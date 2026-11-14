सूर्या: अंत से आरंभ तक- दहाड़ नहीं, इस बार खामोशी से वार करेंगे सनी देओल; इस साउथ सस्पेंस थ्रिलर का है रीमेक

सूर्या: अंत से आरंभ तक- दहाड़ नहीं, इस बार खामोशी से वार करेंगे सनी देओल; इस साउथ सस्पेंस थ्रिलर का है रीमेक

बॉलीवुड के एक्शन स्टार सनी देओल इस बार अपनी चिर-परिचित इमेज से बिल्कुल उलट, एक संजीदा और रहस्यमयी अंदाज में बड़े पर्दे पर दस्तक देने को तैयार हैं। एमएम मूवीज (MM Moviez) के बैनर तले बनी और कमल मुकुट द्वारा प्रस्तुत क्राइम थ्रिलर 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' (Suryaa: Ant Se Aarambh Tak) अपने पहले मोशन पोस्टर और टीजर के बाद से ही चर्चा में है।

किस फिल्म का रीमेक है 'सूर्या'?

यह फिल्म साल 2018 में आई समीक्षकों द्वारा सराही गई मलयालम क्राइम थ्रिलर 'जोसेफ' (Joseph) का आधिकारिक हिंदी रीमेक है। मूल फिल्म में जोजू जॉर्ज ने मुख्य भूमिका निभाई थी और उन्हें इस किरदार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 'स्पेशल मेंशन' भी मिला था। हिंदी दर्शकों की संवेदनाओं के मुताबिक इसकी कहानी की सेटिंग में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं, ताकि मूल फिल्म देख चुके दर्शकों को भी यह कहानी नई लगे।

क्या है फिल्म की कहानी?

कहानी सूर्या प्रताप सिंह (सनी देओल) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। अपनी बेटी की आकस्मिक मौत के गम में डूबे सूर्या के सामने जब एक के बाद एक संदिग्ध कड़ियां जुड़ती हैं, तो उन्हें अहसास होता है कि यह महज एक हादसा नहीं है। सच्चाई की तह तक जाते-जाते उनका सामना चिकित्सा व्यवस्था (मेडिकल सिस्टम) में फैले गहरे भ्रष्टाचार और अंग तस्करी जैसे काले कारोबार से होता है। फिल्म की टैगलाइन 'अंत से आरंभ तक' इस बात का इशारा करती है कि कहानी अतीत और वर्तमान के दो अलग-अलग दौर में सफर करेगी।

स्टारकास्ट और किरदार

फिल्म में सनी देओल के साथ अभिनय के कई मंझे हुए कलाकार नजर आएंगे:

मुख्य भूमिकाएं: सनी देओल, रवि किशन, प्रज्ञा जायसवाल और जिशु सेनगुप्ता।

सनी देओल, रवि किशन, प्रज्ञा जायसवाल और जिशु सेनगुप्ता। सहयोगी कलाकार: टीनू आनंद, मनीष वाधवा, सौम्या टंडन, तनुश्री चक्रवर्ती, खालिद सिद्दीकी और दिवंगत अभिनेता पंकज धीर।

निर्देशक के बारे में जानकारी

इस फिल्म का निर्देशन एम. पद्मकुमार (M. Padmakumar) ने किया है। दिलचस्प बात यह है कि साल 2018 में आई मूल मलयालम फिल्म 'जोसेफ' का निर्देशन भी पद्मकुमार ने ही किया था। मलयालम सिनेमा में 'शिकार' और 'ममंगम' जैसी बेहतरीन फिल्में देने वाले पद्मकुमार 'सूर्या' के जरिए बॉलीवुड में अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं।

फिल्म का बजट

निर्माताओं (कमल मुकुट, दीपक मुकुट, हेमंत मुकुट और लोकेश मुकुट) ने फिल्म के वास्तविक बजट का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है। हालांकि, यह एक कंटेंट-ड्रिवन (कहानी प्रधान) थ्रिलर है, जिसे सीमित और नियंत्रित बजट में तैयार किया गया है (मूल मलयालम फिल्म महज 3 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी और उसने 28 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया था)।

रिलीज डेट

'सूर्या: अंत से आरंभ तक' 20 नवंबर 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।

फिल्म से जुड़े रोचक ट्रिविया (Trivia)