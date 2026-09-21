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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Monday, 21 September 2026 (15:41 IST)

डोल ग्यारस 2026, जलझूलन एकादशी, डोल ग्यारस का महत्व, डोल ग्यारस की कथा

Story of Dol Gyaras Radha krishan
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 21 Sep 2026 (15:41 IST)
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Dol Gyaras: भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की यह पावन एकादशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि प्रभु भक्ति, उत्सव और लोक-आस्था का अद्भुत संगम है। इसे डोल ग्यारस, जलझूलन एकादशी, परिवर्तिनी, पद्मा, वामन और पार्श्व एकादशी जैसे कई दिव्य नामों से पुकारा जाता है। इस वर्ष यह पवित्र पर्व 22 सितंबर 2026, मंगलवार को पूरे उल्लास के साथ मनाया जाएगा।
 

डोल ग्यारस की महिमा और इसके विविध रूप

बालमुकुंद की भव्य डोल यात्रा: जन्माष्टमी के बाद जब कान्हा पहली बार बाहर निकले, तो उनका 'जलवा पूजन' (सूर्य पूजन/बाहर निकलने का संस्कार) किया गया। इस दिन भगवान के बाल रूप को सुंदर पालकी या डोल में विराजमान करके गाजे-बाजे के साथ शोभायात्रा निकाली जाती है, जहाँ उन्हें जलाशयों में ले जाकर जल से स्नान कराया जाता है। इसी से इसका नाम 'डोल ग्यारस' और 'जलझूलन एकादशी' पड़ा।भगवान का करवट बदलना (परिवर्तिनी एकादशी): चातुर्मास के दौरान योगनिद्रा में लीन श्रीहरि विष्णु इसी दिन शयन के दौरान करवट बदलते हैं। अवस्था में इस बदलाव के कारण इसे 'परिवर्तिनी एकादशी' भी कहते हैं।लक्ष्मी कृपा और वामन अवतार का योग: माता लक्ष्मी के आनंदमयी रूप से जुड़े होने के कारण यह 'पद्मा एकादशी' कहलाती है। साथ ही, इसी दिन विष्णु जी ने वामन रूप धारण कर राजा बलि की भक्ति की परीक्षा ली थी, इसलिए इसे 'वामन ग्यारस' के नाम से भी पूजा जाता है।
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व्रत-पूजन का अनंत फल

वाजपेय यज्ञ का पुण्य: मान्यता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा से व्रत रखने पर वाजपेय यज्ञ के समान महान फल प्राप्त होता है और जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं।
कृपा और मोक्ष की प्राप्ति: यह व्रत भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और बाल-कृष्ण तीनों का एक साथ आशीर्वाद दिलाता है, जिससे जीवन में सुख-समृद्धि आती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है।
कल्याणकारी दान: इस दिन गेहूं, अन्न, फल, वस्त्र और सिंदूर का दान करने से सिर से पुराना कर्ज उतरता है।
गौ-सेवा का महत्व: पूजा से पहले गाय माता को हरा चारा खिलाने से घर की दरिद्रता और दरारें हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं।
 

पर्व से जुड़ी तीन दिव्य पौराणिक कथाएं

1. कान्हा का प्रथम सामाजिक उत्सव

भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद यशोदा मैया ने उन्हें पहली बार पालने से निकालकर बाहरी दुनिया के दर्शन कराए थे। कान्हा को एक भव्य पालकी में बिठाकर पूरे ब्रज धाम में घुमाया गया और नदियों के पवित्र जल से स्पर्श कराया गया। यह भगवान का पहला सामाजिक उत्सव था, जिसकी परंपरा आज भी डोल यात्रा के रूप में जीवंत है।
 

2. संतान रक्षा और देवकी का 'कल्याणी व्रत'

एक अन्य पावन प्रसंग के अनुसार, माता देवकी ने कंस के अत्याचारों से अपने आठवें गर्भ की रक्षा के लिए 'कल्याणी एकादशी' का कठोर व्रत रखा था। इसी व्रत के पुण्य प्रताप से भगवान कृष्ण का सुरक्षित जन्म हुआ और उन्होंने अधर्म का नाश किया। यही वजह है कि माताएं आज भी अपनी संतान की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए यह व्रत रखती हैं।
 

3. राजा बलि का सर्वस्व समर्पण और वामन अवतार

त्रेतायुग में दैत्यराज बलि ने अपने पराक्रम से देवताओं को परास्त कर इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। दुखी देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने 'वामन' रूप में पांचवां अवतार लिया। एक छोटे बटुक ब्राह्मण के रूप में वामन देव ने बलि से केवल तीन पग भूमि मांगी। संकल्प पूरा होते ही प्रभु ने अपना 'त्रिविक्रम' रूप धारण किया—एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे में संपूर्ण स्वर्गलोक! तीसरे पग के लिए जब कोई जगह न बची, तो परम भक्त राजा बलि ने सहर्ष अपना सिर आगे कर दिया। बलि की इस निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और स्वयं उनके द्वारपाल बनना स्वीकार किया।
 
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