कब है इंदिरा एकादशी? जानें इसका महत्व, पूजन विधि और पौराणिक कथा

Indira Ekadashi 2026 : इंदिरा एकादशी सनातन धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी एकादशी मानी जाती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी सीधे तौर पर पितृ पक्ष (श्राद्ध पक्ष) से जुड़ी होती है। इस एकादशी का खास महत्व है क्योंकि इस दिन पितरों को अधोगति से मुक्ति के लिए जो श्राद्ध कर्म किया जाता है वह तुरंत ही फलदायी होता है। इस बार इंदिरा एकादशी 6 अक्‍टूबर, मंगलवार 2026 को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी के महत्‍व, पूजन विधि, व्रत और पौराणिक कथा के बारे में विस्‍तार से...

इंदिरा एकादशी व्रत एवं पूजन विधि

सुबह जल्दी स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें।

भगवान शालिग्राम या श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत व गंगाजल से स्नान कराएं।

पीले फूल, अक्षत, चंदन, धूप-दीप, फल और तुलसी दल अर्पित करें।

पितरों के निमित्त धूप, तर्पण और दान-दक्षिणा का विधान करें।

कथा का पाठ करें। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।

एक बार सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें।

गऊ, कौवे, कुत्ते और गरीबों को भोजन कराएं।

इस दिन चावल का सेवन पूरी तरह वर्जित है।



इंदिरा एकादशी व्रत का पारण

सुबह पुनः स्नान-पूजा के बाद योग्य ब्राह्मणों व जरूरतमंदों को भोजन कराएं, अन्न-वस्त्र का दान दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में स्वयं पारण करके व्रत पूर्ण करें।

इंदिरा एकादशी का धार्मिक महत्व और विशेषता

इंदिरा एकादशी का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसका पुण्य-फल सीधे पूर्वजों (पितरों) को समर्पित किया जा सकता है। यदि कोई पूर्वज जाने-अनजाने किए गए पापों के कारण यमलोक या अन्य अधोगति में कष्ट भोग रहे हों, तो इस व्रत का पुण्य उन्हें मोक्ष दिलाता है और वे बैकुंठ धाम प्राप्त करते हैं।

इस दिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु (शालिग्राम रूप) की पूजा और व्रत करने से साधक के पूर्व जन्मों के पाप भी कट जाते हैं। इस दिन किया गया तर्पण और श्रीहरि का पूजन सहस्रों श्राद्धों के समान फलदायी माना गया है।

मोक्ष का सुगम मार्ग

पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि जो मनुष्य इस एकादशी का निष्काम भाव से पालन करता है, वह न केवल अपने पूर्वजों की मुक्ति का कारण बनता है, अपितु स्वयं भी जीवन-मरण के चक्र से मुक्त होकर वैकुंठ धाम का अधिकारी बनता है।

इंदिरा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, सतयुग में माहिष्मती नगरी के राजा इंद्रसेन एक परम ज्ञानी और विष्णुभक्त शासक थे। एक दिन देवर्षि नारद उनकी सभा में पधारे और बताया कि वे यमलोक गए थे, जहां उन्होंने राजा इंद्रसेन के दिवंगत पिता को देखा। उनके पिता पूर्वजन्म में व्रत भंग हो जाने के कारण यमलोक की यातनाएं भोग रहे थे।

पिता ने नारदजी के माध्यम से अपने पुत्र के लिए यह संदेश भेजा कि यदि इंद्रसेन आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत रखकर उसका फल उन्हें अर्पित करे, तो उन्हें यमलोक से मुक्ति मिल जाएगी।

राजा इंद्रसेन ने देवर्षि नारद के बताए अनुसार संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए इंदिरा एकादशी का व्रत रखा, श्राद्ध किया और उसका पुण्य अपने पिता को दान कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उनके पिता गरुड़ पर सवार होकर सीधे बैकुंठ लोक चले गए और राजा इंद्रसेन भी जीवन के अंत में परम पद को प्राप्त हुए।