विश्व पर्यावरण दिवस 2026: एक पेड़ की कीमत कितनी बड़ी? जानिए इसके 8 अनमोल फायदे

धरती पर जीवन को बनाए रखने में एक पेड़ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। पेड़ों के बिना मानव जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। पेड़ों से न सिर्फ ऑक्सिजन मिलती है बल्कि दैनिक उपयोग की हजारों वस्तुएं भी मिलती है। पेड़ का उपयोग जरूरत करें लेकिन किसी का आशियाना उजाड़कर नहीं। आइए जानते हैं एक पेड़ के महत्व से जुड़ी 8 सबसे खास बातें।

1. प्राणवायु (ऑक्सीजन) का एकमात्र स्रोत

एक पेड़ को 'धरती का फेफड़ा' कहा जाता है। यह हवा में मौजूद हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य प्रदूषित गैसों को सोख लेता है और बदले में हमें शुद्ध ऑक्सीजन (प्राणवायु) देता है। एक वयस्क बड़ा पेड़ एक साल में इतनी ऑक्सीजन पैदा करता है, जिससे कई लोगों की जरूरतें पूरी हो सकती हैं।

एक बड़ा और घने पत्तों वाला पेड़ (जैसे पीपल, बरगद या नीम) एक दिन में इतनी ऑक्सीजन पैदा करता है, जो 3 से 4 वयस्क इंसानों की एक दिन की ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा कर सकती है। एक औसत इंसान को जीवित रहने के लिए रोजाना लगभग 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक अध्ययनों और पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, एक स्वस्थ और बड़ा पेड़ एक साल में लगभग 100 से 130 किलोग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन करता है।

2. कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना

पेड़ केवल ऑक्सीजन देते ही नहीं, बल्कि वे प्रदूषण को भी कम करते हैं। एक वयस्क पेड़ एक साल में वायुमंडल से लगभग 22 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ($CO_2$) सोखता है और उसे अपने भीतर सहेजकर रखता है, जिससे 'ग्रीनहाउस प्रभाव' और गर्मी कम होती है।

3. भू-जल स्तर को बनाए रखना

पेड़ की जड़ें बारिश के पानी को सीधे बहकर बर्बाद होने से रोकती हैं। ये जड़ें पानी को धीरे-धीरे जमीन के अंदर सोखने (रिचार्ज होने) में मदद करती हैं, जिससे आसपास के कुओं, तालाबों और नलकूपों का भू-जल स्तर (Groundwater level) बना रहता है। पेड़ न हों, तो पानी पाताल में चला जाएगा और इलाका रेगिस्तान बन जाएगा।

4. मौसम और तापमान पर नियंत्रण

आज जो हम भीषण गर्मी और असमय मौसम के बदलाव (Global Warming) का सामना कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण पेड़ों की कमी है। पेड़ वाष्पीकरण (Transpiration) की प्रक्रिया के जरिए हवा में नमी बनाए रखते हैं, जिससे बादलों को बरसने का न्योता मिलता है। जहां पेड़ ज्यादा होते हैं, वहां का तापमान हमेशा सामान्य और सुहाना बना रहता है।

5. जैव विविधता और औषधियों का भंडार

एक अकेला पेड़ अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम (पारिस्थितिकी तंत्र) होता है। यह अनगिनत पक्षियों, गिलहरियों, कीड़े-मकोड़ों और जीवों का आश्रय स्थल होता है। इसके साथ ही, पेड़ों से हमें फल, फूल और कई तरह की दुर्लभ जड़ी-बूटियां व औषधियां मिलती हैं, जो आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा का मुख्य आधार हैं।

6. मिट्टी के कटाव को रोकना (Soil Conservation)

तेज बारिश और बाढ़ के समय मिट्टी की उपजाऊ परत बह जाती है, जिससे जमीन बंजर होने लगती है। पेड़ की जड़ें मिट्टी को मजबूती से जकड़कर रखती हैं। इससे न सिर्फ मिट्टी का कटाव (Soil erosion) रुकता है, बल्कि जमीन की उपजाऊ शक्ति भी सुरक्षित रहती है।

7. पेड़ों का महत्वपूर्ण उपयोग: किताबें, अखबार और पैकेजिंग सामग्री

कागज और स्टेशनरी (Paper Industry): पेड़ों की लकड़ी की लुगदी से ही लिखने का कागज, अखबार, कॉपियां और रजिस्टर बनते हैं। गत्ते के डिब्बे, पेपर बैग, लिफाफे और टिशू पेपर भी इसी से तैयार होते हैं।

घर और फर्नीचर (Construction & Furniture): इमारती लकड़ी और फर्नीचर। इमारती लकड़ी जो दरवाजे, छत और फर्श को सहारा देने के लिए रहती है।

दवाएं और औषधियां (Medicines): नीम, तुलसी और विलो और कुनैन।

दैनिक उपयोग की वस्तुएं (Daily Use Items): रबर, गोंद और रेजिन, माचिस और खेल का सामान।

कपड़े और फैशन (Textiles): रेयॉन नामक कपड़ा और टैनिन नामक चमड़ा निकालकर इसका उपयोग करते है।

खान-पान और मसाले (Food & Spices): दालचीनी, लौंग, जावित्री और तेजपत्ता पेड़ों से ही मिलते हैं। नारियल, नीम, महुआ और चंदन के पेड़ों से तेल और सुगंधित इत्र (Perfume) बनाए जाते हैं।

सेल्युलोज (Cellulose): पेड़ों से एक प्राकृतिक रसायन निकलता है जिसे सेल्युलोज कहते हैं। इसका उपयोग आज के समय में टूथपेस्ट को गाढ़ा करने, आइसक्रीम को मलाईदार बनाए रखने और यहाँ तक कि चश्मे के फ्रेम (सेल्यूलोज एसीटेट) बनाने में भी किया जाता है।

8. एक पेड़ की क्या होना चाहिए कीमत?

एक पेड़ की कीमत को दो तरीकों से आंका जा सकता है- पहला व्यावसायिक कीमत (बाज़ार में उसकी लकड़ी और फल का दाम) और दूसरा पारिस्थितिक कीमत (पर्यावरण और इंसानी जीवन के लिए उसका योगदान)। वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों ने जब एक पेड़ के पूरे जीवनकाल के योगदान का मूल्यांकन किया, तो जो आंकड़े सामने आए वे हैरान करने वाले हैं।

वैज्ञानिक मूल्यांकन (Eco-Value)

भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर टी.एम. दास ने अपने एक मशहूर शोध में एक पेड़ की वास्तविक 'पर्यावरण कीमत' का आकलन किया था। उनके अनुसार, 50 वर्ष जीवित रहने वाला एक औसत पेड़ अपने जीवनकाल में समाज को लगभग ₹1.5 करोड़ से ₹2 करोड़ (वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार इससे भी अधिक) का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ देता है।पेड़ मुफ्त में जो सेवाएं देता है, उसका विभाजन कुछ इस प्रकार है:

ऑक्सीजन उत्पादन: करीब 25 लाख से 30 लाख मूल्य की शुद्ध प्राणवायु।

वायु प्रदूषण नियंत्रण: हवा से जहरीली गैसों और धूल के कणों को सोखने की कीमत लगभग 35 लाख।

भू-जल नियंत्रण और मृदा संरक्षण: मिट्टी के कटाव को रोकने और जमीन के नीचे पानी को रीचार्ज करने की सेवा का मूल्य लगभग 20 लाख।

जीव-जंतुओं को आश्रय: पक्षियों, गिलहरियों और लाखों कीड़े-मकोड़ों को घर देने की कीमत करीब 25 लाख।

फलों, फूलों और चारे का योगदान: लगभग 15 लाख से 20 लाख।

कानूनी और न्यायिक कीमत (कानूनन मूल्य)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने भी पेड़ों की कटाई पर एक ऐतिहासिक रिपोर्ट सौंपी थी। समिति ने माना कि एक वयस्क पेड़ की सालाना कीमत लगभग 74,500 होती है। इसमें ऑक्सीजन, सूक्ष्म जलवायु (Micro-climate) का नियंत्रण और मिट्टी की सुरक्षा शामिल है। यदि कोई 100 साल पुराना पेड़ काटा जाता है, तो उसकी वास्तविक प्राकृतिक कीमत 74 लाख से अधिक बैठती है।

बाज़ारू कीमत (Commercial Value)

यदि हम पर्यावरण को भूलकर केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें, तो पेड़ की कीमत उसकी लकड़ी की गुणवत्ता पर निर्भर करती है:

सफेदा (Eucalyptus) या चिनार: 5,000 से 15,000 प्रति पेड़।

सागौन (Teak) या शीशम (Rosewood): एक पूरी तरह विकसित सागौन का पेड़ बाज़ार में 50,000 से लेकर 2 लाख या उससे अधिक में बिकता है।

चंदन (Sandalwood): यह भारत का सबसे महंगा पेड़ है। 12-15 साल पुराना एक चंदन का पेड़ बाज़ार में 5 लाख से 15 लाख तक की कीमत रख सकता है।

पौधा: यदि हम किसी नर्सरी से एक छोटा पौधा खरीदने जाएं, तो वह हमें 50 या 100 में मिल जाएगा। लेकिन उस पौधे को पाल-पोसकर पेड़ बनाने की कीमत और उस पेड़ द्वारा हमें दी जाने वाली मुफ्त ऑक्सीजन व पानी की कीमत "अनमोल" है। पेड़ काटकर हम जो चंद रुपयों का 'विकास' करते हैं, उसकी तुलना में हम करोड़ों रुपयों की 'प्रकृति' को हमेशा के लिए खो देते हैं।

निष्कर्ष:

हमारे शास्त्रों और संस्कृति में भी पेड़ को 'पुत्र' के समान पूजनीय माना गया है। यदि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ, सुरक्षित और हरा-भरा भविष्य देना चाहते हैं, तो "एक पेड़ काटना अगर मजबूरी हो, तो दस नए पेड़ लगाना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए।"