शनिवार, 27 जून 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. अन्य खेल
  3. फीफा विश्वकप 2026
  4. who-is-alex-baena-spain-world-cup-hero-goal-vs-uruguay-biography
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : शनिवार, 27 जून 2026 (13:18 IST)

World Cup 2026 का नया हीरो बना Alex Baena! एक गोल ने Spain को बनाया ग्रुप चैंपियन, Uruguay बाहर

Alex Baena
FIFA World Cup 2026 में अगर किसी एक खिलाड़ी ने रातों-रात दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है तो वह हैं Alex Baena। 24 वर्षीय इस स्पेनिश स्टार ने Uruguay के खिलाफ ऐसा गोल दागा, जिसने सिर्फ मैच का नतीजा ही नहीं बदला, बल्कि Spain को ग्रुप H का चैंपियन भी बना दिया। Alex Baena के इस गोल की बदौलत Spain ने Uruguay को 1-0 से हराकर नॉकआउट में शानदार अंदाज में प्रवेश किया, जबकि Marcelo Bielsa की टीम का World Cup सफर यहीं खत्म हो गया। अब फुटबॉल फैंस के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इसी नए स्पेनिश हीरो की हो रही है।
 

World Cup में दूसरा मैच, पहला गोल और बन गए मैच विनर

Uruguay के खिलाफ मुकाबले का 42वां मिनट Alex Baena के करियर का सबसे यादगार पल बन गया। उन्होंने पेनल्टी बॉक्स के बाहर से जोरदार शॉट लगाया, जिसे Uruguay के अनुभवी गोलकीपर Fernando Muslera सही तरीके से पकड़ नहीं पाए। गेंद सीधे गोल में चली गई और यही मैच का इकलौता गोल साबित हुआ। मैच के बाद Alex Baena ने कहा कि यह उनके करियर के सबसे खुशी देने वाले गोलों में से एक है, क्योंकि दोनों टीमें अपने-अपने लक्ष्य के लिए पूरी ताकत से लड़ रही थीं।
 

Roquetas de Mar से World Cup के मंच तक का सफर

20 जुलाई 2001 को Roquetas de Mar (Spain) में जन्मे Alex Baena ने अपने फुटबॉल करियर की शुरुआत CD Roquetas से की थी। इसके बाद वह Villarreal की प्रसिद्ध अकादमी से जुड़े, जहां करीब आठ वर्षों तक उन्होंने खुद को निखारा। 2018 में उन्होंने क्लब के लिए सीनियर डेब्यू किया और 2020 में पहली टीम का हिस्सा बने।
 
Villarreal के लिए पांच सीजन में Alex Baena ने 148 मैच खेले, 26 गोल किए और 40 असिस्ट दिए। 2021-22 सीजन में वह Girona के लिए लोन पर भी खेले। पिछले साल उन्होंने Atletico Madrid के साथ पांच साल का अनुबंध किया। अपने पहले सीजन में उन्होंने 46 मैच खेले, दो गोल किए और तीन असिस्ट दिए।
 

Olympic फाइनल से World Cup तक लगातार चमक रहे हैं Alex Baena

Alex Baena सिर्फ क्लब फुटबॉल तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने Paris Olympics 2024 के फाइनल में भी गोल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। इसके बाद Spain के कोच Luis de la Fuente ने उन्हें राष्ट्रीय टीम में लगातार मौके दिए। 2023 में UEFA Euro क्वालीफायर के दौरान उन्हें पहली बार सीनियर टीम में बुलाया गया था। अब तक वह Spain के लिए 19 मैच खेल चुके हैं और तीन गोल कर चुके हैं।

Spain ने दिखाया दम, Uruguay नहीं कर सका वापसी

मैच में Uruguay ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और Lamine Yamal को रोकने की पूरी कोशिश की। Federico Valverde और Darwin Nunez ने बराबरी का मौका बनाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। दूसरे हाफ में भी Uruguay ने लगातार दबाव बनाया, मगर Spain के गोलकीपर Unai Simon ने शानदार बचाव करते हुए टीम की बढ़त कायम रखी।
 
मैच के आखिर में Ferran Torres का शॉट क्रॉसबार से टकराया, जबकि इंजरी टाइम में Agustin Canobbio को Pau Cubarsi पर खतरनाक टैकल के लिए रेड कार्ड दिखाया गया। इसके साथ ही Uruguay का World Cup अभियान समाप्त हो गया।
 

Spain ग्रुप H में नंबर-1, Uruguay की विदाई

इस जीत के साथ Spain ने दो जीत और एक ड्रॉ के दम पर सात अंक हासिल किए और ग्रुप H में पहला स्थान अपने नाम किया। वहीं Cape Verde ने दूसरा नॉकआउट टिकट हासिल किया। Uruguay सिर्फ दो अंकों के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गया और World Cup में उसका सफर उम्मीद से पहले ही समाप्त हो गया।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कोलकाता से मैच धुला के पंजाब किंग्स हुई बाहर, 7 जीत के बाद 6 हार

कोलकाता से मैच धुला के पंजाब किंग्स हुई बाहर, 7 जीत के बाद 6 हारपंजाब किंग्स का इंडियन प्रीमियर लीग अभियान 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले 7 मैच में पंजाब किंग्स अविजित रही अगले 6 मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा इसके बाद अंतिम मैच वह जरूर जीती लेकिन तब तक उसकी किस्मत लखनऊ के हाथ लिखी गई थी।

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फिर दोहराया, 'मेरे लिए देश पहले IPL बाद में'

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फिर दोहराया, 'मेरे लिए देश पहले IPL बाद में'IPL में सनराईजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने स्पष्ट कहा है कि कम से कम अगले कुछ वर्षों तक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट उनकी पहली प्राथमिकता होगी। यह बयान उस चर्चा के बीच आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ बड़े खिलाड़ी IPL से आगे बढ़कर अन्य फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने के लिए राष्ट्रीय टीम से दूरी बना सकते हैं।

वैभव सूर्यवंशी अब तोड़ेंगें यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी अब तोड़ेंगें यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्डयुवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अब तक 53 छक्के लगाए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा किसी भी टी 20 टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा 59 छक्के क्रिस गेल ने आईपीएल 2012 में लगाए थे। सूर्यवंशी की नज़रें अब गेल के रिकॉर्ड पर होंगी।

Madhya Pradesh League में शिरकत करेंगे माधव तिवारी, शामिल हुए उज्जैन की टीम में

Madhya Pradesh League में शिरकत करेंगे माधव तिवारी, शामिल हुए उज्जैन की टीम मेंइंदौर में होने वाली मध्य प्रदेश लीग (एमपीएल) टी20 सिंधिया कप 2026 के लिए उज्जैन फाल्कन्स ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें युवा ऑलराउंडर माधव तिवारी सबसे बड़े आकर्षण के रूप में उभरकर सामने आए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे माधव तिवारी इस समय मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित युवा क्रिकेटरों में से एक हैं।

78 रनों से पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट हराकर बांग्लादेश ने 2-0 से किया क्लीन स्वीप

78 रनों से पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट हराकर बांग्लादेश ने 2-0 से किया क्लीन स्वीपBANvsPAK ताइजुल इस्लाम के छह विकेट की मदद से बांग्लादेश ने बुधवार को यहां दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को 78 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 से क्लीन स्वीप किया।पाकिस्तान की टीम 437 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 358 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट मैच 104 रन से जीता था।

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com