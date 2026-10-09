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  4. Toyota Fortuner Leader Edition 2026: कीमत, फीचर्स और मैनुअल-ऑटोमैटिक वेरिएंट की पूरी जानकारी
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Friday, 9 October 2026 (17:27 IST)

Toyota Fortuner Leader Edition लॉन्च, कीमत 36.51 लाख रुपए से शुरू, 12 अक्टूबर से बुकिंग, मिलेंगे नए फीचर्स

toyota furtuner edition
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 9 Oct 2026 (17:30 IST)
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टोयोटा ने भारत में अपनी लोकप्रिय एसयूवी फॉर्च्यूनर का 2026 Leader Edition पेश किया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 36.51 लाख रुपये से शुरू होती है। कंपनी के मुताबिक, इस एडिशन की बुकिंग 12 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। इसे 4x2 मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों में पेश किया गया है।
 
नई Toyota Fortuner Leader Edition में डिजाइन और सुविधाओं से जुड़े कुछ बदलाव किए गए हैं। हालांकि, कंपनी ने इसके इंजन, ट्रांसमिशन या परफॉर्मेंस में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की है। यानी इस बार मुख्य फोकस एसयूवी के लुक और रोजमर्रा के इस्तेमाल को सुविधाजनक बनाने वाले फीचर्स पर है।

Toyota Fortuner Leader Edition में क्या हुए बदलाव?

 
नई फॉर्च्यूनर Leader Edition को स्टैंडर्ड मॉडल से अलग पहचान देने के लिए इसके एक्सटीरियर में कई बदलाव किए गए हैं। इसमें नया फ्रंट ग्रिल, ग्लॉस-ब्लैक अलॉय व्हील्स और उनसे मेल खाते हब कैप दिए गए हैं। इसके अलावा पीछे के दरवाजों पर ब्लैक गार्निश और ब्लैक फिनिश वाला एंटीना मिलता है।
 
एसयूवी में ब्लैक रूफ, बॉडी-साइड मोल्डिंग और बोनट पर खास एम्बलम भी दिया गया है। इन बदलावों के जरिए कंपनी ने गाड़ी को अधिक आकर्षक और स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की है।
 

केबिन में भी मिलेंगे नए फीचर्स

 
Toyota Fortuner Leader Edition के केबिन में ब्लैक और मैरून रंग की सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। दरवाजों की ट्रिम में भी इसी रंग संयोजन का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा एम्बिएंट लाइटिंग और इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स मिलती हैं।
 
एसयूवी का इंटीरियर लेआउट पहले जैसा ही रखा गया है। सुविधा बढ़ाने के लिए कंपनी ने ऑटो-फोल्डिंग आउटसाइड रियर-व्यू मिरर (ORVM) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी शामिल किया है। TPMS की मदद से टायरों में हवा के दबाव पर नजर रखने में आसानी होती है।
 

Toyota Fortuner Leader Edition की कीमत

 
कंपनी ने इस एडिशन को दो वेरिएंट में पेश किया है। दोनों की एक्स-शोरूम कीमत इस प्रकार है:
 
वेरिएंट
 
एक्स-शोरूम कीमत
4x2 मैनुअल
₹36.51 लाख
4x2 ऑटोमैटिक
₹38.72 लाख
 
ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत मैनुअल मॉडल से 2.21 लाख रुपये ज्यादा है। दोनों वेरिएंट में 4x2 यानी रियर-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है। कंपनी ने Leader Edition में 4x4 विकल्प सूचीबद्ध नहीं किया है।
 

तीन रंगों में मिलेगी एसयूवी

 
Toyota Fortuner Leader Edition को तीन एक्सटीरियर रंगों में पेश किया गया है:
 
  • सुपर व्हाइट (Super White)
  • प्लेटिनम व्हाइट पर्ल (Platinum White Pearl)
  • एटीट्यूड ब्लैक (Attitude Black)
  • क्या खास है नए Leader Edition में?
 
2026 Toyota Fortuner Leader Edition उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है, जो फॉर्च्यूनर के परिचित डिजाइन के साथ कुछ नए कॉस्मेटिक बदलाव और अतिरिक्त सुविधाएं चाहते हैं। हालांकि, इंजन और परफॉर्मेंस में बदलाव नहीं होने के कारण यह अपडेट मुख्य रूप से स्टाइलिंग और फीचर-केंद्रित है। खरीदारी का फैसला करने से पहले ग्राहकों को वेरिएंट के फीचर्स, ऑन-रोड कीमत और अपने क्षेत्र में उपलब्धता की जानकारी अधिकृत टोयोटा डीलर से लेनी चाहिए।
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