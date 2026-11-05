Narak Chaturdashi 2026: नरक चतुर्दशी पर कब करें पूजा और अभ्यंग स्नान? जानें सटीक शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री, विधि और कथा

Narak Chaturdashi 2026: 5 दिनी दिवाली उत्सव में धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन हनुमान, श्रीकृष्‍ण, यमदेव और कालिका माता की पूजा होती है। इस दिन को छोटी दिवाली भी कहते हैं। यदि सूर्योदय के समय तिथि प्रारंभ होती है तो इस दिन रूप चौदस का अभ्यंग स्नान भी किया जाता है। इस बार 07 नवंबर को रात की पूजा होगी और 08 नवंबर को सुबह अभ्यंग स्नान होगा।

हनुमान पूजा, काली पूजा मुहूर्त:- 07 नवंबर 2026- रात्रि 23:39 से 00:31

नरक चतुर्दशी 08 नवंबर 2026 का स्नान और पूजा मुहूर्त:

चतुर्दशी प्रारंभ: 07 नवंबर 2026 को सुबह 10:47 बजे

चतुर्दशी समाप्त: 08 नवंबर 2026 को सुबह 11:27 बजे

अभ्यंग स्नान मुहूर्त- प्रात: 05:41 से 06:38 तक।

अभिजीत मुहूर्त: दिन में 11:43 से 12:26 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर में 01:53 से 02:37 तक।

गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:31 से 05:57 तक।

प्रदोषकाल मुहूर्त: शाम 05:31 से रात्रि 08:09 तक।

नोट: प्रदोष काल में चतुर्दशी तिथि होने से यम दीपदान, हनुमान पूजा और काली चौदस पूजा 07 नवंबर को होगी। 8 नवंबर की सुबह उदयातिथि में अभ्यंग स्नान होगा।

नरक चतुर्दशी (जिसे रूप चौदस, छोटी दिवाली या यम दीपदान भी कहा जाता है) पर भगवान श्री कृष्ण, यमराज और माता काली की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन अभ्यंग स्नान (उबटन स्नान) और शाम को यमराज के नाम का दीपक जलाने की परंपरा है। यहाँ पूजा के लिए आवश्यक सामग्री और सरल पूजन विधि दी गई है:

1. आवश्यक पूजन सामग्री:

अभ्यंग स्नान के लिए: तिल्ली (तिल) का तेल, उबटन (बेसन, हल्दी, चंदन, गुलाबजल), और अपामार्ग (चिरचिटा) के पौधे की जड़ या पत्तियां।

चौकी और वस्त्र: एक लकड़ी की चौकी और उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा।

प्रतिमा/चित्र: भगवान श्री कृष्ण, माता काली, लक्ष्मी-गणेश जी और यमराज का चित्र।

यम दीपदान के लिए: आटे या मिट्टी का 1 चौमुखी (चार बत्तियों वाला) दीपक, सरसों का तेल, एक सिक्का और कौड़ी।

पूजन सामग्री: अक्षत (चावल), रोली, कुमकुम, चंदन, धूप, अगरबत्ती, और कपूर।

फूल और नैवेद्य: ताजे पीले या लाल फूल, फल, खीर, खील-बताशे और घर पर बनी मिठाई।

2. नरक चतुर्दशी पूजन एवं अभ्यंग स्नान विधि

चरण 1: अभ्यंग स्नान (सुबह सूर्योदय से पूर्व)

तेल मालिश: सूर्योदय से पहले शरीर पर तिल के तेल की मालिश करें।

उबटन और अपामार्ग: मालिश के बाद उबटन लगाएं। स्नान करते समय अपामार्ग (चिरचिटा) के पौधे को सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर पानी में प्रवाहित करें या सिर पर स्पर्श कराएं। माना जाता है कि इससे नरक के भय से मुक्ति मिलती है।

स्नान: स्वच्छ जल से स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें।

चरण 2: भगवान श्री कृष्ण और लक्ष्मी-गणेश पूजन

चौकी स्थापना: घर के पूजा स्थल पर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान श्री कृष्ण, माता काली और लक्ष्मी-गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें।

तिलक व पूजन: सभी देवी-देवताओं को रोली, चंदन का तिलक लगाएं और अक्षत अर्पित करें।

फूल व धूप-दीप: पुष्प अर्पित करें, धूप और देसी घी का दीपक जलाएं।

भोग: भगवान को मिठाई, खीर और फल का भोग लगाएं।

मंत्र व प्रार्थना: भगवान श्री कृष्ण के 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'कृष्णाय नमः' मंत्र का जाप करें। (इसी दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए उनका ध्यान अवश्य करें।)

चरण 3: यम दीपदान विधि (शाम के समय)

दीपक तैयार करना: आटे या मिट्टी का एक चौमुखी दीपक लें। उसमें सरसों का तेल भरें और चार बत्तियां लगाएं। दीपक में एक सिक्का और एक कौड़ी भी डालें।

दीप प्रज्ज्वलन: घर के सभी सदस्यों के भोजन करने के बाद, शाम/रात्रि में इस चौमुखी दीपक को जलाएं।

दिशा और स्थान: इस दीपक को घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके नाली या कचरे के स्थान के पास रखें (क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है)।

यम मंत्र: दीपक रखते समय हाथ जोड़कर यमदेव से अकाल मृत्यु के भय को दूर करने और परिवार की सुरक्षा की प्रार्थना करें:

मंत्र: मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भार्यया सह। त्रयोदश्यां दीपदानात्सूर्यज: प्रीतयामिति॥

विशेष नोट: इस दिन घर के सभी कोनों में सरसों के तेल के दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है।

चरण 4: हनुमान पूजा विधि (शाम को या रात के समय)

1. आवश्यक पूजन सामग्री

चौकी व वस्त्र: एक लकड़ी की चौकी और उस पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा।

प्रतिमा/चित्र: हनुमान जी की मूर्ति या चित्र (संकटमोचन या आशीर्वाद मुद्रा वाली)।

दीपक व धूप: शुद्ध देसी घी या चमेली के तेल का दीपक और धूप/अगरबत्ती।

तिलक व सिंदूर: लाल चंदन, रोली, अक्षत और नारंगी सिंदूर (हनुमान जी का विशेष सिंदूर)।

चमेली का तेल: सिंदूर में मिलाने और चोला चढ़ाने के लिए।

फूल व माला: ताजे लाल फूल (विशेषकर गुड़हल या लाल गुलाब) और फूलों की माला।

विशेष अर्पण: तुलसी पत्र (तुलसी के पत्ते हनुमान जी को अत्यंत प्रिय हैं) और आंकड़े/मदार के फूलों की माला।

भोग सामग्री: गुड़ और चना, बेसन के लड्डू, बूंदी, पान का बीड़ा, और फल (केला या सेब)।

2. सरल हनुमान पूजन विधि:

तैयारी और स्वच्छता:

स्नान करके लाल या पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र पहनें।

ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) या पूर्व दिशा में चौकी स्थापित कर उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और हनुमान जी की प्रतिमा रखें।

दीप प्रज्ज्वलन और संकल्प:

हनुमान जी के सामने चमेली के तेल या शुद्ध घी का दीपक और धूप जलाएं।

हाथ में थोड़ा जल और अक्षत लेकर पूजा का संकल्प लें।

तिलक और सिंदूर अर्पण:

हनुमान जी को लाल चंदन या रोली का तिलक लगाएं।

नारंगी सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर हनुमान जी के चरणों में लगाएं और स्वयं भी अपने माथे पर तिलक लगाएं।

फूल: हनुमान जी को लाल फूल या माला अर्पित करें।

भोग लगाना: हनुमान जी को गुड़-चना, बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। यदि संभव हो तो मीठा पान भी अर्पित करें।

पाठ और मंत्र (पाठ में से कोई एक या सभी करें):

हनुमान चालीसा: 1, 3, या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें।

बजरंग बाण: यदि किसी विशेष संकट या भय से मुक्ति चाहते हैं, तो बजरंग बाण का पाठ करें।

मंत्र: ॐ हं हनुमते नमः या ॐ रामदूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें।

आरती और क्षमा प्रार्थना:

कपूर या घी के दीपक से हनुमान जी की आरती करें (जैसे: आरती कीजै हनुमान लला की...)।

आरती के बाद हाथ जोड़कर जाने-अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांगें और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें।

हनुमान पूजा के कुछ ज़रूरी नियम:

पवित्रता: हनुमान जी की पूजा में शारीरिक और मानसिक पवित्रता का विशेष ध्यान रखें।

ब्रह्मचर्य: पूजा वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक विचार रखें।

राम नाम का जाप: हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है भगवान राम के नाम का जाप करना (जैसे: श्री राम जय राम जय जय राम)।