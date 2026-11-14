काली खेती मूवी प्रिव्यू: हवेली और भूतों का दौर पुराना हुआ, अब खेत उगलेंगे खौफ; जानिए जैकी श्रॉफ की इस रूरल साइकोलॉजिकल हॉरर की हर बात

हिंदी सिनेमा में डर का पता अक्सर पुरानी हवेलियां, बंद कमरे या भटकती आत्माएं रही हैं, लेकिन 'काली खेती' इस बने-बनाए ढर्रे को तोड़ती है। यहां खेती केवल फसल उगाने या जीविका का साधन भर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवित और रहस्यमयी शक्ति के रूप में सामने आती है, जिसने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। फिल्म की कहानी उन खेतों के पुराने इतिहास और उसमें दफन अनकहे राजों के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जिनका खामियाजा आज की पीढ़ी भुगत रही है। गांव के लोग एक ऐसी अनजान और खौफनाक ताकत के साये में जीने को मजबूर हैं, जिससे चाहकर भी बच निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता।





जैकी श्रॉफ और शरद केलकर की पहली और दमदार जुगलबंदी

इस साइकोलॉजिकल रूरल थ्रिलर की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टारकास्ट है। जैकी श्रॉफ और अपनी गंभीर अदाकारी व भारी आवाज के लिए मशहूर शरद केलकर पहली बार किसी हॉरर थ्रिलर में आमने-सामने या साथ नजर आने वाले हैं। दोनों ही कलाकार बेहद अलग और गहरे किरदारों में ढले दिख रहे हैं, जो कहानी के रहस्य और तनाव को कई गुना बढ़ाते हैं। इनके अलावा 'मिर्जापुर' फेम नेहा सरगम, अनुभवी अभिनेता वीरेंद्र सक्सेना और शाजी चौधरी भी गांव के इस तिलिस्म और कहानी के अहम मोड़ों को मजबूती देते दिखाई देंगे।

लेखन, निर्देशन और बजट का समीकरण

'काली खेती' के लेखन और निर्देशन की कमान हरिस इम्तियाज खान ने संभाली है। ग्रामीण परिवेश और कृषि जैसे संवेदनशील विषय को एक मनोवैज्ञानिक डर (Psychological Rural Horror) का आधार बनाना उनकी कहानी कहने की अलग सोच को दर्शाता है। सना खान द्वारा 'ब्लैककैनवस स्टूडियो' के बैनर तले निर्मित इस फिल्म को बड़े स्तर पर रिलीज करने की तैयारी है। जहां तक फिल्म के बजट की बात है, तो निर्माताओं ने लागत का आधिकारिक आंकड़ा अभी गुप्त रखा है, लेकिन रूरल लोकेशन और हाई-कॉन्सेप्ट ट्रीटमेंट को देखते हुए यह एक नियंत्रित बजट की कंटेंट-ड्रिवन फिल्म मानी जा रही है।

रिलीज डेट और बॉक्स ऑफिस का माहौल

यह फिल्म 20 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। मेकर्स ने फिल्म से जुड़ी शुरुआती झलकियों में गांव के खौफनाक माहौल की एक झलक तो जरूर दिखाई है, लेकिन कहानी के सबसे बड़े राज और क्लाइमैक्स के पत्ते पूरी तरह छिपाकर रखे हैं। यही सस्पेंस दर्शकों के बीच यह उत्सुकता जगा रहा है कि आखिर जब वह सोया हुआ खेत जाग उठेगा, तो असल जिंदगी पर उसका क्या असर होगा।

फिल्म से जुड़े रोचक ट्रिविया (Trivia)