सम्बंधित जानकारी
- योगिनी एकादशी व्रत रखने का महत्व और कथा
- योगिनी एकादशी का व्रत करने से कौन-कौन से फल प्राप्त होते हैं?
- Yogini Ekadashi 2026: योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा?
- Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास, 4 महीने के लिए लग जाएगी मंगल कार्यों पर रोक
- Yogini Ekadashi 2026: आखिर क्यों इस एकादशी व्रत को माना जाता है बेहद चमत्कारी? जानें कुबेर और हेम माली की यह पौराणिक कथा
Yogini Ekadashi: योगिनी एकादशी कथा का आध्यात्मिक संदेश जानें
Yogini Ekadashi Story Message: योगिनी एकादशी की कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को धर्म, कर्तव्य और भक्ति का गहरा संदेश भी देती है। कथा के अनुसार भगवान कुबेर के पुष्प सेवक हेम माली अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने के कारण श्रापित हो गए।ALSO READ: योगिनी एकादशी व्रत रखने का महत्व और कथा
बाद में महर्षि मार्कण्डेय के मार्गदर्शन में उन्होंने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उन्हें श्राप से मुक्ति और पुनः सम्मान प्राप्त हुआ। योगिनी एकादशी का व्रत इंसान को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सिखाता है। उपवास और साधना के जरिए हम अपने मन को वासना और भटकाव से हटाकर वापस पवित्रता की ओर ले जाते हैं।
इस कथा से मिलने वाले प्रमुख आध्यात्मिक संदेश इस प्रकार हैं-
1. क्षमा और सुधार का अवसर: यह कथा सिखाती है कि ईश्वर हर व्यक्ति को अपनी भूल सुधारने और धर्म के मार्ग पर लौटने का अवसर देते हैं।
2. अहंकार नहीं, विनम्रता अपनाएं: विनम्रता, अनुशासन और ईश्वर के प्रति समर्पण ही जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं।
3. धर्म का मार्ग कल्याणकारी है: धार्मिक आचरण, सेवा, दान और सदाचार व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का आधार बनते हैं।
4. कर्तव्य का पालन सर्वोपरि है: जीवन में अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करना आवश्यक है। लापरवाही के दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
5. सच्चे पश्चाताप का महत्व: यदि व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर सच्चे मन से प्रायश्चित करता है, तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन संभव है।
6. भक्ति और श्रद्धा की शक्ति: भगवान विष्णु के प्रति समर्पण और श्रद्धा से किया गया योगिनी एकादशी व्रत व्यक्ति को मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल प्रदान करता है।
7. सत्कर्म और संयम का महत्व: व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि तथा इंद्रियों पर नियंत्रण का अभ्यास भी है।
योगिनी एकादशी की कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि मनुष्य चाहे कितनी भी बड़ी भूल कर बैठे, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे, अपने कर्तव्यों का पालन करे और भगवान विष्णु की भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दे, तो उसके जीवन में सुधार, कल्याण और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग अवश्य खुलता है।
योगिनी एकादशी- FAQs
प्रश्न 1. योगिनी एकादशी की कथा किसके बारे में है?
उत्तर: यह कथा कुबेर के माली हेममाली की है, जिसे अपने कर्तव्य की उपेक्षा के कारण श्राप मिला था।
प्रश्न 2. योगिनी एकादशी की कथा किस पुराण में मिलती है?
उत्तर: योगिनी एकादशी की कथा का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है।
प्रश्न 3. क्या योगिनी एकादशी पर कथा सुनना आवश्यक है?
उत्तर: धार्मिक परंपरा में व्रत के साथ कथा का श्रवण या पाठ शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे व्रत का महत्व और संदेश समझने में सहायता मिलती है।
प्रश्न 4. योगिनी एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है?
उत्तर: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत से पापों का क्षय, पुण्य की प्राप्ति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।
प्रश्न 5. योगिनी एकादशी का मुख्य संदेश क्या है?
उत्तर: कर्तव्यनिष्ठा, पश्चाताप, आत्मसंयम और भगवान विष्णु की भक्ति से जीवन में सुधार संभव है।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: योगिनी एकादशी का व्रत करने से कौन-कौन से फल प्राप्त होते हैं?
वक्री बुध का मिथुन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे होगा फायदा, किसे रहना होगा सतर्क?
Budh ki vakri chaal 2026: 7 जुलाई से 5 अगस्त 2026 के बीच बुद्धि और संवाद के कारक बुध देव अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान वे 24 जुलाई तक वक्री (उल्टी चाल) और 25 जुलाई तक अस्त रहेंगे। ग्रहों की यह अनोखी स्थिति कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लाएगी, तो कुछ को संभलकर चलने का इशारा कर रही है। आइए जानते हैं इस गोचर का आपकी राशि पर क्या और कैसा असर होगा।
गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय
18 जून से 18 अगस्त 2026 तक बृहस्पति ग्रह शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान 3 राशियों के लिए बेहद ही शुभ समय रहेगा। अन्य राशियों को 5 उपाय करके इस समय को शुभ बनाया जा सकता है। इस दौरान आप इस समय का भरपूर लाभ लेने के लिए गुरु के उपाय के साथ ही अपने अटके कार्यों पर काम करना शुरू करें और जो भी योजनाएं बना रखी है उस पर भी काम शुरू कर दें।
अमरनाथ गुफा के 6 बड़े रहस्य: आखिर कितने हजार साल पुरानी है यह पवित्र यात्रा?
कश्मीर की कुछ ऐसी रहस्यमयी गुफाएं हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका दूसरा सिरा 4,000 किलोमीटर दूर सीधा रूस तक जाता है। पीर पंजाल केव: यहाँ एक प्राचीन और पवित्र शिवलिंग स्थापित है। शिव खाड़ी: यह भी जम्मू में स्थित शिव आराधना का एक प्रमुख केंद्र है और अमरनाथ गुफा जो श्रीनगर से 3 घंटे की दूरी पर स्थित है। चलिए जानते हैं अमरनाथ गुफा के बारे में रोचक बातें।
सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय
6 जुलाई 2026 को सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र की अपनी यात्रा पूरी करके बृहस्पति ग्रह के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गुरु के नक्षत्र में आने का अर्थ है कि पद और सम्मान के साथ ही पुनः धनवान या समृद्ध होने का मार्ग खुलेगा। इस नक्षत्र में सूर्य देव 20 जुलाई तक रहकर शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, तब तक 5 राशियों को इससे कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।
चातुर्मास 2026: सिद्धि की कामना है तो इन 4 कार्यों को न भूलें
हिन्दू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 'देवशयनी एकादशी' से चातुर्मास का प्रारंभ होता है जो देव उठनी एकादशी तक रहता है। यह चार महीने में साधु और संतजन एक ही जगह पर रुककर साधना और प्रवचन का कार्य करते हैं। यह समय साधना के द्वारा सिद्धि प्रात करने का सबसे उचित समय माना गया है। चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से 4 कार्य हैं जिन्हें करने से इन 4 माह में आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं।
सावन में शनि-गुरु की बदली चाल, इन 3 राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा
हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष में सावन (श्रावण) के महीने को सबसे पवित्र, ऊर्जावान और चमत्कारी समय माना गया है। वर्ष 2026 में सावन का यह पावन महीना 29 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहेगा। यह पूरा महीना देवों के देव महादेव की आराधना को समर्पित होता है। लेकिन इस बार का सावन साधारण नहीं है; ज्योतिषीय दृष्टि से यह बेहद दुर्लभ और ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस पूरी अवधि में सौरमंडल के दो सबसे बड़े और प्रभावशाली ग्रह- ज्ञान के दाता गुरु (बृहस्पति) और कर्मफल दाता शनि देव-अपनी चाल से ब्रह्मांड में बड़ा उलटफेर करने वाले हैं।