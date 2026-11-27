ये प्रेम मोल लिया रिव्यू: सोच नई, लेकिन सूरज बड़जात्या की पुरानी मिठास में उलझ गई कहानी

सूरज बड़जात्या ने शादी के बाद लड़की के घर छोड़ने की परंपरा पर सवाल उठाया है। महिला की पसंद, उसके अधिकार और माता-पिता के प्रति जिम्मेदारी की बात भी की है, लेकिन इन प्रगतिशील विचारों को दिलचस्प कहानी में पिरोने में चूक गए। फिल्म आखिरी आधे घंटे में संभलती जरूर है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है।

सूरज बड़जात्या की फिल्मों की एक अलग ही दुनिया है। यहां शादियां होती हैं, रस्में निभाई जाती हैं, रिश्तेदारों की भीड़ जुटती है, संस्कारों की बातें होती हैं और गीत-संगीत के बीच कहानी आगे बढ़ती है। इस दुनिया में प्रेम का अपना खास स्थान है। वक्त के साथ सूरज ने अपनी फिल्मों को बदलने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अपने नायक का नाम उन्होंने अब तक नहीं बदला। उनकी नई फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ भी इसी परिचित संसार में एक नई सोच का प्रवेश कराने की कोशिश करती है।

इस बार सूरज ने एक ऐसे सवाल को कहानी का आधार बनाया है, जिस पर आमतौर पर शादी-ब्याह के दौरान चर्चा नहीं होती। आखिर किस वेद-पुराण में लिखा है कि शादी के बाद लड़की को ही लड़के के घर जाना होगा? क्यों शादी के बाद मायका और ससुराल दो अलग-अलग घर बन जाते हैं? क्यों लड़की से उम्मीद की जाती है कि वह अपना सरनेम बदले और अपने माता-पिता के प्रति जिम्मेदारियां पीछे छोड़ दे?

सूरज बड़जात्या इन परंपराओं पर सवाल उठाते हैं। उनका जोर इस बात पर है कि शादी के बाद घर बदलना जरूरी नहीं, बल्कि दो लोगों को अपनी सुविधानुसार रहने की जगह चुनने का अधिकार होना चाहिए। लड़की चाहे तो अपने घर में रह सकती है, अपना सरनेम बरकरार रख सकती है, पति उसके घर आकर रह सकता है और शादी के बाद भी अपने माता-पिता की जिम्मेदारी उठा सकती है।

विचार अच्छे हैं और आज के समय के लिहाज से प्रासंगिक भी। लेकिन इन बातों को पर्दे पर उतारने के लिए सूरज ने अपना वही पुराना फॉर्मूला अपनाया है। ढेर सारे रिश्तेदार, रंग-बिरंगा माहौल, शादी के इर्द-गिर्द घूमती कहानी, ईमानदार और भोला नायक, रिश्तों में मिठास और संवादों में सॉफ्टनेस। समस्या यह है कि इस बार उनकी पुरानी शैली नए विचारों का साथ पूरी तरह नहीं दे पाती।

पूर्वा (शर्वरी) के कंधों पर अपनी दादी, नानी, बुआ और चाची की जिम्मेदारी है। इसी बीच उसकी मुलाकात प्रेम (आयुष्मान खुराना) से होती है और दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन उनके रिश्ते के सामने एक बड़ी मुश्किल है। पूर्वा अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। ऐसे में प्रेम अपने दादा, पिता, मां और भाई के साथ पूर्वा के घर आकर रहने का फैसला करता है।

अब दो अलग-अलग परिवारों की आदतों और विचारों का टकराव होना ही है। प्रेम के पिता का स्वभाव कसैला है और उनकी किसी से आसानी से नहीं बनती। खानपान से लेकर घर की छोटी-छोटी आदतों में भी दोनों परिवारों के बीच फर्क है। प्रेम के घर में भिंडी भरवां बनती है तो पूर्वा के यहां काटकर। ऐसी छोटी-छोटी बातों से तकरार शुरू होती है। कुछ मेलोड्रामा होता है और मामला अदालत तक पहुंच जाता है।

सूरज बड़जात्या ने फिल्म की कहानी लिखने के साथ निर्देशन भी किया है। बतौर निर्देशक उन्होंने फिल्म का माहौल तो अच्छा रचा है, लेकिन बतौर लेखक कई अहम मोर्चों पर कमजोर पड़ते हैं। कहानी के कुछ ऐसे मोड़ हैं, जिन पर दर्शकों का भरोसा बनना जरूरी था, लेकिन वे उन्हें पर्याप्त विश्वसनीय नहीं बना पाए।

पूर्वा कब और कैसे प्रेम के प्यार में पड़ जाती है, यह स्पष्ट नहीं हो पाता। दोनों के रिश्ते में वह गहराई नजर नहीं आती, जो सीधे शादी तक पहुंचने के फैसले को स्वाभाविक बना सके। इसी तरह प्रेम का पूरा परिवार, खासकर उसके पिता, पूर्वा के घर जाकर रहने के लिए कैसे राजी हो जाता है, यह भी कहानी का अहम लेकिन कमजोर हिस्सा है।

ऐसे दृश्य किरदार को संवेदनशील दिखाने के लिए रखे गए हैं, लेकिन उनका प्रस्तुतिकरण बनावटी लगता है। कहानी के टर्निंग पॉइंट ही जब मजबूत न हों तो दर्शक किरदारों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाते।

फिल्म के हल्के-फुल्के दृश्य भी अपेक्षित मनोरंजन नहीं दे पाते। खासकर पहला हाफ कई मौकों पर खिंचा हुआ और बनावटी लगता है। पूर्वा के घर में चूहे का घुसना, पूर्वा का वृद्धों की मदद के लिए लोकल ट्रेन रुकवाने वाला प्रसंग, प्रेम की मां का वास्तु को लेकर हंगामा करना और टीवी के लिए परिवार के सदस्यों का जल्दबाजी में काम करना जैसे दृश्य हंसी पैदा करने के बजाय कहानी की रफ्तार को धीमा करते हैं। प्रेम के पिता की लगातार चिड़चिड़ाहट भी कई जगह स्वाभाविक कम और लिखी हुई ज्यादा लगती है।

नतीजा यह होता है कि पहले हाफ में न तो मनोरंजन का स्तर बन पाता है और न ही कहानी के घटनाक्रम दर्शकों को पूरी तरह आश्वस्त कर पाते हैं।

दूसरे हाफ में पूर्वा की बुआ के अफेयर वाला ट्रैक जोड़ा गया है। इसे कहानी में इस तरह फिट किया गया है कि आगे चलकर एक नया मोड़ पैदा हो सके। लेकिन यह ट्रैक जरूरत से ज्यादा लंबा खिंचता है। फिल्म में पहले से ही मनोरंजन की कमी है और ऐसे में इस उपकथा को विस्तार देना कहानी को और बोझिल बना देता है।

फिल्म आखिरी के करीब आधे घंटे में अपने असली रंग में आती है। यहां सूरज बड़जात्या का परिचित अंदाज नजर आता है। रिश्तों की भावनात्मक परतें खुलती हैं और वे कुछ ऐसे दृश्य रचने में सफल रहते हैं, जो दिल को छूते हैं। कहानी को समेटने का उनका तरीका भी बेहतर है। इस हिस्से में वह संवेदनशीलता और भावनात्मक प्रभाव दिखाई देता है, जिसकी उम्मीद उनकी फिल्मों से की जाती है।

लेकिन समस्या यह है कि फिल्म यहां तक पहुंचने में काफी वक्त लगा देती है। जब तक कहानी अपने भावनात्मक शिखर पर पहुंचती है, तब तक दर्शक पहले हाफ और दूसरे हाफ की सुस्ती से काफी हद तक थक चुका होता है।

आयुष्मान खुराना ने प्रेम की भूमिका निभाई है। उनका अभिनय ठीक है, लेकिन किरदार में ईमानदारी और मासूमियत लाने के लिए वे कुछ अतिरिक्त प्रयास करते नजर आते हैं। यह कोशिश कई दृश्यों में सहज अभिनय के बजाय दिखाई देने लगती है।

शर्वरी का किरदार तेज-तर्रार और अपनी बात पर अडिग रहने वाली लड़की का है। उन्हें कुछ अच्छे दृश्य मिले हैं, जहां वे अपने अभिनय की चमक दिखाती हैं। इन मौकों पर वह प्रभावित भी करती हैं, हालांकि कुछ दृश्यों में उनके अभिनय की सीमाएं भी नजर आती हैं।

सह कलाकारों की लंबी फौज में स्वानंद किरकिरे और गीता अग्रवाल शर्मा खास तौर पर प्रभावित करते हैं। दोनों को जहां भी अवसर मिला है, उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सीमा पाहवा और अनुपम खेर के लिए इस तरह की भूमिकाएं निभाना सहज काम है। सुप्रिया पाठक को उनके कद के अनुरूप स्क्रीन टाइम नहीं मिला। सौम्या टंडन, श्रुति सेठ और शाद रंधावा भी अपनी-अपनी भूमिकाओं में ठीक रहे हैं।

हिमेश रेशमिया का संगीत फिल्म का बड़ा प्लस पॉइंट है। ‘ये प्रेम मोल लिया’ और ‘तुम जीने की वजह हो’ जैसे गाने फिल्म के पक्ष में जाते हैं। ‘झुमका पटोला’ का फिल्मांकन सूरज बड़जात्या की पुरानी फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ की याद दिलाता है। दूसरे गाने भी अच्छे हैं और फिल्म के रंग-बिरंगे माहौल के साथ मेल खाते हैं।

हालांकि संपादन के मोर्चे पर फिल्म को काफी बेहतर बनाया जा सकता था। कई दृश्य छोटे किए जा सकते थे और कुछ को पूरी तरह हटाने में भी कोई नुकसान नहीं होता। फिल्म की लंबाई कई जगह अखरती है और कहानी की गति पर इसका असर साफ दिखाई देता है।

‘ये प्रेम मोल लिया’ की सबसे बड़ी खूबी इसके विचार हैं और सबसे बड़ी कमजोरी उन विचारों को कहानी में बदलने का तरीका। सूरज बड़जात्या ने इस बार परंपराओं से आगे बढ़कर सोचने की कोशिश की है। उन्होंने रिश्तों की दुनिया में लड़की की पसंद, उसके अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को जगह दी है। यह बदलाव स्वागतयोग्य है। लेकिन सिर्फ अच्छी सोच एक अच्छी फिल्म की गारंटी नहीं होती। उसके लिए कहानी में कसावट, किरदारों में स्वाभाविकता और मनोरंजन में निरंतरता भी जरूरी है।

सूरज के पास रिश्तों को भावनाओं से जोड़ने का हुनर है, लेकिन इस बार उनकी फिल्म विचारों और पुराने फिल्मी फॉर्मूले के बीच ही झूलती रह जाती है। आखिर में भावनाएं जागती हैं, संगीत साथ देता है और कुछ दृश्य दिल को छूते भी हैं, मगर तब तक फिल्म काफी कुछ गंवा चुकी होती है।