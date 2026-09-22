गणेश चतुर्थी 2026: घर पर कैसे करें गणपति विसर्जन, जानिए आसान विधि और 5 महत्वपूर्ण नियम

गणेशोत्सव का पावन पर्व अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा की विदाई के साथ संपन्न होता है। वर्ष 2026 में 25 सितंबर 2026 को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यदि किसी कारणवश आप नदी या तालाब में विसर्जन नहीं कर सकते, तो घर पर ही पूर्ण श्रद्धा और विधि-विधान के साथ इको-फ्रेंडली तरीके से गणपति विसर्जन किया जा सकता है। घर पर बप्पा का विसर्जन करने के लिए निम्नलिखित 5 नियमों और चरणों का पालन करें।

नियम 1: आरती और अंतिम भोग

विसर्जन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा करें। कर्पूर जलाकर बप्पा की आरती उतारें और उन्हें उनकी प्रिय वस्तुओं जैसे मोदक, फल एवं मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर बप्पा से सुख-समृद्धि की कामना करें।

नियम 2: पाटे और आसन की तैयारी

एक स्वच्छ और पवित्र लकड़ी का पाटा (चौकी) लें। उस पर गंगाजल छिड़ककर उसे पवित्र करें। पाटे पर शुभता के प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का निर्माण करें और उस पर लाल या पीला स्वच्छ कपड़ा बिछाएं। इसके पश्चात कपड़े के ऊपर ताजे फूल रखें।

नियम 3: प्रतिमा को आदरपूर्वक विराजित करना

पूर्ण आदर और श्रद्धाभाव के साथ बप्पा की प्रतिमा को उनके स्थापना स्थल से उठाकर तैयार किए गए पाटे पर विराजित करें। पाटे पर प्रतिमा के साथ ही फल, फूल, दूर्वा और मोदक की प्रसादी भी रखें।

नियम 4: टब या पात्र में जल विसर्जन

घर के किसी साफ-सुथरे स्थान पर एक बड़ा बर्तन या पानी से भरा टब रखें। इस टब के जल में थोड़ा गंगाजल मिला लें। अब "गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ" के जयकारों के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा को आदरपूर्वक उस जल में धीरे-धीरे प्रवाहित करें। प्रतिमा को तब तक जल में रहने दें जब तक वह पूरी तरह घुल न जाए।

नियम 5: क्षमा प्रार्थना और निर्माल्य प्रबंधन

विसर्जन पूर्ण होने के बाद हाथ जोड़कर बप्पा से पूजा-अर्चना के दौरान हुई किसी भी भूलचूक के लिए क्षमा मांगें और उन्हें अगले वर्ष पुनः जल्दी आने का स्नेहपूर्ण निमंत्रण दें।

विसर्जन सामग्री एवं जल का सही उपयोग:

पूजा का निर्माल्य (बासी फूल, दूर्वा और पूजन सामग्री) अलग एकत्र कर लें। विसर्जन के बाद जब प्रतिमा जल में घुल जाए, तो उस पवित्र जल और मिट्टी को अपने घर के पौधों, गमलों या बगीचे में डाल दें। इससे जल का अनादर भी नहीं होगा और घर में बप्पा का आशीर्वाद भी बना रहेगा।