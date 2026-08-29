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Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Saturday, 29 August 2026 (19:52 IST)

पत्‍नी की हत्‍या कर सेप्टिक टैंक में छिपाई लाश, सुभद्रा योजना के पैसे न देने पर पति ने कर डाला ये कांड

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Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (19:52 IST)
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ओडिशा के ढेंकानाल जिले में पत्‍नी को पीट-पीटकर हत्‍या और उसके शव को सेप्‍टिक टैंक में छिपाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक पति ने अपनी पत्‍नी की हत्‍या सुभद्रा योजना से मिलने वाली राशि नहीं देने पर की।

घटना ढेंकानाल सदर थाना क्षेत्र के ऐंदिपुर जुआंग साही की है। यहां पति पति गिरीश प्रधान ने अपनी पत्नी कौशल्‍या प्रधान की पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है कि कैसे एक झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि पति ने पत्नी की जान ले ली।

क्या है पूरा मामला : मृतका की पहचान कौशल्या प्रधान के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, उसके पति गिरीश प्रधान ने शुक्रवार रात शराब के नशे में उससे सुभद्रा योजना के तहत मिले पैसे मांगे थे। पत्नी ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर गिरीश ने गुस्से में पत्नी के साथ मारपीट की। उसने डंडे और फावड़े से हमला किया, जिससे कौशल्या की मौत हो गई।

सेप्‍टिक टैंक में छिपाया शव : हत्या के बाद आरोपी ने शव को घर के पास के सेप्टिक टैंक छिपाने की कोशिश की, ताकि घटना का पता न चल सके। बाद में ग्रामीणों से मिली सूचना के आधार पर शनिवार को ढेंकानाल सदर पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद किया।

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। घटनास्थल पर वैज्ञानिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने सबूत जुटाए। पुलिस ने घटनाक्रम को समझने के लिए क्राइम सीन रीक्रिएशन भी कराया। घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने शराब की लत और घरेलू विवादों को लेकर चिंता जताई है।

ढेंकानाल की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इंदुरेखा ने बताया कि स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी सुबह करीब 9 बजे मिली, जिसके बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। एएसपी ने कहा, “पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। पति ने पत्नी की हत्या कर उसके शव को घर के पीछे सेप्टिक टैंक को खोदकर दफना दिया। सूचना मिलने के बाद हम मौके पर पहुंचे और शव को बरामद किया। इसके बाद मामले को एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को बरामद किया गया।”
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