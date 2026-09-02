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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Wednesday, 2 September 2026 (16:24 IST)

VIBE मूवी प्रिव्यू: खतरे में देश और बचाने चले दो निठल्ले दोस्त! कुणाल खेमू और प्रीति जिंटा की एक्शन-कॉमेडी

VIBE मूवी प्रिव्यू: खतरे में देश और बचाने चले दो निठल्ले दोस्त! कुणाल खेमू और प्रीति जिंटा की एक्शन-कॉमेडी
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (16:28 IST)
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VIBE मूवी प्रिव्यू: खतरे में देश और बचाने चले दो निठल्ले दोस्त! कुणाल खेमू और प्रीति जिंटा की एक्शन-कॉमेडी
क्या होता है जब दो आम दोस्तों के कंधों पर देश को एक बड़े खतरे से बचाने की जिम्मेदारी आ जाए? अमेजन MGM स्टूडियोज की अपकमिंग ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘वाइब’ (VIBE) पूरी तरह से पागलपन और एंटरटेनमेंट का ओवरडोज है, जिसकी झलक ट्रेलर में भी मिलती है। कुणाल खेमू के डायरेक्शन में बनी इस हाई-वोल्टेज एक्शन-कॉमेडी में धांसू एक्शन, मजेदार पंचलाइंस, किलर म्यूजिक और गजब की वाइब मिलने का दावा किया जा रहा है आपको कुर्सी से बांधे रखेगा। यह फुल-ऑन पैसा वसूल फिल्म 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में तहलका मचाने आ रही है।
 

कहानी: हीरो बनने की कोई तैयारी नहीं!

कुणाल खेमू (हार्दिक) और स्पर्श श्रीवास्तव (बग्स) की जोड़ी एकदम फ्रेश और कमाल की लगी है। ये दोनों वो पक्के दोस्त हैं जो अपनी चिल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अचानक एक अनजान एडवेंचर और नेशनल क्राइसिस के बीच फंस जाते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि इस जानलेवा मिशन के लिए ये दोनों बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं!
 

प्रीति जिंटा का नेवर-सीन-बिफोर 'बॉस लेडी' अवतार

इस फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज हैं प्रीति जी जिंटा, जो 'मैडम एच' (Madame H) के किरदार में नजर आ रही हैं। इस बार प्रीति सिर्फ अपनी स्माइल से नहीं, बल्कि अपने एक्शन-कॉमेडी अवतार से दिलों पर राज करने वाली हैं। वो इन दोनों अनाड़ी दोस्तों को इस हाई-स्टेक्स मिशन पर भेजती हैं। उनके साथ फिल्म में वंशिका धीर, यशपाल शर्मा और दिनेश लाल यादव (निरहुआ) भी स्क्रीन पर अपनी अलग 'वाइब' सेट करते दिखेंगे।
 

मेकर्स का क्या है कहना?

ड्रोंगो फिल्म्स के बैनर तले कुणाल खेमू और चिराग निहलानी द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म को लेकर जबरदस्त बज़ है।
 
  • मल्टी-टास्कर कुणाल खेमू: फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लीड एक्टर कुणाल का कहना है कि यह फिल्म चेज, खतरे और दोस्तों के गलत फैसलों का वो मजेदार कॉकटेल है, जिसे आप फैमिली या दोस्तों के साथ थिएटर्स में खूब एन्जॉय करेंगे।
  • प्रीति जिंटा का अनुभव: अपने किरदार को लेकर एक्साइटेड प्रीति कहती हैं, "मैडम एच देश के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मुझे ऐसी बॉस लेडी का रोल करने में बहुत मजा आया, जिसे दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा।"
  • अमेजन की विजन: प्राइम वीडियो के निखिल माधोक और प्रोड्यूसर चिराग निहलानी ने साफ कर दिया है कि हालात और किरदारों के बीच का कॉन्ट्रास्ट ही इस फिल्म की असली यूएसपी (USP) है।
 
तो तैयार हो जाइये हंसी के ठहाकों और सीट-एज एक्शन के लिए। 'वाइब' 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है!
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