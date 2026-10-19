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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Monday, 19 October 2026 (19:11 IST)

Vijayadashami 2026: दशहरा पर अपराजिता देवी पूजा, शस्त्र पूजा, रावण दहन और वाहन खरीदी के शुभ मुहूर्त व संपूर्ण विधि

navami dashami muhurat
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (19:11 IST)
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विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व भारतीय संस्कृति में अन्याय पर न्याय, असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का सबसे बड़ा प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी पावन तिथि पर भगवान श्रीराम ने लंकापति रावण का वध किया था और माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार करके तीनों लोकों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी।
 
 साल 2026 में दशहरा का पावन पर्व 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। विजयादशमी को 'अबूझ मुहूर्त' माना जाता है, यानी इस दिन बिना कोई विशेष पंचांग देखे नए कार्य, वाहन खरीदी, गृह प्रवेश और व्यापार का शुभारंभ किया जा सकता है।
 
20 अक्टूबर 2026 नवमी तिथि दोपहर 12:50 रहेगी। उदयातिथि के अनुसार कई श्रद्धालु इस दिन नवमी की पूजा, कन्या भोज, हवन और पारण करेंगे और रात में दशहरा मनाएंगे। दशमी और नवमी दोनों के लिए संपूर्ण मुहूर्त और विधि। 
 

नवमी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त: 

नवमी तिथि प्रारंभ: 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:51 बजे से।
नवमी तिथि समाप्त: 20 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:50 बजे तक।
उदयातिथि पूजन: जो श्रद्धालु उदयातिथि को प्रमुख मानते हैं, वे 20 अक्टूबर की सुबह नवमी पूजन, कन्या भोज और हवन का अनुष्ठान कर सकते हैं, क्योंकि 20 अक्टूबर को दोपहर 12:50 बजे तक नवमी तिथि विद्यमान रहेगी।
अभिजित मुहूर्त: दिन में 11:43 से 12:28 के बीच।
अपराह्न पूजा का समय: 01:14 से 03:30 के बीच।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:47 से 06:12 के बीच। 
 

1. शुभ मुहूर्त एवं तिथियाँ (20 अक्टूबर 2026)

दशमी तिथि प्रारंभ: 20 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:50 बजे से
दशमी तिथि समाप्त: 21 अक्टूबर 2026 को दोपहर 02:11 बजे तक

मुख्य पूजा एवं आयोजन के मुहूर्त:

अपराजिता देवी पूजा का मुहूर्त: दोपहर 01:14 से 03:30 बजे के बीच
आयुध (शस्त्र) पूजा का मुहूर्त: दोपहर 01:59 से 02:45 बजे के बीच
रावण दहन का मुहूर्त: शाम 05:47 बजे से रात्रि 08:21 बजे तक
 

2. दशहरा पर वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त (श्रवण नक्षत्र)

दशहरा पर नया वाहन खरीदना अत्यंत शुभ और समृद्धिदायक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, विजयादशमी पर श्रवण नक्षत्र का संयोग वाहन और संपत्ति की खरीदारी के लिए सर्वोत्तम होता है।
श्रवण नक्षत्र प्रारंभ: 19 अक्टूबर 2026 को दोपहर 03:38 बजे से
श्रवण नक्षत्र समाप्त: 20 अक्टूबर 2026 को शाम 06:02 बजे तक
 

वाहन खरीदी के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त (20 अक्टूबर):

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 बजे के बीच
विजय मुहूर्त: दोपहर 01:59 से 02:45 बजे के बीच
विशेष योग: रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि (अबूझ मुहूर्त) पूरा दिन विद्यमान रहेगा।
दशहरा के मुहूर्त

3. अपराजिता देवी पूजन: महत्व एवं विधि

माँ अपराजिता शक्ति का वह स्वरूप हैं जो अपने भक्तों को जीवन के हर क्षेत्र में पराजय से बचाकर विजय प्रदान करती हैं।

अपराजिता पूजा की सरल विधि:

  • दोपहर के समय (विजय मुहूर्त में) घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में साफ़-सफाई करके गंगाजल छिड़कें।
  • वहाँ चन्दन या रोली से अष्टदल कमल बनाएँ।
  • अष्टदल कमल के बीच में माँ अपराजिता का आह्वान करें और उनके समक्ष धूप, दीप, रोली, अक्षत और पुष्प अर्पित करें।
  • पास ही स्थित शमी (खेजड़ी) के वृक्ष का पूजन करें। यदि शमी का वृक्ष न हो, तो शमी के पत्ते माँ को अर्पित करें।
  • पूजा के बाद "ॐ अपराजितायै नमः" मंत्र का जाप करें और परिवार की सुख-समृद्धि व विजय की प्रार्थना करें।
 

4. आयुध (शस्त्र) पूजा: महत्व एवं विधि

प्राचीन काल से ही राजा-महाराजा और योद्धा विजयादशमी के दिन अपने अस्त्र-शस्त्रों की पूजा करते आए हैं। आधुनिक समय में लोग इस दिन अपनी आजीविका के साधनों, जैसे—कलम, औजार, मशीनरी, वाहन और सुरक्षा उपकरणों का पूजन करते हैं।

शस्त्र पूजा की विधि:

  • दोपहर के शुभ मुहूर्त में घर या प्रतिष्ठान में रखे अपने सभी औजारों, शस्त्रों, गाड़ियों और मशीनों को साफ़-सुथरा कर लें।
  • उन पर गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें।
  • इसके बाद उन पर हल्दी, रोली और अक्षत का तिलक लगाएँ।
  • फूल-माला पहनाएँ और धूप-दीप दिखाकर मिठाई का भोग लगाएँ।
  • अपने काम के प्रति ईमानदारी रखने और कार्यक्षेत्र में सफलता की कामना करें।
 

5. नए वाहन की पूजा विधि

  1. यदि आप इस दिन नया वाहन खरीद रहे हैं या अपने पुराने वाहन का पूजन कर रहे हैं, तो इस विधि का पालन करें:
  2. वाहन के मुख्य द्वार (बोनट/हैंडल) पर रोली और कुमकुम से स्वास्तिक का चिह्न बनाएँ।
  3. वाहन पर फूल-माला चढ़ाएँ और आम के पत्तों से जल का छिड़काव करें।
  4. वाहन के आगे एक नारियल रखें और उसे इष्टदेव का ध्यान करते हुए फोड़ें।
  5. वाहन के पहियों के नीचे नींबू रखें और वाहन को थोड़ा आगे बढ़ाकर नींबू को दबाएँ। यह परंपरा वाहन को बुरी नज़र और दुर्घटनाओं से बचाती है।
 

6. रावण दहन का धार्मिक संदेश

संध्या काल (प्रदोष काल) में रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। यह परंपरा हमें संदेश देती है कि अहंकार, लालच, काम और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। रावण दहन के बाद एक-दूसरे को शमी के पत्ते (जिन्हें सोने का प्रतीक माना जाता है) देकर बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है।
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