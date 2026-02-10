मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. आने वाली फिल्म
  4. films release 13 february 2026 o romeo tu yaa main crime 101
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026 (17:48 IST)

13 फरवरी को 3 फिल्में होंगी रिलीज: ओ रोमियो, तू या मैं और क्राइम 101, शाहिद से हॉलीवुड तक का एक्शन पैक्ड धमाका

13 फरवरी को 3 फिल्में होंगी रिलीज: ओ रोमियो, तू या मैं और क्राइम 101, शाहिद से हॉलीवुड तक का एक्शन पैक्ड धमाका
इस शुक्रवार यानी 13 फरवरी 2026 को थिएटर्स में तीन खास फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। रोमांस, थ्रिल, एक्शन और हाई-स्टेक ड्रामा, हर स्वाद के लिए कुछ खास है। बड़े नामों से लेकर नए आइडियाज तक, इस शुक्रवार संगीत, रोमांच और सस्पेंस का धमाका होने वाला है। आइए जानें इन तीन फिल्मों के बारे में विस्तार से।
 

1) ‘ओ रोमियो’: शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की जोड़ी का नया अध्याय

‘ओ रोमियो’ बॉलीवुड के दिलचस्प और टैलेंटेड कॉम्बिनेशन, शाहिद कपूर और निर्देशक विशाल भारद्वाज, की फिल्म है। दोनों ने पहले भी ‘कमीने’, ‘हैदर’ जैसी यादगार फिल्मों में साथ काम किया है और दर्शकों को प्रभावित किया है। इस नई फिल्म में दर्शकों को एक अलग किस्म का क्राइम-रोमांटिक थ्रिलर देखने को मिलेगा, जिसमें एक कठोर और पत्थर दिल गैंगस्टर की कहानी है, जिसे अचानक सच्चे प्यार की आग में फेंक दिया जाता है और यही प्यार उसकी दुनिया को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है।
 
फिल्म की कहानी एक गैंग वार की पृष्ठभूमि पर केंद्रित है, जिसमें प्यार, धोखे और अपराध के बीच एक खून-खराबे वाली लड़ाई पनपती है। दो अलग-अलग दुनिया के लोग जब दिल के तार जोड़ते हैं, तो परिणाम कैसे नाटकीय होते हैं, दर्शाया गया है।
 
शाहिद कपूर ने अपने करियर के लगभग 25 वर्षों में विविध और चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। ‘ओ रोमियो’ में वह एक नए तरह के किरदार में दिखेंगे, जिसमें उनके अभिनय की गहराई और धमक दोनों एक साथ नजर आएंगी। इस फिल्म के ट्रेलर ने दर्शकों में उत्सुकता पैदा की है कि कैसे शाहिद अपनी पिछली फिल्मों के पारंपरिक रूप से हटकर इस नए रोल को पूरा करते हैं।
 

2) ‘तू या मैं’: दो डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स का संघर्ष 

‘तू या मैं’ (Tu Yaa Main) एक सर्वाइवल रोमांटिक थ्रिलर है, जो दो डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स, आदर्श गौरव और शानाया कपूर, के इर्द-गिर्द घूमती है। यह फिल्म एक साहसिक यात्रा के रूप में शुरू होती है, लेकिन जल्दी ही एक घातक संघर्ष में बदल जाती है, जब यह जोड़ी एक निर्जन जगह पर फँस जाती है और उनके सामने एक खून प्यासा मगरमच्छ आ जाता है।
 
निर्देशक बिजॉय नांबियार ने इस फिल्म को आधुनिक डिजिटल संस्कृति के संदर्भ में बुना है, जिसमें दो अलग-अलग पृष्ठभूमि के युवा लोग एक साथ मिलकर वीडियो कंटेंट बनाने निकलते हैं और अचानक उनका रोमांचक सफर जीवन-मरण की लड़ाई में बदल जाता है। फिल्म में रोमांस, डर, प्रतिस्पर्धा और जीतने की आख़िरी कोशिशों की कहानी है, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखेगी।
 
फिल्म के संगीत में हिप-हॉप और नए जेनेरेशन की ऊर्जा दी गई है, जिसमें मुंबई की शहरी संस्कृति की झलक मिलती है। यह फिल्म अन्य प्रेम-कहानी फिल्मों से अलग है क्योंकि यह सिर्फ इश्क़ पर नहीं, बल्कि जीत के लिए संघर्ष पर भी जोर देती है।
 

3) ‘क्राइम 101’:  हैमिल्टन से हॉलीवुड का हाई-स्टेक हीस्ट ड्रामा

फ्रांस की ओर से एक बड़ा धमाका अमेरिकी सिनेमा में भी देखने को मिल रहा है। ‘क्राइम 101’ एक मल्टी-मिलियन डॉलर हीस्ट की कहानी है, जिसमें एक अनपेक्षित चोर अपनी आख़िरी बड़ी चोरी के लिए निकलता है और उसकी राह तब और जटिल हो जाती है जब वह एक डिस्इल्युजनड इंश्योरेंस ब्रोकर से मिलता है। वहीं एक बेहद तेज़ और सतर्क डिटेक्टिव उनके पीछे लगा रहता है, ताकि इस हाई-प्रोफाइल चोरी को रोका जा सके।
 
इस फिल्म में हॉलीवुड के बड़े सितारे क्रिस हेम्सवर्थ, मार्क रफ़ालो और हैली बेरी हैं, और निर्देशक बार्ट लेटन ने इसे क्राइम और थ्रिल का ऐसा संगम बनाया है जिसे मिस करना मुश्किल होगा। खास बात यह है कि कहानी के बीच में उपस्थित एक वाइल्ड कार्ड किरदार (ओर्मन) ने बाकी सबकी योजनाओं को उल्टा-सीधा कर दिया है, जिससे फिल्म में ट्विस्ट और चौंकाने वाले मोड़ मिलते हैं।
 
13 फरवरी 2026 थिएटर में एक धमाकेदार शुक्रवार साबित हो सकता है। अगर आप गहरे इमोशन और रोमांटिक थ्रिल चाहते हैं तो ‘ओ रोमियो’ आपका इंतज़ार करता है। अगर उमंग, रोमांच और जानलेवा संघर्ष पसंद हैं तो ‘तू या मैं’ को मिस मत कीजिए। और अगर आप हाई-स्टेक क्राइम ड्रामा और हैरान कर देने वाले ट्विस्ट पसंद करते हैं तो ‘क्राइम 101’ बड़े पर्दे पर आपका इंतज़ार कर रही है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

13 फरवरी को 3 फिल्में होंगी रिलीज: ओ रोमियो, तू या मैं और क्राइम 101, शाहिद से हॉलीवुड तक का एक्शन पैक्ड धमाका

13 फरवरी को 3 फिल्में होंगी रिलीज: ओ रोमियो, तू या मैं और क्राइम 101, शाहिद से हॉलीवुड तक का एक्शन पैक्ड धमाका13 फरवरी 2026 को थिएटर में तीन दमदार फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, शाहिद कपूर-विशाल भारद्वाज की रोमांटिक-थ्रिलर ‘ओ रोमियो’, अदर्श गौरव-शानाया कपूर की हाइस्ट-सर्वाइवल रोमांच ‘तू या मैं’ और हॉलीवुड-स्टाइल क्राइम एडवेंचर ‘क्राइम 101’। हर फिल्म अपनी शैली में अलग अनुभव देगी, प्यार, संघर्ष, थ्रिल और हाई-प्रोफाइल चोरी की कहानी के साथ यह शुक्रवार सिनेप्रेमियों के लिए खास रहेगा।

एक्स गर्लफ्रेंड के बिल्डिंग के बाहर चिल्लाते थे सलमान खान: मास्टर राजू का बड़ा खुलासा, बोले- दिल से जीते हैं

एक्स गर्लफ्रेंड के बिल्डिंग के बाहर चिल्लाते थे सलमान खान: मास्टर राजू का बड़ा खुलासा, बोले- दिल से जीते हैंसलमान खान के बचपन के दोस्त और अभिनेता मास्टर राजू ने एक इंटरव्यू में उनके स्वभाव पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि सलमान कई बार अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते थे और विवादों में फंस जाते थे। मास्टर राजू ने उन्हें दिल का साफ और बेहद स्वीट इंसान बताया।

राजपाल यादव जेल में, सोनू सूद बने ढाल: बोले- मेरी फिल्म का हिस्सा होंगे, इंडस्ट्री को साथ खड़ा होना चाहिए

राजपाल यादव जेल में, सोनू सूद बने ढाल: बोले- मेरी फिल्म का हिस्सा होंगे, इंडस्ट्री को साथ खड़ा होना चाहिएबॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव अपने निर्देशन की फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़े लोन और चेक बाउंस मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। कोर्ट ने उनकी राहत याचिका खारिज कर दी। इस बीच सोनू सूद ने ट्वीट कर राजपाल को सपोर्ट दिया और उन्हें अपनी फिल्म में लेने का ऐलान किया।

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।

O Romeo में शाहिद कपूर का सबसे डार्क अवतार: पत्थरदिल गैंगस्टर, खूंखार इश्क और अंडरवर्ल्ड वॉर

O Romeo में शाहिद कपूर का सबसे डार्क अवतार: पत्थरदिल गैंगस्टर, खूंखार इश्क और अंडरवर्ल्ड वॉरविशाल भारद्वाज की नई एक्शन-थ्रिलर ‘O Romeo’ में शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर और दमदार स्टारकास्ट नजर आएगी। स्पेन-मुंबई में शूट हुई यह फिल्म 13 फरवरी 2026 को रिलीज होगी। कहानी में इश्क, गैंगवार और अंडरवर्ल्ड की जंग है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com