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Written By समय ताम्रकर समय ताम्रकर
Last Updated : Friday, 11 September 2026 (14:06 IST)

Haiwaan Review : हैवान में न हैवानियत का खौफ, न थ्रिल का रोमांच, अक्षय-सैफ की फिल्म क्यों करती है निराश?

Haivaan Review : हैवान में न हैवानियत का खौफ, न थ्रिल का रोमांच, अक्षय-सैफ की फिल्म क्यों करती है निराश?
Written By: समय ताम्रकर
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (14:06 IST)
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Haiwaan Review: भूत बंगला रिलीज होने के करीब पांच महीने बाद प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी एक बार फिर साथ आई है। इस बार दोनों ने कॉमेडी का रास्ता छोड़कर क्राइम थ्रिलर का दामन थामा है। फिल्म में सैफ अली खान भी लीड रोल में हैं। दिलचस्प बात यह है कि ‘हैवान’ प्रियदर्शन की ही 2016 में आई मलयालम फिल्म ‘Oppam’ का हिंदी रीमेक है। यानी निर्देशक के पास कहानी का एक आजमाया हुआ आधार पहले से मौजूद था, लेकिन हिंदी वर्जन पर्दे पर उस प्रभाव को दोहराने में नाकाम रहता है।
 
मुंबई में श्याम (सैफ अली खान) एक बिल्डिंग के मेंटेनेंस का काम देखता है। वह दृष्टिहीन है, लेकिन उसकी सुनने और सूंघने की क्षमता असाधारण है। आवाजों और गंध के जरिए वह कई ऐसी चीजें महसूस कर सकता है, जिन्हें सामान्य व्यक्ति नजरअंदाज कर देता है।
 
कहानी उस वक्त मोड़ लेती है, जब रिटायर्ड जज प्रधान (बोमन ईरानी) की हत्या हो जाती है और श्याम को इस हत्या का दोषी माना जाता है। दूसरी तरफ परशुराम (अक्षय कुमार) नाम का एक खतरनाक किलर जज की बेटी नंदिनी को भी मारना चाहता है। अब श्याम के सामने चुनौती है कि वह नंदिनी को बचाए और खुद को इस हत्या के आरोप से भी बाहर निकाले।
 
परशुराम आखिर जज और उसके परिवार के पीछे क्यों पड़ा है? श्याम नंदिनी को बचा पाएगा या नहीं? इन सवालों के जवाब फिल्म के आखिर में मिलते हैं। समस्या यह है कि कहानी में संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन स्क्रीन पर उनका रोमांच पैदा नहीं हो पाता।
 
‘हैवान’ की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसकी कहानी पढ़ने या सुनने में जितनी दिलचस्प लगती है, फिल्म देखते हुए उतना ही कम असर छोड़ती है। एक दृष्टिहीन व्यक्ति, असाधारण सुनने-सूंघने की क्षमता, एक रहस्यमय किलर, हत्या का इल्जाम और एक लड़की की जान बचाने की जिम्मेदारी, इन सबको मिलाकर एक जबरदस्त थ्रिलर बनाया जा सकता था।
 
लेकिन फिल्म में कई ऐसे सवाल और घटनाक्रम हैं, जो कहानी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं। कई जगह पटकथा सुविधा के हिसाब से आगे बढ़ती नजर आती है। दर्शक को कहानी में शामिल करने के बजाय बार-बार यह महसूस होता है कि घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि कहानी को किसी खास दिशा में ले जाना है।
 
फिल्म का पहला हाफ बेहद धीमा और उबाऊ है। श्याम की पारिवारिक समस्याएं, श्याम और प्रधान के बीच के दृश्य तथा श्याम और नंदिनी के बीच की बातचीत कहानी को आगे बढ़ाने के बजाय उसकी रफ्तार रोकती है। इसमें बिलकुल भी मनोरंजन नहीं है और ये निहायत ही फ्लैट हैं।
 
क्राइम थ्रिलर में शुरुआत से ही तनाव, रहस्य और खतरे का अहसास होना चाहिए। यहां दर्शक को इन चीजों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। प्रधान की हत्या के बाद फिल्म में थोड़ी हलचल जरूर आती है, लेकिन तब तक लगभग सवा घंटा बीत चुका होता है।
 
यही वे दृश्य हैं जिन्हें लेखक और निर्देशक ज्यादा रोचक तरीके से गढ़ सकते थे। कहानी के किरदारों को स्थापित करने के नाम पर फिल्म अनावश्यक रूप से लंबी होती चली जाती है।
 
फिल्म का एक और बड़ा माइनस पॉइंट अक्षय कुमार का स्क्रीन टाइम है। शुरुआती सवा घंटे में वे बमुश्किल कुछ सेकंड नजर आते हैं और सिर्फ एक संवाद बोलते हैं। कमर्शियल सिनेमा में किसी बड़े स्टार को इस तरह लंबे समय तक पर्दे से गायब रखना एक बड़ा जोखिम है।
 
दूसरे हाफ में अक्षय की मौजूदगी बढ़ती है तो फिल्म में कुछ ऊर्जा जरूर आती है। उनके किरदार से जुड़ा खतरा महसूस होने लगता है और कहानी कुछ समय के लिए गति पकड़ती है। लेकिन यह उबाल ज्यादा देर कायम नहीं रहता।
 
सबसे दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में एक ऐसा सरप्राइज एलिमेंट है, जिसे अगर अक्षय के किरदार के बारे में पहले ही बता दिया जाए तो कहानी का एक अहम रहस्य खत्म हो सकता है। इसके बावजूद यह जानकारी बहुत देर से सामने आती है। पटकथा ने इसे इतनी देर तक छिपाकर क्यों रखा, इसका संतोषजनक जवाब फिल्म नहीं दे पाती।
 
थ्रिलर का मजा तभी आता है, जब दर्शक फिल्म की दुनिया के नियमों को स्वीकार कर सके। ‘हैवान’ में यही मुश्किल है। मसलन, अगर आपको पता है कि एक किलर आपकी जान के पीछे पड़ा है तो आप अनजान शहर में जाकर भीड़भाड़ वाले इलाके या किसी सुरक्षित होटल में रुकना पसंद करेंगे या शहर से दूर एक सुनसान हवेली में? फिल्म ऐसे कई फैसले करवाती है, जिन पर दर्शक स्वाभाविक रूप से सवाल करता है।
 
श्याम को दृष्टिहीन बताया गया है, लेकिन कई मौकों पर उसके एक्शन और प्रतिक्रिया देखकर लगता है कि वह ऐसी चीजें कर रहा है जो सामान्य नजर वाले व्यक्ति के लिए भी आसान नहीं होंगी। इसी तरह कई हत्याएं करने के बावजूद किलर का शहर, बिल्डिंग और यहां तक कि पुलिस थाने में बेखौफ घूमना भी कहानी की विश्वसनीयता को कमजोर करता है।
 
और जब उसके जूतों की आवाज तक उसकी पहचान बन चुकी है तो वह जूते बदलने के बारे में क्यों नहीं सोचता? ऐसे छोटे-छोटे सवाल लगातार दर्शक का ध्यान कहानी से हटाकर उसके लॉजिक पर ले जाते हैं।
 
‘हैवान’ देखते समय पुरानी फिल्मों की याद आती है। संजीव कुमार की ‘कत्ल’ और आयुष्मान खुराना की ‘अंधाधुन’ जैसे सिनेमा में दृष्टिहीनता को कहानी और थ्रिल के अहम हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यहां भी वही आधार मौजूद है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट का प्रभावी इस्तेमाल नहीं हो पाया।
 
फिल्म में पुलिस का एक किरदार भी है, जो ‘दृश्यम’ के गायतोंडे की याद दिलाता है। वह बात-बात पर भड़कता रहता है, जबकि उसके सीनियर अधिकारी कई बार ऐसे बैठे नजर आते हैं जैसे उन्हें घटनाक्रम से कोई खास मतलब ही नहीं हो। ऐसे किरदार अगर कहानी में हास्य या तनाव बढ़ाते तो बात अलग थी, लेकिन यहां वे फिल्म की गंभीरता को और कमजोर करते हैं।
 
लेखन की कमियों के बाद फिल्म का निर्देशन भी निराश करता है। प्रियदर्शन जैसे अनुभवी निर्देशक से इस तरह की कहानी में ज्यादा कसाव और रोमांच की उम्मीद रहती है।
 
अक्षय कुमार जैसे स्टार का कम इस्तेमाल, उनके किरदार को पर्याप्त विस्तार न देना, उसका बैकग्राउंड ठीक से सामने न लाना और कहानी को जरूरत से ज्यादा लंबा खींचना फिल्म के खिलाफ जाता है।
 
कुछ दृश्यों में जल्दबाजी भी दिखाई देती है। कलाकारों के कुछ टेक भी पूरी तरह सहज नहीं लगते। थ्रिलर में एडिटिंग, बैकग्राउंड टेंशन और दृश्यों की टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ‘हैवान’ में इनका तालमेल कई जगह कमजोर पड़ जाता है।
 
‘हैवान’ का शीर्षक अक्षय कुमार के किरदार की ओर इशारा करता है, लेकिन विडंबना यह है कि फिल्म में अक्षय के पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अक्षय के फैंस उन्हें एक खतरनाक और रहस्यमय अंदाज में देखने की उम्मीद लेकर जाएंगे, लेकिन फिल्म उनके स्टारडम और अभिनय क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं करती। उनके किरदार का बैकग्राउंड और मोटिवेशन भी उतने प्रभावी ढंग से नहीं उभरते, जितना इस कहानी के लिए जरूरी था।
 
सैफ अली खान का रोल अपेक्षाकृत लंबा है, लेकिन उन्हें भी ऐसे दमदार दृश्य नहीं मिलते जिनसे उनका किरदार याद रह जाए। एक दृष्टिहीन व्यक्ति का किरदार निभाना आसान नहीं है और इसके लिए बॉडी लैंग्वेज तथा आंखों के इस्तेमाल तक पर खास नियंत्रण चाहिए। सैफ के अभिनय में वह गहराई और विश्वसनीयता पूरी तरह नजर नहीं आती जिसकी भूमिका मांग करती है।
 
बोमन ईरानी और सैयामी खेर ठीक-ठाक हैं। असरानी और राजपाल यादव को जितना स्पेस मिला है, उसमें दोनों अपना काम अच्छे से करते हैं। शरीब हाशमी अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन यहां उनसे ओवरएक्टिंग कराई गई है। इस मामले में दोष अभिनेता से ज्यादा निर्देशक का लगता है। राजेश शर्मा और श्रेया पिलगांवकर के पास करने के लिए खास कुछ नहीं है। मोहनलाल को क्यों जोड़ा गया समझ से परे है। 
 
फिल्म के गाने कहानी के मूड के साथ फिट नहीं बैठते। ऐसे क्राइम थ्रिलर में संगीत को तनाव और माहौल बनाने में मदद करनी चाहिए, लेकिन प्रीतम का संगीत यहां फिल्म के पक्ष में ज्यादा काम नहीं करता। संवाद भी औसत हैं। कई जगह ऐसे मौके थे जहां संवाद किरदारों और परिस्थितियों में जान डाल सकते थे, लेकिन फिल्म उस स्तर तक नहीं पहुंचती।
 
‘हैवान’ की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इसमें एक अच्छी थ्रिलर बनने के लिए जरूरी सामग्री मौजूद है, लेकिन उसका प्रभावी इस्तेमाल नहीं किया गया। दृष्टिहीन नायक, रहस्यमय हत्यारा, लगातार मंडराता खतरा और हत्या की गुत्थी, ये सभी तत्व मिलकर एक शानदार क्राइम थ्रिलर का आधार बन सकते थे।
 
लेकिन कमजोर लेखन, कई लॉजिक लूपहोल्स, बेहद धीमा पहला हाफ, लंबी अवधि, अक्षय कुमार का सीमित इस्तेमाल और प्रियदर्शन का फीका निर्देशन फिल्म के रोमांच को लगातार कमजोर करते हैं। कुल मिलाकर ‘हैवान’ एक कमजोर क्राइम थ्रिलर साबित होती है। फिल्म में अपराध तो है, लेकिन उसका रोमांच नहीं; किलर तो है, लेकिन उसकी हैवानियत का खौफ नहीं।
 
  • HAIWAAN (2026)
  • निर्देशक: प्रियदर्शन
  • गीतकार: जावेद अख्तर, यतीन्द्र मिश्रा, थॉमस एंड्रयूस
  • संगीतकार: प्रीतम
  • कलाकार: अक्षय कुमार, सैफ अली खान, बोमन ईरानी, सैयमी खेर, राजपाल यादव, श्रेया पिलगांवकर, राजेश शर्मा
  • सेंसर सर्टिफिकेट: यूए (16 प्लस) * 2 घंटे 44 मिनट 7 सेकंड 
  • रेटिंग : 1/5
लेखक के बारे में
समय ताम्रकर
समय ताम्रकर फिल्म समीक्षक हैं, जो फिल्म, कलाकार, निर्देशक, बॉक्स ऑफिस और फिल्मों से जुड़े पहलुओं पर गहन विश्लेषणात्मक लेख लिखते हैं।.... और पढ़ें
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