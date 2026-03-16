10th के बाद PCM के साथ और कौन-से सब्जेक्ट ले सकते हैं?

10th के बाद PCM (Physics, Chemistry, Maths) चुनना एक बहुत ही लोकप्रिय और करियर के लिहाज से बेहतरीन फैसला है। PCM के साथ आपको एक Optional (5th Subject) चुनना होता है, जो न केवल आपके बोर्ड एग्जाम के परसेंटेज बढ़ा सकता है, बल्कि भविष्य के करियर की दिशा भी तय करता है। यहाँ PCM के साथ लिए जाने वाले प्रमुख विषयों की सूची दी गई है।

1. कंप्यूटर साइंस (Computer Science / IT)

सीएस: यह PCM के साथ सबसे ज्यादा लिया जाने वाला विषय है।

किसे लेना चाहिए: जो आगे चलकर Software Engineering, AI, या Data Science में जाना चाहते हैं।

फायदा: कोडिंग और प्रोग्रामिंग की बेसिक समझ स्कूल में ही मिल जाती है।

2. फिजिकल एजुकेशन (Physical Education)

पीई: यह सबसे आसान और 'स्कोरिंग' विषय माना जाता है।

किसे लेना चाहिए: जो छात्र अपना मुख्य ध्यान JEE या Competitive एग्जाम्स पर लगाना चाहते हैं और बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहते हैं। डिफेंस में जाना चाहते हैं।

फायदा: पढ़ाई का बोझ कम होता है और खेलकूद व स्वास्थ्य की जानकारी मिलती है।

3. इकोनॉमिक्स (Economics)

किसे लेना चाहिए: जो छात्र इंजीनियरिंग के बजाय आगे चलकर Management, Finance, या Data Analysis में रुचि रखते हैं।

फायदा: इंजीनियरिंग के बाद MBA करने वालों के लिए यह विषय नींव का काम करता है।

4. इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस (Informatics Practices - IP)

आईपी: यह कंप्यूटर साइंस का थोड़ा आसान वर्जन है। इसमें डेटाबेस और नेटवर्किंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है।

किसे लेना चाहिए: जो कंप्यूटर में रुचि रखते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कठिन कोडिंग नहीं चाहते।

5. फाइन आर्ट्स / पेंटिंग (Fine Arts / Painting)

किसे लेना चाहिए: जिनकी रुचि क्रिएटिविटी में है।

फायदा: यह एक बहुत ही रिलैक्सिंग और हाई-स्कोरिंग सब्जेक्ट है।

6. साइकोलॉजी (Psychology)

किसे लेना चाहिए: जो मानव व्यवहार (Human Behavior) को समझना चाहते हैं।

फायदा: आजकल AI और यूजर एक्सपीरियंस (UX) डिजाइनिंग में साइकोलॉजी की बहुत मांग है।

7. विषय चुनते समय इन 3 बातों का ध्यान रखें:

करियर लक्ष्य: अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो 'Computer Science' लें। अगर स्पोर्ट्स या आर्मी में जाना है तो 'Physical Education' बेहतर है।

मार्क्स का प्रेशर: अगर आप PCM को ही बहुत कठिन पा रहे हैं, तो फिजिकल एजुकेशन जैसा आसान विषय लें ताकि परसेंटेज न गिरे।

रुचि (Interest): अगर आपको पेंटिंग या म्यूजिक पसंद है, तो उसे ही चुनें क्योंकि इससे पढ़ाई का तनाव कम होता है।

विशेष: कुछ छात्र PCM के साथ बायोलॉजी (PCMB) भी लेते हैं, जिसे 'Double Stream' कहा जाता है। यह डॉक्टर और इंजीनियर दोनों के विकल्प खुले रखता है, लेकिन इसका पढ़ाई का बोझ बहुत ज्यादा होता है।





1. Computer Science (CS) अगर आपको प्रोग्रामिंग, टेक्नोलॉजी, AI, सॉफ्टवेयर में रुचि है तो यह सबसे अच्छा विकल्प है।

आगे जाकर करियर: Software Engineer Data Scientist AI/ML Engineer App Developer 2. Informatics Practices (IP)

इसमें Python, Database, Data Handling सिखाया जाता है। CS से थोड़ा आसान माना जाता है। अगर कोडिंग में शुरुआती रुचि है तो अच्छा विकल्प।

3. Physical Education अगर आप PCM को थोड़ा आसान बनाना चाहते हैं तो यह अच्छा विकल्प है। स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है और बोर्ड में अच्छे नंबर आ सकते हैं।

4. Engineering Graphics अगर आगे Engineering, Architecture, Design में जाना चाहते हैं तो यह सब्जेक्ट उपयोगी है।

इसमें तकनीकी ड्राइंग और डिजाइन सिखाया जाता है। 5. Economics अगर आगे Management, Data Analysis, Finance में जाना चाहते हैं तो यह भी अच्छा विकल्प हो सकता है।

सबसे ज्यादा छात्र यह कॉम्बिनेशन लेते हैं: PCM + Computer Science + English या PCM + Physical Education + English (अगर बोर्ड में अच्छे नंबर चाहिए)