भरूच बनेगा देश का 'बल्क ड्रग हब'! CM भूपेंद्र पटेल ने जंबूसर में शुरू किए करोड़ों के प्रोजेक्ट्स, खुलेगा रोजगार का पिटारा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लाभार्थियों को सहायता वितरित की

भरूच में आयोजित एक कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता वितरित करते हुए कई विकास कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि दहेज के PCPIR और LNG टर्मिनल के बाद अब जंबूसर में देश का पहला बल्क ड्रग पार्क विकसित किया जा रहा है, जिससे भरूचર जिले में उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

भरूचર के विकास के लिए करोड़ों के प्रोजेक्ट

भरूचર में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता प्रदान की और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य विकास के लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है।

औद्योगिक विकास से भरूच की नई पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा था जब भरूच में सीमित सुविधाएँ थीं, लेकिन आज औद्योगिक विकास के कारण भरूच विश्व के नक्शे पर “केमिकल कैपिटल” के रूप में पहचान बना रहा है। दहेज क्षेत्र में देश के सबसे बड़े PCPIR और LNG टर्मिनल कार्यरत हैं, जबकि अब जंबूसर क्षेत्र में देश का पहला बल्क ड्रग पार्क विकसित हो रहा है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र को नई गति मिलेगी।

सूरत इकोनॉमिक रीजन में भरूच का समावेश

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि भरूच को सूरत इकोनॉमिक रीजन में शामिल किए जाने से उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का संकल्प

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुदृढ़ वित्तीय योजना के माध्यम से विकास कार्यों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले की लाखों जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए शुरू किए गए करोड़ों रुपये के विकास कार्य भरूच की प्रगति में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगे। Edited by : Sudhir Sharma