‘गनमास्टर जी 9’ रिव्यू: गोलियां, गैंगस्टर और बदले का वही पुराना तमाशा

हिंदी सिनेमा में अपराध की दुनिया छोड़कर आम जिंदगी जीने वाले किसी शख्स का अतीत लौटना और उसे फिर हथियार उठाने पर मजबूर कर देना कोई नया विचार नहीं है। ऐसी कहानियां पहले भी कई बार पर्दे पर आ चुकी हैं। इमरान हाशमी की फिल्म ‘गनमास्टर जी 9’ भी इसी पुराने फॉर्मूले पर आगे बढ़ती है। फिल्म में एक्शन है, खून-खराबा है, पारिवारिक भावनाएं हैं और कुछ चौंकाने वाले मोड़ भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी यह है कि कहानी में ऐसा कुछ नया नहीं है जो इसे दूसरी एक्शन फिल्मों से अलग पहचान दे सके।

निर्देशक आदित्य दत्त की यह फिल्म इमरान हाशमी को एक बार फिर एक्शन हीरो के रूप में पेश करती है। उनके साथ जेनिलिया देशमुख और अपारशक्ति खुराना भी अहम भूमिकाओं में हैं। कलाकारों की कोशिश अच्छी है, लेकिन क्या सिर्फ दमदार एक्शन और चौंकाने वाले खुलासों के सहारे फिल्म दर्शकों को बांध पाती है? इसका जवाब पूरी तरह हां में नहीं दिया जा सकता।

फिल्म की कहानी ईश्वर (इमरान हाशमी) की है, जो कभी अपराध की दुनिया का बेहद खतरनाक हिटमैन हुआ करता था। एक छोटी बच्ची को गोद लेने के बाद उसने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी। अब वह दूध और उससे जुड़े उत्पादों का कारोबार करता है। पत्नी आरती (जेनिलिया देशमुख) और बेटी जिया (इनायत वर्मा) के साथ उसकी दुनिया बस चुकी है।

हालांकि, इस परिवार में सब कुछ सामान्य नहीं है। जिया, आरती को अपनी मां के रूप में स्वीकार नहीं कर पाती। दूसरी तरफ, ईश्वर का अतीत भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। हालात ऐसे बनते हैं कि उसे दोबारा अपराध की दुनिया में लौटना पड़ता है।

इस दुनिया में उसका सामना देसू राठी (अपारशक्ति खुराना) से होता है, जो अब एक खूंखार गैंगस्टर बन चुका है। ईश्वर के सामने इस बार चुनौती सिर्फ अपनी जान बचाने की नहीं, बल्कि पत्नी और बेटी को सुरक्षित रखने की भी है।

‘गनमास्टर जी 9’ की सबसे कमजोर कड़ी इसकी कहानी है। अपराध की दुनिया से दूर हो चुका एक शख्स, मजबूरी में उसकी वापसी, पुराना गैंग और परिवार पर मंडराता खतरा- ये सभी घटनाक्रम पहले भी कई फिल्मों में देखे जा चुके हैं। फिल्म शुरुआत से ही इसी परिचित रास्ते पर चलती है।

पहले हिस्से में कहानी काफी हद तक अनुमान के मुताबिक आगे बढ़ती है। पारिवारिक रिश्तों और अपराध की दुनिया के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन पटकथा में ऐसा कोई खास आकर्षण नहीं है जो दर्शकों की उत्सुकता लगातार बनाए रखे।

दूसरे हिस्से में कुछ खुलासे जरूर कहानी को दिलचस्प बनाते हैं। खासकर आरती के अतीत से जुड़ा घटनाक्रम अप्रत्याशित है और जेनिलिया के किरदार को एक नया आयाम देता है। क्लाइमैक्स से पहले आने वाले कुछ मोड़ भी दर्शकों को चौंकाते हैं। लेकिन ये कुछ अच्छे पल पूरी फिल्म की पुरानी कहानी को नया नहीं बना पाते।

क्लाइमैक्स में एक्शन और घटनाओं का सिलसिला लंबा खिंचता है। कुछ दृश्यों को छोटा किया जाता तो फिल्म का प्रभाव ज्यादा बेहतर हो सकता था। कुल मिलाकर, फिल्म में ट्विस्ट तो हैं, लेकिन मजबूत और मौलिक कहानी की कमी खलती है।

इमरान हाशमी ने ईश्वर के किरदार को प्रभावी ढंग से निभाया है। एक तरफ परिवार के लिए उनका लगाव है तो दूसरी तरफ अपराध की दुनिया में लौटने के बाद उनका खतरनाक अंदाज। एक्शन दृश्यों में उनका आत्मविश्वास और स्टाइल अच्छा लगता है। हालांकि, किरदार में भावनात्मक गहराई और होती तो उनका अभिनय ज्यादा असर छोड़ सकता था।

जेनिलिया देशमुख फिल्म का सरप्राइज पैकेज हैं। शुरुआत में उनका किरदार एक घरेलू महिला का है, लेकिन कहानी आगे बढ़ने के साथ उनके अतीत की परतें खुलती हैं। इसके बाद उनका अंदाज पूरी तरह बदल जाता है। जेनिलिया ने इस बदलाव को अच्छी तरह निभाया है। एक्शन और भावनात्मक दृश्यों में वह प्रभावित करती हैं।

अपारशक्ति खुराना ने देसू राठी के रूप में खलनायकी का अलग रंग दिखाया है। उनका किरदार सनकी, क्रूर और हिंसक है। वह अपनी मौजूदगी से डर पैदा करते हैं, लेकिन कई जगह उनकी जरूरत से ज्यादा क्रूरता बोझिल लगने लगती है।

इनायत वर्मा ने जिया के किरदार में अच्छा काम किया है। इमरान के साथ उनके दृश्य फिल्म को भावनात्मक आधार देते हैं। अभिषेक सिंह और मनीष चौधरी समेत बाकी कलाकारों ने भी अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है।

तकनीकी पक्ष पर फिल्म का एक्शन मजबूत है। मारधाड़ के दृश्यों को बड़े पैमाने पर फिल्माया गया है। इमरान हाशमी के स्टाइलिश एक्शन मूव्स और कुछ पुराने अंदाज के फिल्मी करतब एक्शन पसंद करने वाले दर्शकों को अच्छे लग सकते हैं।

हिमेश रेशमिया का संगीत फिल्म को व्यावसायिक रंग देता है। गाने ठीक हैं, हालांकि कुछ गानों की वजह से कहानी की रफ्तार प्रभावित होती है। बैकग्राउंड म्यूजिक औसत है। सिनेमैटोग्राफी अच्छी है और एक्शन दृश्यों को प्रभावी बनाने में मदद करती है।

फिल्म में हिंसा की मात्रा काफी ज्यादा है। कुछ दृश्य इतने क्रूर हैं कि वे मनोरंजन के बजाय असहजता पैदा करते हैं। खासकर बच्ची से जुड़े कुछ प्रसंगों में संवेदनशीलता की कमी महसूस होती है। एक्शन फिल्म में हिंसा समझ आती है, लेकिन उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कहानी के भावनात्मक पक्ष को कमजोर करता है।

‘गनमास्टर जी 9’ में सबसे बड़ी निराशा यही है कि फिल्म एक बार फिर उसी पुराने फॉर्मूले को नए एक्शन और हिंसा के साथ परोसती है।

GUNMAASTER G9 (2026)

निर्देशक: आदित्य दत्त

गीतकार: हिमेश रेशमिया, जुनैद वासी, सोनिया कपूर रेशमिया

संगीतकार: हिमेश रेशमिया कलाकार: इमरान हाशमी, जेनेलिया देशमुख, अपारशक्ति खुराना, अभिषेक सिंह, इनायत वर्मा, शाद रंधावा, मनीष चौधरी

सेंसर सर्टिफिकेट: केवल वयस्कों के लिए