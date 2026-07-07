बेल्जियम ने मेजबान अमेरीका को 4-1 से रौंदकर किया विश्वकप से बाहर

Belgium's ticket to the Quarter-finals has been punched #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026

फॉरवर्ड फोलारिन बालोगुन की निलंबन के बाद टीम में वापसी बावजूद अमेरिका की पुरुष राष्ट्रीय टीम एक बार फिर विश्व कप के राउंड ऑफ 16 से बाहर हो गई। बेल्जियम ने उसे 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पिछले पांच विश्वकपों में यह चौथी बार है जब अमेरिका को इस चार में टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है।सिएटल स्टेडियम में सोमवार रात खेले गये मुकाबले में अधिकांश प्रशंसक भी उत्साहित थे। वार्मअप के लिए मैदान पर आते ही बालोगुन का जोरदार स्वागत हुआ, और पूरे स्टेडियम में गूंजते राष्ट्रगान के बाद ऐसा लगा मानो पूरा अमेरिका जोश से भर गया हो।लेकिन पांच मैचों में पहली बार, उनकी शुरुआत धीमी रही। बेल्जियम ने किक-ऑफ से ही दबदबा बनाए रखा और लगभग तुरंत ही अपना पहला खतरनाक क्रॉस भेजा। एक मिनट के भीतर ही टिमोथी कास्टाग्ने ने दूर से जोरदार शॉट लगाकर फ्रीज़ को पूरी ताकत लगाने पर मजबूर कर दिया। मिडफील्ड में खिलाड़ी फंसे हुए से लग रहे थे।बेल्जियम का आक्रमण जारी रहा। लगभग नौ मिनट बाद, बाएं ओर से आक्रमण करते हुए, लिएंड्रो ट्रोसार्ड ने आगे बढ़कर एक आक्रमण की शुरुआत की और गेंद पेनल्टी एरिया के ऊपरी हिस्से के पास हवा में उछली। निकोलस रास्किन ने सबसे तेज़ी से प्रतिक्रिया करते हुए डेस्ट के आगे छलांग लगाई और गेंद को गोल की ओर बखूबी मोड़ते हुए डी केटेलेरे को पास किया, जिन्होंने टिम रीम और एंटोनी रॉबिन्सन के बीच से निकलकर गेंद को गोल में डाल दिया।कुछ क्षण पहले तक स्टेडियम में जो शोरगुल मचा हुआ था, वह अचानक शांत हो गया, सिवाय बेल्जियम के कुछ प्रशंसकों के। इस टूर्नामेंट में पहली बार अमेरिका ने पहला गोल खाया था। शुरुआत में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। लेकिन हाइड्रेशन ब्रेक के बाद, अमेरिकी टीम ने थोड़ा आक्रामक रुख अपनाया और उन्हें तब सफलता मिली जब मलिक टिलमैन की पेनल्टी एरिया के ऊपरी हिस्से से ली गई फ्री किक बेल्जियम की डिफेंसिव दीवार से टकराकर अप्रत्याशित रूप से गोल में चली गई। टिलमैन ने जश्न मनाया – वह पिछले 60 वर्षों में विश्व कप में दो फ्री किक गोल करने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी हैं – और अमेरिका ने स्कोर बराबर कर लिया।दूसरे हाफ में भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। डेस्ट की जगह जियो रेना मैदान पर आए, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। अमेरिका ने जो भी लय हासिल करने की कोशिश की थी, वह फ्रीज़ की एक बेहद खराब गलती के कारण धराशायी हो गई।फ्रीज़ ने अपने क्षेत्र से बाहर आकर एक थ्रू बॉल को रोकने की कोशिश की, लेकिन आगे किक मारने से पहले वह थोड़ा हिचकिचाया और गेंद सीधे वनाकेन की ओर चली गई। बेल्जियम के मिडफील्डर ने लगभग 30 गज की दूरी से शांत भाव से गेंद को गोल की ओर वापस मारा, और रीम ने अपने गोलकीपर को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गेंद उनके पैर में उलझ गई और गेंद गोल में चली गई।चार्ल्स डी केटेलेरे ने बेल्जियम के लिए दो गोल किए और हैंस वनाकेन ने अमेरिकी गोलकीपर मैट फ्रीज की एक बड़ी गलती का फायदा उठाते हुए तीसरा गोल किया। स्टॉपेज टाइम में एक और गोलकीपर की गलती का फायदा उठाते हुए रोमेलु लुकाकू ने बेल्जियम के लिए चौथा गोल दागा।