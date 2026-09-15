Daayra Movie Preview: करीना कपूर और पृथ्वीराज की टक्कर, जब कानून और इंसाफ होंगे आमने-सामने

18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में एक ऐसी फिल्म दस्तक देने जा रही है, जिसका सबसे बड़ा आकर्षण सिर्फ इसकी स्टारकास्ट नहीं, बल्कि वह सवाल है जिसे यह कहानी दर्शकों के सामने रखने वाली है। नाम है ‘दायरा’। मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी इस क्राइम थ्रिलर में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन पहली बार साथ नजर आएंगे। दोनों ऐसे पुलिस अधिकारियों की भूमिका में हैं, जिनके लिए अपराध और न्याय को देखने का नजरिया एक जैसा नहीं है। फिल्म का ट्रेलर संकेत देता है कि एक गंभीर अपराध के बाद शुरू होने वाली जांच धीरे-धीरे कानून, पुलिस कार्रवाई और इंसाफ की अलग-अलग परिभाषाओं के बीच टकराव में बदल जाती है।

क्या है ‘दायरा’ की कहानी?

फिल्म में करीना कपूर खान डीसीपी अजूनी कोहली और पृथ्वीराज सुकुमारन डीसीपी रमन कुमार की भूमिका निभा रहे हैं। दोनों वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन एक गंभीर मामले की जांच के दौरान उनके विचार और जांच का तरीका अलग-अलग दिशा में जाता दिखाई देता है।

ट्रेलर में एक जुवेनाइल क्राइम के बाद पैदा हुए हालात दिखाई देते हैं। मामला आगे बढ़ता है तो पुलिस की कार्रवाई और न्याय की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अजूनी कोहली की भूमिका उस व्यवस्था पर सवाल उठाती दिखाई देती है, जबकि रमन कुमार का नजरिया कानून-व्यवस्था और अपराध से निपटने की अपनी व्यावहारिक सोच को सामने रखता है। यही वैचारिक टकराव फिल्म की कहानी का अहम हिस्सा बनता है।

‘दायरा’ की दिलचस्पी इस बात में है कि फिल्म शायद दर्शक को आसान जवाब नहीं देती। जब किसी गंभीर अपराध के बाद समाज तत्काल न्याय चाहता है और कानून अपनी तय प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ता है, तब दोनों के बीच की दूरी कितनी बढ़ सकती है? फिल्म इसी सवाल को अपराध की जांच और पुलिस व्यवस्था के जरिए तलाशती नजर आती है।

क्या ‘दायरा’ सच्ची घटना पर आधारित है?

फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि इसकी कहानी वास्तविक घटनाओं से कितनी जुड़ी है। मेघना गुलजार ने स्पष्ट किया है कि ‘दायरा’ किसी एक घटना या केस का सीधा सिनेमाई रूपांतरण नहीं है। फिल्म के लिए देश में सामने आए अलग-अलग वास्तविक मामलों का अध्ययन किया गया और उनसे अपराध, आरोपी की मानसिकता, लोगों की प्रतिक्रिया तथा कानून-व्यवस्था के रवैये जैसे पहलुओं को कहानी में शामिल किया गया।

इसी वजह से फिल्म को 2019 के हैदराबाद केस से जोड़कर देखे जाने की चर्चा भी हुई है, लेकिन मेघना गुलजार का कहना है कि कहानी कई वास्तविक घटनाओं के अनुभवों से तैयार की गई है। इसलिए ‘दायरा’ को किसी एक केस की कहानी कहना सही नहीं होगा।

यह तरीका मेघना गुलजार के पिछले काम से भी मेल खाता है, जहां वास्तविक घटनाओं को सिर्फ दोहराने के बजाय उनके पीछे छिपे सामाजिक और मानवीय सवालों को कहानी का हिस्सा बनाया गया है।

करीना कपूर का बदला हुआ अंदाज

करीना कपूर खान के लिए ‘दायरा’ एक अलग तरह की भूमिका लेकर आती है। डीसीपी के किरदार में वह ग्लैमरस स्टार के बजाय एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में दिखाई देंगी।

ट्रेलर में उनका किरदार मामले की तह तक जाने और कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाने वाला नजर आता है। करीना की चुनौती यहां सिर्फ पुलिस अधिकारी का किरदार निभाने की नहीं, बल्कि उस मानसिक संघर्ष को पर्दे पर उतारने की भी है जिसमें एक अधिकारी को कानून, संस्थागत जिम्मेदारी और न्याय के बीच संतुलन तलाशना पड़ता है।

फिल्म की रिलीज से पहले ही उनके इस अंदाज को लेकर उत्सुकता पैदा हुई है। खासकर इसलिए क्योंकि मेघना गुलजार के सिनेमा में किरदारों को सिर्फ अच्छे-बुरे के खांचे में रखने के बजाय उनके फैसलों और परिस्थितियों के जरिए समझने की कोशिश दिखाई देती है।

पृथ्वीराज सुकुमारन बने डीसीपी रमन कुमार

पृथ्वीराज सुकुमारन डीसीपी रमन कुमार की भूमिका निभा रहे हैं। उनके किरदार और करीना के किरदार के बीच का अंतर फिल्म के मुख्य संघर्ष को आकार देता है। दोनों पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन एक ही मामले को देखने का उनका नजरिया अलग है।

पृथ्वीराज के लिए यह भूमिका हिंदी सिनेमा में उनकी मौजूदगी को एक गंभीर क्राइम ड्रामा के साथ जोड़ती है। ट्रेलर में उनका किरदार सख्त, अनुभवी और अपने नजरिए को लेकर आश्वस्त पुलिस अधिकारी के रूप में सामने आता है।

करीना और पृथ्वीराज की जोड़ी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि फिल्म का संघर्ष पारंपरिक नायक-विलेन वाला नहीं है। दोनों एक ही व्यवस्था के हिस्से हैं, लेकिन ‘न्याय’ को लेकर उनके रास्ते अलग होते दिखाई देते हैं।

‘दायरा’ की स्टारकास्ट

फिल्म में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन के अलावा जितेंद्र जोशी, कंवलजीत सिंह, अचिंत कौर, बिस्वपति सरकार सहित कई कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म की विस्तृत कास्ट में अन्य कलाकार भी शामिल हैं।

फिल्म का लेखन मेघना गुलजार, सीमा अग्रवाल और यश केसवानी ने किया है। संगीत अमित त्रिवेदी का है, जबकि गीत गुलजार ने लिखे हैं। फिल्म का निर्माण जंगली पिक्चर्स और पेन स्टूडियोज के बैनर के तहत किया गया है।

मेघना गुलजार: क्यों बढ़ी ‘दायरा’ से उम्मीद?

‘दायरा’ के साथ मेघना गुलजार एक बार फिर ऐसे विषय की ओर लौटी हैं, जिसमें अपराध के साथ-साथ व्यवस्था और समाज के सवाल भी जुड़े हैं। गुलजार और अभिनेत्री राखी की बेटी मेघना ने फिल्म निर्माण की पढ़ाई न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से की। अपने निर्देशन की शुरुआत उन्होंने ‘फिलहाल’ से 2002 में की थी। इसके बाद 2007 में ‘जस्ट मैरिड’ और ‘दस कहानियां’ के एक सेगमेंट का निर्देशन किया।

हालांकि उनके करियर का निर्णायक मोड़ 2015 की ‘तलवार’ से आया। आरुषि-हेमराज हत्याकांड से प्रेरित इस फिल्म में घटना को सनसनीखेज बनाने के बजाय जांच के अलग-अलग पहलुओं और विरोधाभासी नजरियों के जरिए पेश किया गया। फिल्म के लिए मेघना को फिल्मफेयर के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार के लिए नामांकन मिला।

इसके बाद 2018 में आई ‘राजी’ ने उन्हें मुख्यधारा के दर्शकों के बीच बड़ी पहचान दिलाई। आलिया भट्ट और विक्की कौशल अभिनीत यह स्पाई थ्रिलर व्यावसायिक रूप से सफल रही और मेघना को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला।

2020 में उन्होंने ‘छपाक’ का निर्देशन किया, जबकि 2023 में ‘सैम बहादुर’ लेकर आईं। विक्की कौशल अभिनीत यह फिल्म फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित थी। ‘सैम बहादुर’ को 2025 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म (राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली) का पुरस्कार मिला।

यानी ‘दायरा’ मेघना गुलजार के लिए सिर्फ अगली फिल्म नहीं है। यह उस फिल्ममेकर की अगली कहानी है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में वास्तविक घटनाओं और ऐतिहासिक किरदारों को अपनी संवेदनशील और गंभीर सिनेमाई दृष्टि से पेश किया है।

‘दायरा’ से क्या उम्मीद?

‘दायरा’ का सबसे मजबूत पक्ष उसका विषय दिखाई देता है। अपराध के बाद न्याय की मांग और कानून की तय प्रक्रिया के बीच पैदा होने वाला तनाव ऐसा विषय है, जिसमें दर्शक की अपनी राय भी कहानी का हिस्सा बन सकती है।

मेघना गुलजार की पिछली फिल्मों को देखते हुए उम्मीद यही रहेगी कि फिल्म सिर्फ अपराध की घटना पर नहीं रुकेगी, बल्कि उसके बाद पैदा होने वाले नैतिक और सामाजिक सवालों को भी जगह देगी। करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदारों के बीच का टकराव इस कहानी को और धार दे सकता है।

फिल्म का दूसरा आकर्षण इसकी जोड़ी है। करीना और पृथ्वीराज पहली बार साथ नजर आ रहे हैं और दोनों के बीच मुकाबला किसी पारंपरिक एक्शन फिल्म की तरह नहीं, बल्कि दो अलग सोच रखने वाले पुलिस अधिकारियों की लड़ाई के रूप में सामने आ रहा है।

यही वजह है कि ‘दायरा’ को सिर्फ एक और क्राइम थ्रिलर के तौर पर देखना जल्दबाजी होगी। फिल्म का असली आकर्षण उस सवाल में छिपा है—जब कानून और इंसाफ की परिभाषा अलग-अलग हो जाए, तो सही फैसला आखिर कौन करेगा?

कब रिलीज होगी ‘दायरा’?

करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर ‘दायरा’ 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है।