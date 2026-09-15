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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Tuesday, 15 September 2026 (13:02 IST)

Resident Evil Movie Preview: Raccoon City में फिर मचेगा खौफ, मेडिकल कूरियर के सामने मौत की दौड़

Resident Evil Movie Preview: Raccoon City में फिर मचेगा खौफ, मेडिकल कूरियर के सामने मौत की दौड़
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (13:02 IST)
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Resident Evil Movie Preview: Raccoon City में फिर मचेगा खौफ, मेडिकल कूरियर के सामने मौत की दौड़
हॉरर और वीडियो गेम फ्रेंचाइजी के प्रशंसकों के लिए ‘Resident Evil’ इस सप्ताह सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली बड़ी फिल्मों में शामिल है। Zach Cregger के निर्देशन में बनी यह फिल्म 18 सितंबर 2026 को रिलीज होगी। फिल्म में Austin Abrams मुख्य भूमिका में हैं, जबकि Zach Cherry, Kali Reis और Paul Walter Hauser भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। Sony Pictures इसे Resident Evil फ्रेंचाइजी की एक नई और अलग कहानी के रूप में पेश कर रहा है। यह मूवी सेकंड रीबूट और Resident Evil फिल्म सीरिज की 8वीं फिल्म है। 
 

क्या है Resident Evil की कहानी?

फिल्म की कहानी Bryan (Austin Abrams) नाम के एक मेडिकल कूरियर की है। वह एक सामान्य डिलीवरी के सिलसिले में Raccoon City पहुंचता है, लेकिन वहां हालात अचानक भयावह हो जाते हैं। संक्रमण फैलने के बाद शहर में अराजकता मच जाती है और Bryan खुद को खतरनाक जीवों के बीच फंसा पाता है।
 
अब उसकी सामान्य डिलीवरी एक ऐसी survival journey में बदल जाती है, जहां हर पल जान का खतरा है। उसे इस तबाह हो चुके शहर से निकलने का रास्ता तलाशना है और उस भयावह रात में जिंदा बचना है।
 
फिल्म की कहानी में Raccoon City, संक्रमण और Umbrella से जुड़े तत्व Resident Evil की पहचान को बनाए रखते हैं, लेकिन मुख्य किरदार Bryan और उसकी कहानी नए हैं।
 
Cregger ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने गेम की कहानी या उसके प्रमुख किरदारों को दोहराने के बजाय एक नई कहानी तैयार की है। यानी Leon Kennedy या दूसरे स्थापित गेम किरदारों की कहानी को दोबारा पर्दे पर उतारने के बजाय फिल्म एक नए व्यक्ति Bryan के नजरिए से Raccoon City की भयावहता दिखाती है।
 

Austin Abrams बने Bryan

Austin Abrams फिल्म के केंद्र में हैं। उनका किरदार Bryan एक सामान्य मेडिकल कूरियर है, कोई प्रशिक्षित सैनिक या सुपरहीरो नहीं। इसी वजह से उसका survival मिशन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है।
 
Abrams को Euphoria और Dash & Lily जैसी फिल्मों और सीरीज के अलावा Zach Cregger की पिछली फिल्म ‘Weapons’ में भी देखा गया है। ‘Resident Evil’ में वह Cregger के साथ फिर काम कर रहे हैं।
 
फिल्म में Austin Abrams, Zach Cherry, Kali Reis, Paul Walter Hauser और Johnno Wilson प्रमुख कलाकार हैं। 
 
Zach Cherry को अस्पताल से जुड़े वैज्ञानिक के किरदार में और Kali Reis को पूर्व सैन्य पृष्ठभूमि वाले किरदार में बताया गया है। Paul Walter Hauser और Johnno Wilson भी फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म की कहानी नए किरदारों के इर्द-गिर्द रखे जाने के कारण इनकी भूमिकाओं को लेकर रहस्य बनाए रखा गया है।
 

कौन हैं निर्देशक Zach Cregger?

Zach Cregger ने हॉरर सिनेमा में अपनी मजबूत पहचान 2022 की ‘Barbarian’ से बनाई। फिल्म ने पारंपरिक हॉरर से अलग suspense, mystery और अप्रत्याशित घटनाओं के जरिए दर्शकों को चौंकाया।
 
इसके बाद 2025 में आई ‘Weapons’ ने उनके कद को और बढ़ाया। इस फिल्म में एक कक्षा के बच्चों के रहस्यमय तरीके से गायब होने की कहानी को अलग-अलग दृष्टिकोणों से पेश किया गया। Cregger की फिल्मों में हॉरर के साथ mystery और tension महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 
दिलचस्प बात यह है कि Cregger की पृष्ठभूमि सिर्फ हॉरर तक सीमित नहीं है। वह sketch-comedy group The Whitest Kids U’ Know से जुड़े रहे हैं। अब Resident Evil जैसी स्थापित गेम फ्रेंचाइजी पर उनकी नजर इस बात पर है कि वह अपने अंदाज में survival horror को बड़े पर्दे पर कैसे पेश करते हैं।
 

Resident Evil से क्या उम्मीद?

फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका survival-horror सेटअप है। एक आम इंसान, खतरनाक संक्रमण, Raccoon City और एक ऐसी रात जिसमें हालात लगातार बिगड़ते जाते हैं। यह कहानी Resident Evil के मूल डर को नए तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करती है।
 
इसके साथ Zach Cregger का नाम भी फिल्म की उम्मीद बढ़ाता है। Barbarian और Weapons के बाद उनके प्रशंसक यह देखना चाहेंगे कि वह अपनी suspense-driven शैली को एक बड़े गेम फ्रेंचाइजी के साथ कैसे मिलाते हैं।
 
फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में पहुंच रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या Cregger की नई कहानी Resident Evil के पुराने प्रशंसकों को संतुष्ट करने के साथ नए दर्शकों को भी डराने में कामयाब होगी?
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