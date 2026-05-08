शुक्रवार, 8 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. फिल्म समीक्षा
  4. daadi-ki-shaadi-review-neetu-kapoor-kapil-sharma-family-drama-hindi-news
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम

‘दादी की शादी’ रिव्यू: मां की दूसरी शादी से परेशान बेटे, कमजोर स्क्रीनप्ले और खिंची हुई कहानी

Daadi Ki Shaadi
नीतू कपूर और कपिल शर्मा की फिल्म ‘दादी की शादी’ एक ऐसे विषय को उठाती है, जो भारतीय परिवारों में अक्सर दबा दिया जाता है, बुजुर्ग माता-पिता का अकेलापन। कहानी दिल को छूने की कोशिश करती है और शुरुआत में ऐसा लगता है कि दर्शकों को एक भावुक और यादगार पारिवारिक फिल्म देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, इसकी कमजोर पटकथा और खिंचा हुआ ड्रामा इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। शानदार विषय होने के बावजूद फिल्म वह भावनात्मक असर पैदा नहीं कर पाती, जिसकी इससे उम्मीद थी।
 
फिल्म की कहानी शिमला में अकेली रहने वाली विमला आहूजा यानी नीतू कपूर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अचानक अपने परिवार के सामने दूसरी शादी करने का फैसला घोषित कर देती हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब यह खबर उनकी पोती कनिका की रोका सेरेमनी वाले दिन सामने आती है। परिवार की ‘इज्जत’ बचाने के नाम पर उनके दोनों बेटे तुरंत शिमला पहुंच जाते हैं और मां को शादी का फैसला वापस लेने के लिए मनाने लगते हैं।
 
फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यही है कि यह सवाल उठाती है कि क्या बच्चों के अपने परिवार बस जाने के बाद माता-पिता सिर्फ अकेलेपन के लिए छोड़ दिए जाते हैं? विमला का किरदार इसी दर्द को सामने लाता है।
 
उनके बेटे जीवन और नाग अपनी-अपनी फैमिली के साथ शिमला पहुंचते हैं। वहीं कनिका के होने वाले पति टोनी कालरा के किरदार में कपिल शर्मा कहानी में हल्कापन और कॉमिक राहत लाते हैं। बाद में विमला की बेटी सुनैना भी अपने बच्चों के साथ वहां पहुंचती है और परिवार का तनाव और बढ़ जाता है।
 
फिल्म लगातार यह जानने की उत्सुकता बनाए रखती है कि आखिर विमला किससे शादी करना चाहती हैं और इसके पीछे की असली वजह क्या है।
 
निर्देशक आशीष आर. मोहन की कहानी का मकसद साफ है। फिल्म यह दिखाना चाहती है कि आधुनिक जिंदगी में बच्चे अपने माता-पिता से भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहे हैं। यह मुद्दा काफी संवेदनशील और जरूरी भी है।
 
लेकिन समस्या फिल्म की पटकथा में है। कहानी कई जगह जरूरत से ज्यादा लंबी और घुमावदार महसूस होती है। इमोशनल दृश्यों में वह गहराई नहीं आ पाती, जो दर्शकों को अंदर तक छू सके। कई जगह फिल्म बनावटी लगती है और भावनाएं जबरदस्ती डाली हुई महसूस होती हैं। हालांकि कॉमेडी वाले कई दृश्य मुस्कुराने पर मजबूर जरूर करते हैं। खासकर कपिल शर्मा की मौजूदगी फिल्म को हल्का और मनोरंजक बनाए रखती है।
 
नीतू कपूर ने विमला आहूजा के किरदार को सादगी से निभाया है। उनका अभिनय ठीक-ठाक है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें ज्यादा चमकने का मौका नहीं देती।
 
कपिल शर्मा फिल्म के सबसे जीवंत कलाकारों में नजर आते हैं। उनका किरदार टोनी कालरा दर्शकों को राहत देता है और कई दृश्यों में वही फिल्म को संभालते दिखाई देते हैं।
 
दीपक दत्ता ने जीवन आहूजा के रोल में बेहद स्वाभाविक अभिनय किया है और शायद वही फिल्म के सबसे मजबूत कलाकार साबित होते हैं। जितेंद्र हुड्डा ने भी नाग आहूजा के किरदार में अच्छा साथ दिया है। वहीं ऋद्धिमा कपूर साहनी ने सुनैना के रूप में ठीक-ठाक डेब्यू किया है। सादिया खतीब, तेजस्विनी कोल्हापुरे और अदिति मित्तल भी अपने-अपने किरदारों में प्रभाव छोड़ने की कोशिश करती हैं।
 
फिल्म का संगीत खास प्रभाव नहीं छोड़ता। गुलराज सिंह, पायल देव, आदित्य देव और अन्य संगीतकारों के गाने याद नहीं रह पाते। बैकग्राउंड स्कोर भी भावनात्मक दृश्यों को मजबूत बनाने में असफल रहता है।
 
निर्देशन की बात करें तो आशीष आर. मोहन कहानी के भावनात्मक पक्ष को पूरी ताकत से पर्दे पर उतारने में सफल नहीं हो पाए। फिल्म में कई ऐसे मौके आते हैं जहां दर्शक रो सकते थे, लेकिन प्रस्तुति की कमजोरी के कारण वे दृश्य असरहीन हो जाते हैं।
 
‘दादी की शादी’ का विषय मजबूत है और यह भारतीय परिवारों की एक सच्चाई को सामने लाती है। लेकिन कमजोर स्क्रीनप्ले और फीके इमोशनल मोमेंट्स इसे एक यादगार फैमिली ड्रामा बनने से रोक देते हैं।
 
  • DAADI KI SHAADI (2026)
  • निर्देशक: आर मोहन 
  • गीतकार: मनोज यादव, ज्योतिका टांगरी, पायल देव, आदित्य देव, यंगवीर, मोहसिन शेख 
  • संगीतकार: गुलराज सिंह, पायल देव, आदित्य देव, गोल्डबॉय, जॉय बरुआ
  • कलाकार: नीतू कपूर, कपिल शर्मा, आर सरत कुमार, रि‍द्धिमा कपूर, दीपक दत्ता, जीतेंदर हुड्डा 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सलमान खान ने किया बॉबी देओल को सपोर्ट, फिल्म 'बंदर' का टीजर शेयर कर फैंस से की यह अपील

सलमान खान ने किया बॉबी देओल को सपोर्ट, फिल्म 'बंदर' का टीजर शेयर कर फैंस से की यह अपीलबॉबी देओल स्टारर 'बंदर' का दमदार, इंटेंस और रोंगटे खड़े कर देने वाला टीज़र हाल ही में रिलीज़ किया गया है। अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी और निखिल द्विवेदी की सैफरन मैजिकवर्क्स व ज़ी स्टूडियोज के सहयोग से तैयार यह फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

‘धुरंधर 2’ की OTT रिलीज डेट लीक? नेटफ्लिक्स और जियोहॉटस्टार को लेकर बड़ा अपडेट

‘धुरंधर 2’ की OTT रिलीज डेट लीक? नेटफ्लिक्स और जियोहॉटस्टार को लेकर बड़ा अपडेटरणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ अब सिनेमाघरों के बाद OTT पर धमाका करने के लिए तैयार है। मार्च 2026 में रिलीज हुई इस स्पाई थ्रिलर ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और दुनियाभर में जबरदस्त चर्चा बटोरी। अब फिल्म की डिजिटल रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है।

'गुल्लक 5' का इंतजार खत्म: मिश्रा परिवार फिर लौटेगा, लेकिन इस बार होगा बड़ा बदलाव

'गुल्लक 5' का इंतजार खत्म: मिश्रा परिवार फिर लौटेगा, लेकिन इस बार होगा बड़ा बदलावभारतीय OTT की सबसे पसंदीदा फैमिली वेब सीरीज में शामिल 'गुल्लक' अब अपने नए सीजन के साथ वापसी करने जा रही है। जैसे ही मेकर्स ने ‘गुल्लक सीजन 5’ का ऐलान किया, सोशल मीडिया पर फैंस की खुशी साफ नजर आने लगी। लांकि रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है।

वीकेंड पर OTT का धमाका: प्रियंका चोपड़ा की ‘सिटाडेल 2’ से लेकर ‘लुक्खे’ तक, क्या देखें पहले?

वीकेंड पर OTT का धमाका: प्रियंका चोपड़ा की ‘सिटाडेल 2’ से लेकर ‘लुक्खे’ तक, क्या देखें पहले?पूरे हफ्ते की भागदौड़ के बाद आखिरकार वीकेंड आ गया है और इसके साथ OTT प्लेटफॉर्म्स पर नई फिल्मों और वेब सीरीज की लंबी लाइन भी तैयार है। इस बार दर्शकों के लिए सिर्फ एक्शन या रोमांस ही नहीं, बल्कि स्पाई थ्रिलर, डार्क कॉमेडी, इमोशनल ड्रामा और म्यूजिकल क्राइम स्टोरी जैसे हर तरह का कंटेंट मौजूद है।

संजय दत्त की 'आखरी सवाल' का ट्रेलर रिलीज, सामने आया इतिहास का वो अनसुना सच, जिसे अब तक किया अनदेखा

संजय दत्त की 'आखरी सवाल' का ट्रेलर रिलीज, सामने आया इतिहास का वो अनसुना सच, जिसे अब तक किया अनदेखाअपनी प्रभावशाली घोषणा और बोल्ड टीज़र के बाद, संजय दत्त स्टारर 'आखरी सवाल' 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक बनकर उभरी है। यह फिल्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं पर गंभीर सवाल उठाकर पहले ही चर्चा छेड़ चुकी है, और अब इसका ट्रेलर देश को और भी हिला देने के लिए आ गया है।

और भी वीडियो देखें

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटेलीविजन की दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ अपने बेमिसाल फैशन सेंस के लिए भी काफी पसंद की जाती हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां है।

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमानबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। कृति जल्द ही कार्तिक आर्यन और रश्‍मिका मंदाना के साथ 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरों से फैंस के दिल की धड़कने बढ़ा दी है।

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएं

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएंबॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस पलक तिवारी अपनी बोल्डनेस और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 25 साल की पलक का इंस्टा अकाउंड अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार पलक ने रेड कलर की फेदर मिनी ड्रेस में अपनी कातिलाना तस्वीरें शेयर की है, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं।

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्स

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्सबॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल दिशा पाटनी अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। इन तस्वीरों में दिशा ने अपना बोल्ड और सेक्सी अंदाज़ दिखाया है।

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमानटेलीविजन और रियलिटी शो की क्वीन निक्की तंबोली अपने बोल्ड लुक्स से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में निक्की ने मालदीव वेकेशन की कुछ बेहद बोल्ड तस्वीरें फैंस संग शेयर की है। तस्वीरों में निक्की नीले समंदर और सफेद रेत के बीच रेड कलर की स्टाइलिश बिकिनी पहने नजर आ रही हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com