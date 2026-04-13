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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम

एक दिन: जुनैद खान और साई पल्लवी की रोमांटिक केमिस्ट्री

Ek Din movie
आमिर खान प्रोडक्शंस की नई फिल्म ‘एक दिन’ 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। यह फिल्म न केवल जुनैद खान के करियर की अहम फिल्म है, बल्कि साई पल्लवी के लिए हिंदी सिनेमा में एक भव्य डेब्यू भी है। इस फिल्म के जरिए दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों के सामने आएगी, जो काफी दिलचस्प और रोमांटिक प्रतीत हो रही है।
 

रोहन और मीरा की खूबसूरत प्रेम कहानी

‘एक दिन’ एक इमोशनल और सुकून भरी लव स्टोरी है, जिसमें एक फॉर्च्यून बेल (किस्मत की घंटी) का जादू है, जिसे बजाने से खोया हुआ प्यार वापस मिल जाता है। रोहन (जुनैद खान) अपनी सहकर्मी मीरा (साई पल्लवी) से चुपचाप प्यार करता है, लेकिन कभी उसे यह नहीं कह पाता।
 
रोहन, एक साधारण, शर्मीला और अंतर्मुखी लड़का है, जबकि मीरा एक खुशमिजाज और स्वतंत्र ख्यालों वाली लड़की है, जो उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती है। रोहन की खामोश मोहब्बत और उसकी बेबसी देख दर्शक जुड़ाव महसूस करेंगे।
 
इस रोमांटिक कहानी में दर्शकों को उन भावनाओं का अहसास होगा, जो एक तरफा प्यार में अक्सर महसूस होती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार को कभी दबाकर नहीं रखना चाहिए और कभी न कभी उस प्यार का इज़हार करना जरूरी होता है।

 

हिंदी रीमेक में बदलाव और भारतीय परिवेश की झलक

‘एक दिन’ 2016 में आई प्रसिद्ध थाई फिल्म ‘One Day’ का आधिकारिक हिंदी रीमेक है। फिल्म की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक दिन के लिए अपनी पसंद की लड़की का साथ चाहता है। इस कहानी को भारतीय परिवेश और संस्कृति के हिसाब से खूबसूरती से ढाला गया है।
 
फिल्म की शूटिंग जापान के साप्पोरो में की गई, जहां बर्फीले दृश्य फिल्म के दृश्यात्मक आकर्षण को और बढ़ाते हैं। जापान में फिल्म की शूटिंग मार्च 2024 में खत्म हुई थी, और मुम्बई में फिल्म सिटी में इसके बाद की शूटिंग शुरू हुई।
 

साई पल्लवी का हिंदी सिनेमा में डेब्यू

फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है साई पल्लवी का हिंदी सिनेमा में कदम रखना। अपनी नेचुरल एक्टिंग और बिना मेकअप लुक के लिए मशहूर साई पल्लवी ने ट्रेलर में अपनी मुस्कान और आंखों से जादू बिखेरा है। उनके अभिनय में एक सहजता और वास्तविकता है, जो दर्शकों को जुड़ने का मौका देती है।
 
वहीं, जुनैद खान ने अपनी भूमिका में पूरी तरह से ढलने की कोशिश की है। वे एक ‘बॉय-नेक्स्ट-डोर’ की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जिसमें वे अपनी मासूमियत और संघर्ष को सामने लाते हैं।
 
* EK DIN (2026)
* निर्देशक: सुनील पांडे
* गीतकार: इरशाद कामिल 
* संगीतकार: राम सम्पत 
* कलाकार: साई पल्लवी, जुनैद खान
*निर्माता: मंसूर खान, आमिर खान, अपर्णा पुरोहित 
* रिलीज डेट: 1 मई 2026 
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