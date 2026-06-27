5 लाख की आबादी वाला देश केप वर्डे पहले ही FIFA World Cup में पहुंचा नॉकआउट राउंड में

The very moment Cape Verde’s players and fans realized they had qualified for the World Cup Round of 32.



Tears in the stands. Tears on the pitch.



That’s what the World Cup means. pic.twitter.com/uLyllnzc26 — MC (@CrewsMat10) June 27, 2026

Cabo Verde trolled everyone in Group H pic.twitter.com/iwCiw6mTk1 — Troll Football (@TrollFootball) June 27, 2026

केप वर्डे ने शनिवार को अपने आखिरी ग्रुप एच मैच में सऊदी अरब को गोल-रहित ड्रॉ पर रोककर फीफा विश्वकप के नॉकआउट चरण में जगह बना ली।इस तरह से विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश बन गया।अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित छोटा द्वीपीय राष्ट्र केप वर्डे फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर पहली बार खेल रहा है।इस 5,00,000 से कुछ अधिक आबादी वाले देश ने कुछ असंभव बाधाओं को पार करते हुए राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई।NRG स्टेडियम में खेले गये मुकाबले में अफ्रीकी देश केप वर्डे के लिए ग्रुप एच में स्पेन के बाद दूसरे स्थान पर रहने के लिए एक अंक काफी था। स्पेन ने ग्रुप के दूसरे मैच में उरुग्वे को 1-0 से हराया था। सऊदी अरब, जिसे टूर्नामेंट में बने रहने के लिए जीत की जरूरत थी, तीसरे स्थान पर रहने के बाद बाहर हो गया। केप वर्डे अब राउंड ऑफ 32 में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना करेगा, जो वर्ल्ड कप में पहली बार खेल रही इस टीम के लिए एक यादगार मुकाबला होगा।मैच के दौरान सऊदी अरब ने लंबे समय तक गेंद पर कब्जा बनाए रखा, लेकिन वे केप वर्डे के अनुशासित रक्षापंक्ति को नहीं भेद पाए। केप वर्डे इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला प्रदर्शन करने वाली टीमों में से एक बनकर उभरा है।ब्रेक के बाद केप वर्डे अधिक आक्रामक लग रही थी। सऊदी गोलकीपर मोहम्मद अल ओवैस ने सब्स्टीट्यूट लारोस डुआर्टे के शॉट को शानदार ढंग से रोका, जबकि डिफेंडर अली अल अमरी ने वैगनर पिना के करीब से किए गए शॉट को अहम तरीके से ब्लॉक किया। पहली बार खेल रही इस टीम ने स्टॉपेज टाइम में एक शानदार जीत के साथ ग्रुप स्टेज का समापन लगभग कर ही लिया था। गिल्सन रोड्रिग्स ने तेज़ी से जवाबी हमला किया और सब्स्टीट्यूट नूनो दा कोस्टा को गेंद पास की, लेकिन गोल करने का खुला मौका मिलने के बावजूद नूनो का शॉट बाहर चला गया।सऊदी अरब ने दूसरे हाफ में नए खिलाड़ियों को मैदान पर उतारा, जिसमें कप्तान सलेम अल-दौसारी की जगह मोहम्मद अबू अल-शमत को लाना शामिल थे, इन बदलावों से उन्हें वह सफलता नहीं मिली जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। पूरे मैच के दौरान केप वर्डे का डिफेंस संगठित रहा, जिससे सऊदी अरब के अटैकर्स परेशान रहे। उन्होंने आसानी से पांच मिनट का अतिरिक्त समय निकाला और मैच खत्म होने की सीटी बजते ही जश्न मनाया।केप वर्डे ने बिना कोई मैच हारे ग्रुप स्टेज का अभियान पूरा किया; इससे पहले उन्होंने स्पेन और उरुग्वे दोनों के साथ मैच ड्रॉ खेले थे और फिर सऊदी अरब के खिलाफ़ एक और पॉइंट हासिल किया। उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें पहली ही कोशिश में राउंड ऑफ 32 में ऐतिहासिक जगह दिलाई। सऊदी अरब के लिए, इस ड्रॉ का मतलब उनके वर्ल्ड कप अभियान का अंत था, जबकि केप वर्डे अब नॉकआउट चरण में अर्जेंटीना के खिलाफ अपने फुटबॉल इतिहास के सबसे बड़े मैच की तैयारी कर रहा है।