आज मतदान के बाद दोनों प्रमुख उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य EVM में कैद हो जाएगा, जिस पर पूरे वडोदरा शहर और राजनीतिक विश्लेषकों की नजर टिकी हुई है।