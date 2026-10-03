  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. एकादशी
  4. Learn about significance, worship rituals and mythological legend of Indira Ekadashi
Published By चेतन गौड़
Last Modified: Saturday, 3 October 2026 (16:06 IST)

कब है इंदिरा एकादशी? जानें इसका महत्व, पूजन विधि और पौराणिक कथा

image shows performance of Shraddha Tarpan rituals before Lord Vishnu on Indira Ekadashi
Published By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 3 Oct 2026 (16:15 IST)
google-news
Indira Ekadashi 2026 : इंदिरा एकादशी सनातन धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी एकादशी मानी जाती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी सीधे तौर पर पितृ पक्ष (श्राद्ध पक्ष) से जुड़ी होती है। इस एकादशी का खास महत्व है क्योंकि इस दिन पितरों को अधोगति से मुक्ति के लिए जो श्राद्ध कर्म किया जाता है वह तुरंत ही फलदायी होता है। इस बार इंदिरा एकादशी 6 अक्‍टूबर, मंगलवार 2026 को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी के महत्‍व, पूजन विधि, व्रत और पौराणिक कथा के बारे में विस्‍तार से...  
 

इंदिरा एकादशी व्रत एवं पूजन विधि

  • सुबह जल्दी स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें।
  • भगवान शालिग्राम या श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत व गंगाजल से स्नान कराएं।
  • पीले फूल, अक्षत, चंदन, धूप-दीप, फल और तुलसी दल अर्पित करें।
  • पितरों के निमित्त धूप, तर्पण और दान-दक्षिणा का विधान करें।
  • कथा का पाठ करें। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।
  • एक बार सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें।
  • गऊ, कौवे, कुत्ते और गरीबों को भोजन कराएं।
  • इस दिन चावल का सेवन पूरी तरह वर्जित है।


इंदिरा एकादशी व्रत का पारण

सुबह पुनः स्नान-पूजा के बाद योग्य ब्राह्मणों व जरूरतमंदों को भोजन कराएं, अन्न-वस्त्र का दान दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में स्वयं पारण करके व्रत पूर्ण करें।
 

इंदिरा एकादशी का धार्मिक महत्व और विशेषता

इंदिरा एकादशी का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसका पुण्य-फल सीधे पूर्वजों (पितरों) को समर्पित किया जा सकता है। यदि कोई पूर्वज जाने-अनजाने किए गए पापों के कारण यमलोक या अन्य अधोगति में कष्ट भोग रहे हों, तो इस व्रत का पुण्य उन्हें मोक्ष दिलाता है और वे बैकुंठ धाम प्राप्त करते हैं।
 
इस दिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु (शालिग्राम रूप) की पूजा और व्रत करने से साधक के पूर्व जन्मों के पाप भी कट जाते हैं। इस दिन किया गया तर्पण और श्रीहरि का पूजन सहस्रों श्राद्धों के समान फलदायी माना गया है।
 

मोक्ष का सुगम मार्ग

पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि जो मनुष्य इस एकादशी का निष्काम भाव से पालन करता है, वह न केवल अपने पूर्वजों की मुक्ति का कारण बनता है, अपितु स्वयं भी जीवन-मरण के चक्र से मुक्त होकर वैकुंठ धाम का अधिकारी बनता है।
 

इंदिरा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, सतयुग में माहिष्मती नगरी के राजा इंद्रसेन एक परम ज्ञानी और विष्णुभक्त शासक थे। एक दिन देवर्षि नारद उनकी सभा में पधारे और बताया कि वे यमलोक गए थे, जहां उन्होंने राजा इंद्रसेन के दिवंगत पिता को देखा। उनके पिता पूर्वजन्म में व्रत भंग हो जाने के कारण यमलोक की यातनाएं भोग रहे थे।
 
पिता ने नारदजी के माध्यम से अपने पुत्र के लिए यह संदेश भेजा कि यदि इंद्रसेन आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत रखकर उसका फल उन्हें अर्पित करे, तो उन्हें यमलोक से मुक्ति मिल जाएगी।
 
राजा इंद्रसेन ने देवर्षि नारद के बताए अनुसार संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए इंदिरा एकादशी का व्रत रखा, श्राद्ध किया और उसका पुण्य अपने पिता को दान कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उनके पिता गरुड़ पर सवार होकर सीधे बैकुंठ लोक चले गए और राजा इंद्रसेन भी जीवन के अंत में परम पद को प्राप्त हुए।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
क्या श्राद्ध के भोजन में खीर-पूड़ी अनिवार्य है?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?Raksha Bandhan 2026: हिन्दू पंचांग के अनुसार, रक्षा बंधन का पर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे मिठास और खुशियों का उत्सव माना गया है। यह भाई-बहन के प्रेम का पावन पर्व है। यहां जानें रक्षा बंधन 2026 कब है? जानें रक्षा बंधन 2026 की तारीख...

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपाय

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपायChaturmas Astrology Remedies: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास यह चार महीनों का पवित्र काल भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार चातुर्मास में कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो जीवन में आ रही और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। यहां जानें 12 राशियों के लिए चातुर्मास के अचूक उपाय...

Weekly Horoscope: 05 अक्‍टूबर से 11 अक्‍टूबर 2026 का राशिफल, हर राशि के लिए क्या लेकर आ रहा नया सप्ताह?

Weekly Horoscope: 05 अक्‍टूबर से 11 अक्‍टूबर 2026 का राशिफल, हर राशि के लिए क्या लेकर आ रहा नया सप्ताह?12 Zodiac Weekly Horoscope: इस सप्ताह यानी 05 अक्‍टूबर से 11 अक्‍टूबर के बीच ग्रहों के गोचर और चंद्रमा की बदलती स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में दिखाई दे सकता है। किसी के लिए यह सप्ताह करियर में नई उपलब्धियां लेकर आएगा, तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत देगा। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश से जुड़े मामलों में भी ग्रहों की चाल अहम भूमिका निभा सकती है।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 04 अक्‍टूबर 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 04 अक्‍टूबर 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय04 October 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 04 अक्‍टूबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

कब मनाई जाती है गुरु नानक देव की पुण्यतिथि? जानें उनके प्रेरणादायी प्रसंग और अनमोल विचार

कब मनाई जाती है गुरु नानक देव की पुण्यतिथि? जानें उनके प्रेरणादायी प्रसंग और अनमोल विचारGuru Nanak Dev Ji Punyatithi 2026: प्रति वर्ष अनुसार सिख धर्म के संस्थापक तथा सिखों के पहले गुरु, गुरु नानक देव जी की पुण्यतिथि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 22 सितंबर को थी, लेकिन साल 2026 में तिथिनुसार उनकी पुण्यतिथि आश्विन कृष्ण दशमी तिथि के दिन भी मनाई जा रही है, जो कि 5 अक्‍टूबर, सोमवार को आ रही है। गुरु नानक देव जी धर्मगुरु, ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि, राष्ट्रप्रेम, एकता और शांति के प्रेरक, महान महापुरुष तथा सिख पंथ के प्रथम गुरु एवं संस्थापक थे। आइए, जानते हैं गुरु नानक देव जी के प्रेरणादायी प्रसंग और अनमोल विचार के बारे में विस्‍तार से...

16 shradh paksha 2026: श्राद्ध पक्ष में एकादशी के श्राद्ध का महत्व, जानिए कैसे और किसका करते हैं श्राद्ध

16 shradh paksha 2026: श्राद्ध पक्ष में एकादशी के श्राद्ध का महत्व, जानिए कैसे और किसका करते हैं श्राद्धइस वर्ष 24 सितंबर से शुरू हुआ पितृ पक्ष 10 अक्टूबर 2026 को सर्वपितृ अमावस्या के साथ संपन्न होगा। इस पूरे पखवाड़े में एकादशी श्राद्ध (ग्यारस श्राद्ध) का अत्यंत विशेष और महिमामयी स्थान है। वर्ष 2026 में एकादशी श्राद्ध सोमवार, 06 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इसी दिन पावन इंदिरा एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा।

कब है इंदिरा एकादशी? जानें इसका महत्व, पूजन विधि और पौराणिक कथा

कब है इंदिरा एकादशी? जानें इसका महत्व, पूजन विधि और पौराणिक कथाIndira Ekadashi 2026 : इंदिरा एकादशी सनातन धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी एकादशी मानी जाती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी सीधे तौर पर पितृ पक्ष (श्राद्ध पक्ष) से जुड़ी होती है। इस एकादशी का खास महत्व है क्योंकि इस दिन पितरों को अधोगति से मुक्ति के लिए जो श्राद्ध कर्म किया जाता है वह तुरंत ही फलदायी होता है। इस बार इंदिरा एकादशी 6 अक्‍टूबर, मंगलवार 2026 को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी के महत्‍व, पूजन विधि, व्रत और पौराणिक कथा के बारे में विस्‍तार से...