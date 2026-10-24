गजब रात रिव्यू: भ्रष्ट सिस्टम, साजिश और दिल्ली की एक रात का रहस्य, कितना असर छोड़ती है मनोज बाजपेयी की फिल्म?

गजब रात रिव्यू: भ्रष्ट सिस्टम, साजिश और दिल्ली की एक रात का रहस्य, कितना असर छोड़ती है मनोज बाजपेयी की फिल्म?

दिल्ली की एक रात। पांच सितारा होटल में पुलिस का छापा पड़ता है, जहां रईसजादों की रंगीन महफिल सजी है। इसी बीच एक चलती कार से एक युवती अधमरी हालत में सड़क पर आ गिरती है। यह हादसा है या उसे जानबूझकर फेंका गया है, फिलहाल कुछ साफ नहीं। सब इंस्पेक्टर अजय निर्वित (मनोज बाजपेयी) होटल की कार्रवाई छोड़ युवती के पास पहुंचता है और उसे अस्पताल पहुंचाता है। शुरुआत में यह उसे एक सामान्य मामला लगता है, लेकिन जल्द ही कहानी ऐसा मोड़ लेती है कि उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है।

मामले में सीबीआई अधिकारी (अक्षय ओबेरॉय) की एंट्री होती है, जो जांच अपने हाथ में लेना चाहता है। इसके बाद सोशल वर्कर (श्रद्धा दास) और एनआईए अधिकारी (साकिब सलीम) भी इस प्रकरण को लेकर सक्रिय हो जाते हैं। अलग-अलग संस्थाओं के अधिकारियों और दूसरे किरदारों की असामान्य दिलचस्पी अजय को संकेत देती है कि मामला किसी सड़क हादसे या हमले तक सीमित नहीं है। वह अपने अड़ियल स्वभाव के मुताबिक जांच से पीछे हटने के बजाय खुद कड़ियां जोड़ने में जुट जाता है।

आखिर वह लड़की कौन है? उसके साथ क्या हुआ था? और इस मामले में इतने रसूखदार लोगों की दिलचस्पी क्यों है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशती ‘गजब रात’ धीरे-धीरे साजिश की परतें खोलती है।

फिल्म का प्रिमाइस नया नहीं है। पुलिसिया जांच, रसूखदार लोगों का गठजोड़, भ्रष्ट सरकारी तंत्र, राजनीतिक साजिश और सत्ता के गलियारों में चलने वाले खेलों पर पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं। इसके बावजूद ‘गजब रात’ शुरुआत में दर्शकों की उत्सुकता जगाने में सफल रहती है। इसकी वजह है कहानी का रहस्यमय माहौल, दिल्ली की रात का परिवेश और एक ऐसे मामले की पड़ताल, जिसकी गंभीरता धीरे-धीरे सामने आती है।

कहानी की शुरुआत से ही कई सवाल खड़े होते हैं। एक युवती की जिंदगी खतरे में क्यों है? पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक या संस्थागत खेल है? फिल्म इन सवालों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करती है और दर्शकों को जांच के साथ आगे बढ़ने का मौका देती है।

मनोज बाजपेयी जैसे सधे हुए अभिनेता की मौजूदगी इस उत्सुकता को और बढ़ाती है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और किरदार की जिद कहानी को शुरुआती हिस्से में मजबूती देती है। पुलिस, नेता, पत्रकार, सोशल वर्कर और जांच एजेंसियों के अलग-अलग कोणों से खुलता घटनाक्रम भी फिल्म को एक व्यापक दायरा देता है।

हालांकि, यही मजबूती आगे चलकर पूरी तरह कायम नहीं रह पाती। जैसे-जैसे कहानी अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ती है, रहस्य का रोमांच कमजोर पड़ने लगता है। जिस सस्पेंस को फिल्म ने शुरुआत में बड़ी सावधानी से तैयार किया है, वो अंत में उतना प्रभावशाली नहीं बन पाता।

लेखकों ने फिल्म का माहौल बनाने और व्यवस्था के भीतर चलने वाले खेलों को सामने लाने में अच्छी मेहनत की है। संवादों और घटनाओं के जरिए दिखाया गया है कि किस तरह सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा चुका है, कैसे प्रभावशाली लोगों के हितों के मुताबिक मामले तय किए जाते हैं और किस तरह साजिशों के जरिए सच को दबाने की कोशिश होती है।

फिल्म की एक खासियत यह भी है कि वह केवल एक आपराधिक घटना की जांच तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सत्ता, संस्थाओं और उनके भीतर मौजूद लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठाती है। मामला जितना आगे बढ़ता है, उतना ही स्पष्ट होता है कि सच तक पहुंचना सिर्फ सबूत जुटाने का काम नहीं, बल्कि ताकतवर लोगों के बनाए जाल से निकलने की चुनौती भी है।

लेकिन अच्छी बिल्डअप के बाद कहानी जिस मुकाम पर पहुंचती है, वहां लेखन से अधिक प्रभाव की उम्मीद होती है। फिल्म इस मोर्चे पर चूक जाती है। क्लाइमैक्स में जिस तरह के तनाव, चौंकाने वाले खुलासे और भावनात्मक असर की जरूरत थी, वह पूरी तरह पैदा नहीं हो पाता। दर्शक कई सवालों के जवाब तो पाते हैं, लेकिन उस संतुष्टि से वंचित रह जाते हैं, जो एक अच्छी सस्पेंस थ्रिलर का अंत दे सकता है।





गजब रात रिव्यू: भ्रष्ट सिस्टम, साजिश और दिल्ली की एक रात का रहस्य, कितना असर छोड़ती है मनोज बाजपेयी की फिल्म?

एक युवा लड़की की ईमानदारी भ्रष्ट अधिकारियों को आत्ममंथन करने के लिए मजबूर करती है। विचार के स्तर पर यह एक अहम मोड़ है, लेकिन इसे जिस तरह पेश किया गया है, वह उतना ठोस और प्रभावशाली नहीं लगता। जिन लोगों को व्यवस्था की ताकत और अपने रसूख पर भरोसा है, उनका अचानक खुद को आईने में देखकर शर्मिंदा हो जाना पर्याप्त नाटकीय आधार के बिना कुछ कमजोर पड़ता है।

फिल्म का अंत भी हर दर्शक को संतुष्ट कर पाएगा, ऐसा नहीं लगता। कुछ घटनाक्रम ऐसे हैं, जो कहानी की स्वाभाविक मांग के बजाय लेखकों की सुविधा के मुताबिक आगे बढ़ते प्रतीत होते हैं। यही वजह है कि फिल्म का अंतिम प्रभाव उसकी शुरुआती संभावनाओं से कमतर रह जाता है।

निर्देशक रितेश शाह ने फिल्म के कलाकारों से अच्छा काम लिया है। दिल्ली की रात, पुलिस की कार्यशैली और सरकारी तंत्र के भीतर की उठापटक को उन्होंने प्रभावी ढंग से पेश किया है। कहानी का माहौल भी ऐसा है, जो शुरुआत में दर्शकों को घटनाओं के साथ जोड़ता है। फिल्म की गंभीरता और किरदारों के बीच का तनाव कई दृश्यों में अच्छी तरह उभरता है।

हालांकि, निर्देशन और पटकथा में कुछ ऐसी चूकें हैं, जो कहानी की विश्वसनीयता को कमजोर करती हैं। मसलन, एक बड़े अस्पताल में हंगामा होता है, युवती की हत्या की कोशिश की जाती है, गोली चलती है और मारपीट तक होती है, लेकिन वहां आम लोगों या सुरक्षा गार्डों की मौजूदगी लगभग नदारद है। इतने संवेदनशील और सार्वजनिक स्थान पर ऐसी घटनाओं के बावजूद आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया न दिखाना अखरता है।

इसी तरह एक अनुभवी और बेहद चालाक नेता का एक युवा पत्रकार के जाल में इतनी आसानी से फंस जाना भी सहज नहीं लगता। ऐसे किरदारों से दर्शक अधिक सतर्कता और राजनीतिक समझ की उम्मीद करते हैं। जब वे बिना पर्याप्त वजह के बड़ी गलती करते दिखाई देते हैं, तो कहानी का तनाव कम हो जाता है।

ये भले ही छोटे लगने वाले विवरण हों, लेकिन किसी थ्रिलर में ऐसे ही दृश्य उसके संसार को विश्वसनीय बनाते हैं। दर्शक कहानी की कल्पना को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, बशर्ते घटनाएं उस दुनिया के नियमों के भीतर घटती दिखाई दें। ‘गजब रात’ में कुछ जगहों पर इसी बुनियादी कसौटी की अनदेखी हुई है।

फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी एक्टिंग है। मनोज बाजपेयी सब इंस्पेक्टर अजय निर्वित के किरदार में पूरी तरह रमे नजर आते हैं। उनके अभिनय में एक ऐसे पुलिस अधिकारी की जिद, बेचैनी और दृढ़ता दिखाई देती है, जो मामले को सतही तौर पर देखकर छोड़ देने को तैयार नहीं है। वह अपने किरदार को जरूरत से ज्यादा नाटकीय बनाए बिना प्रभाव पैदा करते हैं। कई जगह उनका सहज अभिनय ही दृश्य को मजबूती देता है।

अजय के बॉस के रूप में राजीव गुप्ता भी प्रभावित करते हैं। दिव्या दत्ता अपने अनुभव और स्क्रीन प्रेजेंस से कहानी को वजन देती हैं। अक्षय ओबेरॉय और श्रद्धा दास भी अपनी भूमिकाओं में अच्छा काम करते हैं। कलाकारों के प्रदर्शन की वजह से फिल्म के कई कमजोर हिस्से भी संभले हुए महसूस होते हैं।

दूसरी ओर, नुसरत भरूचा और साकिब सलीम से जुड़े ट्रैक कहानी में अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ते। उनके किरदारों को जिस तरह इस्तेमाल किया गया है, उससे घटनाक्रम को उतनी मजबूती नहीं मिलती, जितनी मिल सकती थी। कीकू शारदा की भूमिका भी काफी छोटी है।

कुल मिलाकर, ‘गजब रात’ एक ऐसी क्राइम थ्रिलर है, जो अपनी शुरुआत, माहौल और कलाकारों के दम पर दर्शकों को बांधे रखने की कोशिश करती है। फिल्म भ्रष्टाचार, संस्थागत मिलीभगत और सत्ता के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को उठाती है, लेकिन उन्हें एक यादगार सिनेमाई अनुभव में बदलने के लिए जिस मजबूत पटकथा और प्रभावशाली क्लाइमैक्स की जरूरत थी, उसकी कमी खलती है। कमजोर अंत, कुछ अविश्वसनीय दृश्य और अधूरे लगने वाले किरदारों के बावजूद फिल्म का अधिकांश हिस्सा देखने लायक है।

