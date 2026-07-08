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Written By राजश्री कासलीवाल

Yogini Ekadashi: योगिनी एकादशी कथा का आध्यात्मिक संदेश जानें

Picture of Shri Lakshmi-Narayan giving a spiritual message on Yogini Ekadashi
Written By: राजश्री कासलीवाल
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (16:05 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (16:01 IST)
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Yogini Ekadashi Story Message: योगिनी एकादशी की कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को धर्म, कर्तव्य और भक्ति का गहरा संदेश भी देती है। कथा के अनुसार भगवान कुबेर के पुष्प सेवक हेम माली अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने के कारण श्रापित हो गए।ALSO READ: योगिनी एकादशी व्रत रखने का महत्व और कथा

बाद में महर्षि मार्कण्डेय के मार्गदर्शन में उन्होंने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उन्हें श्राप से मुक्ति और पुनः सम्मान प्राप्त हुआ। योगिनी एकादशी का व्रत इंसान को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सिखाता है। उपवास और साधना के जरिए हम अपने मन को वासना और भटकाव से हटाकर वापस पवित्रता की ओर ले जाते हैं। 

इस कथा से मिलने वाले प्रमुख आध्यात्मिक संदेश इस प्रकार हैं-

 
1. क्षमा और सुधार का अवसर: यह कथा सिखाती है कि ईश्वर हर व्यक्ति को अपनी भूल सुधारने और धर्म के मार्ग पर लौटने का अवसर देते हैं।
 
2. अहंकार नहीं, विनम्रता अपनाएं: विनम्रता, अनुशासन और ईश्वर के प्रति समर्पण ही जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं।
 
3. धर्म का मार्ग कल्याणकारी है: धार्मिक आचरण, सेवा, दान और सदाचार व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का आधार बनते हैं।
 
4. कर्तव्य का पालन सर्वोपरि है: जीवन में अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करना आवश्यक है। लापरवाही के दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
 
5. सच्चे पश्चाताप का महत्व: यदि व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर सच्चे मन से प्रायश्चित करता है, तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन संभव है।
 
6. भक्ति और श्रद्धा की शक्ति: भगवान विष्णु के प्रति समर्पण और श्रद्धा से किया गया योगिनी एकादशी व्रत व्यक्ति को मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल प्रदान करता है।
 
7. सत्कर्म और संयम का महत्व: व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि तथा इंद्रियों पर नियंत्रण का अभ्यास भी है।
 
योगिनी एकादशी की कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि मनुष्य चाहे कितनी भी बड़ी भूल कर बैठे, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे, अपने कर्तव्यों का पालन करे और भगवान विष्णु की भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दे, तो उसके जीवन में सुधार, कल्याण और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग अवश्य खुलता है।

योगिनी एकादशी- FAQs

 
प्रश्न 1. योगिनी एकादशी की कथा किसके बारे में है?
उत्तर: यह कथा कुबेर के माली हेममाली की है, जिसे अपने कर्तव्य की उपेक्षा के कारण श्राप मिला था।
 
प्रश्न 2. योगिनी एकादशी की कथा किस पुराण में मिलती है?
उत्तर: योगिनी एकादशी की कथा का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है।
 
प्रश्न 3. क्या योगिनी एकादशी पर कथा सुनना आवश्यक है?
उत्तर: धार्मिक परंपरा में व्रत के साथ कथा का श्रवण या पाठ शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे व्रत का महत्व और संदेश समझने में सहायता मिलती है।
 
प्रश्न 4. योगिनी एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है?
उत्तर: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत से पापों का क्षय, पुण्य की प्राप्ति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।
 
प्रश्न 5. योगिनी एकादशी का मुख्य संदेश क्या है?
उत्तर: कर्तव्यनिष्ठा, पश्चाताप, आत्मसंयम और भगवान विष्णु की भक्ति से जीवन में सुधार संभव है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: योगिनी एकादशी का व्रत करने से कौन-कौन से फल प्राप्त होते हैं?
 
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राजश्री कासलीवाल
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